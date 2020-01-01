ROCK (ROCK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ROCK (ROCK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ROCK (ROCK) teave Zenrock is building a simple but powerful blockchain primitive for omnichain key management comprised of a decentralized blockchain (zrChain), distributed MPC network (dMPC), and smart contracts (zrSign) for cross- chain protocols and wallets. Ametlik veebisait: https://www.zenrockfoundation.io/ Valge raamat: https://docs.zenrocklabs.io/ Plokiahela Explorer: https://explorer.diamond.zenrocklabs.io/ Ostke ROCK kohe!

ROCK (ROCK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ROCK (ROCK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.55M $ 5.55M $ 5.55M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 190.61M $ 190.61M $ 190.61M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 29.12M $ 29.12M $ 29.12M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.99 $ 0.99 $ 0.99 Kõigi aegade madalaim: $ 0.011979981481369108 $ 0.011979981481369108 $ 0.011979981481369108 Praegune hind: $ 0.02912 $ 0.02912 $ 0.02912 Lisateave ROCK (ROCK) hinna kohta

ROCK (ROCK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ROCK (ROCK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ROCK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ROCK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ROCK tokeni tokenoomikat, avastage ROCK tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ROCK Kas olete huvitatud ROCK (ROCK) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ROCK ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ROCK MEXC-ist osta!

ROCK (ROCK) hinna ajalugu ROCK hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ROCK hinna ajalugu kohe!

ROCK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ROCK võiks suunduda? Meie ROCK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ROCK tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!