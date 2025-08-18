Roam (ROAM) reaalajas hind on $ 0.0701. Viimase 24 tunni jooksul ROAM kaubeldud madalaim $ 0.0684 ja kõrgeim $ 0.07087 näitab aktiivset turu volatiivsust. ROAMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.40935268299243394 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.06830862722087117.
Lüliajalise tootluse osas on ROAM muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.13% 24 tunni vältel -16.95% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Roam (ROAM) – turuteave
No.859
$ 21.69M
$ 21.69M$ 21.69M
$ 744.58K
$ 744.58K$ 744.58K
$ 70.10M
$ 70.10M$ 70.10M
309.46M
309.46M 309.46M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
996,779,541.024687
996,779,541.024687 996,779,541.024687
30.94%
SOL
Roam praegune turukapitalisatsioon on $ 21.69M$ 744.58K 24 tunnise kauplemismahuga. ROAM ringlev varu on 309.46M, mille koguvaru on 996779541.024687. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 70.10M.
Roam (ROAM) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Roam tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000983
-0.13%
30 päeva
$ -0.0283
-28.77%
60 päeva
$ -0.0814
-53.73%
90 päeva
$ -0.1066
-60.33%
Roam Hinnamuutus täna
Täna registreeris ROAM muutuse $ -0.0000983 (-0.13%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Roam 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0283 (-28.77%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Roam 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ROAM $ -0.0814 (-53.73%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Roam 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.1066 (-60.33%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Roam (ROAM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Roam is the largest decentralized wireless network worldwide. Committed to creating an open-access global wireless network, Roam ensures automated wireless connections, seamless switching between different networks, and secure connectivity for individuals, smart devices, and AI agents. By leveraging a blockchain-based credential infrastructure, Roam has facilitated the widespread adoption of WiFi OpenRoaming, offered global smart eSIM services and enabled a privacy protected data layer for AI applications.
Roam hinna ennustus (USD)
Kui palju on Roam (ROAM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Roam (ROAM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Roam nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Roam (ROAM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ROAM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
