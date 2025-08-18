ROCK (ROCK) reaalajas hind on $ 0.025. Viimase 24 tunni jooksul ROCK kaubeldud madalaim $ 0.02489 ja kõrgeim $ 0.025 näitab aktiivset turu volatiivsust. ROCKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.11805569855729202 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.011979981481369108.
Lüliajalise tootluse osas on ROCK muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +12.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ROCK (ROCK) – turuteave
No.1449
$ 4.77M
$ 4.77M$ 4.77M
$ 5.45
$ 5.45$ 5.45
$ 25.00M
$ 25.00M$ 25.00M
190.61M
190.61M 190.61M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
19.06%
ZENROCK
ROCK praegune turukapitalisatsioon on $ 4.77M$ 5.45 24 tunnise kauplemismahuga. ROCK ringlev varu on 190.61M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 25.00M.
ROCK (ROCK) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse ROCK tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.00985
-28.27%
60 päeva
$ -0.05325
-68.06%
90 päeva
$ +0.01031
+70.18%
ROCK Hinnamuutus täna
Täna registreeris ROCK muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
ROCK 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00985 (-28.27%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
ROCK 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ROCK $ -0.05325 (-68.06%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
ROCK 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.01031 (+70.18%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada ROCK (ROCK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Zenrock is building a simple but powerful blockchain primitive for omnichain key management comprised of a
decentralized blockchain (zrChain), distributed MPC network (dMPC), and smart contracts (zrSign) for cross-
chain protocols and wallets.
ROCK on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ROCK investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ROCK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse ROCK kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ROCK ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
ROCK hinna ennustus (USD)
Kui palju on ROCK (ROCK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ROCK (ROCK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ROCK nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
ROCK (ROCK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ROCK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
ROCK (ROCK) ostujuhend
Kas otsite, kuidas ROCK osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ROCK osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.