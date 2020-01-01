Roam (ROAM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Roam (ROAM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Roam (ROAM) teave Roam is the largest decentralized wireless network worldwide. Committed to creating an open-access global wireless network, Roam ensures automated wireless connections, seamless switching between different networks, and secure connectivity for individuals, smart devices, and AI agents. By leveraging a blockchain-based credential infrastructure, Roam has facilitated the widespread adoption of WiFi OpenRoaming, offered global smart eSIM services and enabled a privacy protected data layer for AI applications. Ametlik veebisait: https://weroam.xyz/ Valge raamat: https://weroam.xyz/whitepaper Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/RoamA1USA8xjvpTJZ6RvvxyDRzNh6GCA1zVGKSiMVkn Ostke ROAM kohe!

Roam (ROAM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Roam (ROAM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 22.57M $ 22.57M $ 22.57M Koguvaru: $ 996.71M $ 996.71M $ 996.71M Ringlev varu: $ 309.98M $ 309.98M $ 309.98M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 72.80M $ 72.80M $ 72.80M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.0746 $ 1.0746 $ 1.0746 Kõigi aegade madalaim: $ 0.06792095365150401 $ 0.06792095365150401 $ 0.06792095365150401 Praegune hind: $ 0.0728 $ 0.0728 $ 0.0728 Lisateave Roam (ROAM) hinna kohta

Roam (ROAM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Roam (ROAM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ROAM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ROAM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ROAM tokeni tokenoomikat, avastage ROAM tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ROAM Kas olete huvitatud Roam (ROAM) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ROAM ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ROAM MEXC-ist osta!

Roam (ROAM) hinna ajalugu ROAM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ROAM hinna ajalugu kohe!

ROAM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ROAM võiks suunduda? Meie ROAM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ROAM tokeni hinna ennustust kohe!

