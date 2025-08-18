Rohkem infot ROAM

Roam hind(ROAM)

1 ROAM/USD reaalajas hind:

$0.0701
-0.14%1D
USD
Roam (ROAM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:41:17 (UTC+8)

Roam (ROAM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0684
24 h madal
$ 0.07087
24 h kõrge

$ 0.0684
$ 0.07087
$ 0.40935268299243394
$ 0.06830862722087117
0.00%

-0.13%

-16.95%

-16.95%

Roam (ROAM) reaalajas hind on $ 0.0701. Viimase 24 tunni jooksul ROAM kaubeldud madalaim $ 0.0684 ja kõrgeim $ 0.07087 näitab aktiivset turu volatiivsust. ROAMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.40935268299243394 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.06830862722087117.

Lüliajalise tootluse osas on ROAM muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.13% 24 tunni vältel -16.95% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Roam (ROAM) – turuteave

No.859

$ 21.69M
$ 744.58K
$ 70.10M
309.46M
1,000,000,000
996,779,541.024687
30.94%

SOL

Roam praegune turukapitalisatsioon on $ 21.69M $ 744.58K 24 tunnise kauplemismahuga. ROAM ringlev varu on 309.46M, mille koguvaru on 996779541.024687. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 70.10M.

Roam (ROAM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Roam tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000983-0.13%
30 päeva$ -0.0283-28.77%
60 päeva$ -0.0814-53.73%
90 päeva$ -0.1066-60.33%
Roam Hinnamuutus täna

Täna registreeris ROAM muutuse $ -0.0000983 (-0.13%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Roam 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0283 (-28.77%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Roam 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ROAM $ -0.0814 (-53.73%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Roam 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.1066 (-60.33%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Roam (ROAM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Roam hinnaajaloo lehte.

Mis on Roam (ROAM)

Roam is the largest decentralized wireless network worldwide. Committed to creating an open-access global wireless network, Roam ensures automated wireless connections, seamless switching between different networks, and secure connectivity for individuals, smart devices, and AI agents. By leveraging a blockchain-based credential infrastructure, Roam has facilitated the widespread adoption of WiFi OpenRoaming, offered global smart eSIM services and enabled a privacy protected data layer for AI applications.

Roam on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Roam investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ROAM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Roam kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Roam ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Roam hinna ennustus (USD)

Kui palju on Roam (ROAM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Roam (ROAM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Roam nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Roam hinna ennustust kohe!

Roam (ROAM) tokenoomika

Roam (ROAM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ROAM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Roam (ROAM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Roam osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Roam osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ROAM kohalike valuutade suhtes

1 Roam(ROAM)/VND
1,844.6815
1 Roam(ROAM)/AUD
A$0.106552
1 Roam(ROAM)/GBP
0.051173
1 Roam(ROAM)/EUR
0.059585
1 Roam(ROAM)/USD
$0.0701
1 Roam(ROAM)/MYR
RM0.295121
1 Roam(ROAM)/TRY
2.859379
1 Roam(ROAM)/JPY
¥10.3047
1 Roam(ROAM)/ARS
ARS$90.920401
1 Roam(ROAM)/RUB
5.587671
1 Roam(ROAM)/INR
6.134451
1 Roam(ROAM)/IDR
Rp1,130.645003
1 Roam(ROAM)/KRW
97.360488
1 Roam(ROAM)/PHP
3.964155
1 Roam(ROAM)/EGP
￡E.3.383026
1 Roam(ROAM)/BRL
R$0.37854
1 Roam(ROAM)/CAD
C$0.096738
1 Roam(ROAM)/BDT
8.512944
1 Roam(ROAM)/NGN
107.515174
1 Roam(ROAM)/UAH
2.888821
1 Roam(ROAM)/VES
Bs9.4635
1 Roam(ROAM)/CLP
$67.5764
1 Roam(ROAM)/PKR
Rs19.857928
1 Roam(ROAM)/KZT
37.952841
1 Roam(ROAM)/THB
฿2.26423
1 Roam(ROAM)/TWD
NT$2.105103
1 Roam(ROAM)/AED
د.إ0.257267
1 Roam(ROAM)/CHF
Fr0.05608
1 Roam(ROAM)/HKD
HK$0.548182
1 Roam(ROAM)/AMD
֏26.796426
1 Roam(ROAM)/MAD
.د.م0.630199
1 Roam(ROAM)/MXN
$1.322787
1 Roam(ROAM)/PLN
0.255164
1 Roam(ROAM)/RON
лв0.302832
1 Roam(ROAM)/SEK
kr0.669455
1 Roam(ROAM)/BGN
лв0.117067
1 Roam(ROAM)/HUF
Ft23.66576
1 Roam(ROAM)/CZK
1.46509
1 Roam(ROAM)/KWD
د.ك0.0213805
1 Roam(ROAM)/ILS
0.236237
1 Roam(ROAM)/NOK
kr0.714319
1 Roam(ROAM)/NZD
$0.117768

Roam ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Roam võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Roam ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Roam kohta

Kui palju on Roam (ROAM) tänapäeval väärt?
Reaalajas ROAM hind USD on 0.0701 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ROAM/USD hind?
Praegune hind ROAM/USD on $ 0.0701. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Roam turukapitalisatsioon?
ROAM turukapitalisatsioon on $ 21.69M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ROAM ringlev varu?
ROAM ringlev varu on 309.46M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ROAM (ATH) hind?
ROAM saavutab ATH hinna summas 0.40935268299243394 USD.
Mis oli kõigi aegade ROAM madalaim (ATL) hind?
ROAM nägi ATL hinda summas 0.06830862722087117 USD.
Milline on ROAM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ROAM kauplemismaht on $ 744.58K USD.
Kas ROAM sel aastal kõrgemale ka suundub?
ROAM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ROAM hinna ennustust.
Roam (ROAM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

