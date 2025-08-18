Rally (RLY) reaalajas hind on $ 0.0012826. Viimase 24 tunni jooksul RLY kaubeldud madalaim $ 0.0012126 ja kõrgeim $ 0.0013158 näitab aktiivset turu volatiivsust. RLYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.39900916 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0007781481664554.
Lüliajalise tootluse osas on RLY muutunud +0.02% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +4.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Rally (RLY) – turuteave
No.1326
$ 6.72M
$ 53.98K
$ 19.24M
5.24B
15,000,000,000
2020-10-01 00:00:00
ETH
Rally praegune turukapitalisatsioon on $ 6.72M$ 53.98K 24 tunnise kauplemismahuga. RLY ringlev varu on 5.24B, mille koguvaru on 15000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Rally (RLY) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Rally tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.0002616
-16.95%
60 päeva
$ +0.0001207
+10.38%
90 päeva
$ +0.0002403
+23.05%
Rally Hinnamuutus täna
Täna registreeris RLY muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Rally 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0002616 (-16.95%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Rally 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RLY $ +0.0001207 (+10.38%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Rally 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0002403 (+23.05%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Rally (RLY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Rally is a community token and belongs to the same sector as CHZ, which is currently the hottest. It is a fan-oriented value discovery platform. And Rally has also customized a layer2 solution, which is the inherent value acquisition mechanism that allows instant transactions, dollar purchases and the use of glue curve.
Rally hinna ennustus (USD)
Kui palju on Rally (RLY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Rally (RLY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Rally nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Rally (RLY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RLY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.