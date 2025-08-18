Mis on Roam (ROAM)

Roam is the largest decentralized wireless network worldwide. Committed to creating an open-access global wireless network, Roam ensures automated wireless connections, seamless switching between different networks, and secure connectivity for individuals, smart devices, and AI agents. By leveraging a blockchain-based credential infrastructure, Roam has facilitated the widespread adoption of WiFi OpenRoaming, offered global smart eSIM services and enabled a privacy protected data layer for AI applications.

Roam on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.



Roam hinna ennustus (USD)

Kui palju on Roam (ROAM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Roam (ROAM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Roam nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Roam (ROAM) tokenoomika

Roam (ROAM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ROAM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Roam (ROAM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Roam osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Roam osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ROAM kohalike valuutade suhtes

Roam ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Roam võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Roam kohta Kui palju on Roam (ROAM) tänapäeval väärt? Reaalajas ROAM hind USD on 0.0701 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ROAM/USD hind? $ 0.0701 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ROAM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Roam turukapitalisatsioon? ROAM turukapitalisatsioon on $ 21.69M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ROAM ringlev varu? ROAM ringlev varu on 309.46M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ROAM (ATH) hind? ROAM saavutab ATH hinna summas 0.40935268299243394 USD . Mis oli kõigi aegade ROAM madalaim (ATL) hind? ROAM nägi ATL hinda summas 0.06830862722087117 USD . Milline on ROAM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ROAM kauplemismaht on $ 744.58K USD . Kas ROAM sel aastal kõrgemale ka suundub? ROAM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ROAM hinna ennustust

Roam (ROAM) Olulised valdkonna uudised

Värsked uudised

