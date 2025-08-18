Rohkem infot RLY

Rally logo

Rally hind(RLY)

1 RLY/USD reaalajas hind:

$0.0012826
$0.0012826$0.0012826
0.00%1D
USD
Rally (RLY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:51:11 (UTC+8)

Rally (RLY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0012126
$ 0.0012126$ 0.0012126
24 h madal
$ 0.0013158
$ 0.0013158$ 0.0013158
24 h kõrge

$ 0.0012126
$ 0.0012126$ 0.0012126

$ 0.0013158
$ 0.0013158$ 0.0013158

$ 1.39900916
$ 1.39900916$ 1.39900916

$ 0.0007781481664554
$ 0.0007781481664554$ 0.0007781481664554

+0.02%

0.00%

+4.90%

+4.90%

Rally (RLY) reaalajas hind on $ 0.0012826. Viimase 24 tunni jooksul RLY kaubeldud madalaim $ 0.0012126 ja kõrgeim $ 0.0013158 näitab aktiivset turu volatiivsust. RLYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.39900916 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0007781481664554.

Lüliajalise tootluse osas on RLY muutunud +0.02% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +4.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Rally (RLY) – turuteave

No.1326

$ 6.72M
$ 6.72M$ 6.72M

$ 53.98K
$ 53.98K$ 53.98K

$ 19.24M
$ 19.24M$ 19.24M

5.24B
5.24B 5.24B

15,000,000,000
15,000,000,000 15,000,000,000

2020-10-01 00:00:00

ETH

Rally praegune turukapitalisatsioon on $ 6.72M $ 53.98K 24 tunnise kauplemismahuga. RLY ringlev varu on 5.24B, mille koguvaru on 15000000000.

Rally (RLY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Rally tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.0002616-16.95%
60 päeva$ +0.0001207+10.38%
90 päeva$ +0.0002403+23.05%
Rally Hinnamuutus täna

Täna registreeris RLY muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Rally 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0002616 (-16.95%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Rally 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RLY $ +0.0001207 (+10.38%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Rally 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0002403 (+23.05%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Rally (RLY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Rally hinnaajaloo lehte.

Mis on Rally (RLY)

Rally is a community token and belongs to the same sector as CHZ, which is currently the hottest. It is a fan-oriented value discovery platform. And Rally has also customized a layer2 solution, which is the inherent value acquisition mechanism that allows instant transactions, dollar purchases and the use of glue curve.

Rally on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Rally investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida RLY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Rally kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Rally ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Rally hinna ennustus (USD)

Kui palju on Rally (RLY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Rally (RLY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Rally nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Rally hinna ennustust kohe!

Rally (RLY) tokenoomika

Rally (RLY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RLY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Rally (RLY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Rally osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Rally osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

RLY kohalike valuutade suhtes

1 Rally(RLY)/VND
33.751619
1 Rally(RLY)/AUD
A$0.001949552
1 Rally(RLY)/GBP
0.000936298
1 Rally(RLY)/EUR
0.00109021
1 Rally(RLY)/USD
$0.0012826
1 Rally(RLY)/MYR
RM0.005399746
1 Rally(RLY)/TRY
0.052317254
1 Rally(RLY)/JPY
¥0.1885422
1 Rally(RLY)/ARS
ARS$1.663545026
1 Rally(RLY)/RUB
0.102236046
1 Rally(RLY)/INR
0.112240326
1 Rally(RLY)/IDR
Rp20.687093878
1 Rally(RLY)/KRW
1.781377488
1 Rally(RLY)/PHP
0.07253103
1 Rally(RLY)/EGP
￡E.0.061898276
1 Rally(RLY)/BRL
R$0.00692604
1 Rally(RLY)/CAD
C$0.001769988
1 Rally(RLY)/BDT
0.155758944
1 Rally(RLY)/NGN
1.967174924
1 Rally(RLY)/UAH
0.052855946
1 Rally(RLY)/VES
Bs0.173151
1 Rally(RLY)/CLP
$1.2364264
1 Rally(RLY)/PKR
Rs0.363334928
1 Rally(RLY)/KZT
0.694412466
1 Rally(RLY)/THB
฿0.041543414
1 Rally(RLY)/TWD
NT$0.038516478
1 Rally(RLY)/AED
د.إ0.004707142
1 Rally(RLY)/CHF
Fr0.00102608
1 Rally(RLY)/HKD
HK$0.010029932
1 Rally(RLY)/AMD
֏0.490286676
1 Rally(RLY)/MAD
.د.م0.011530574
1 Rally(RLY)/MXN
$0.024202662
1 Rally(RLY)/PLN
0.004668664
1 Rally(RLY)/RON
лв0.005540832
1 Rally(RLY)/SEK
kr0.01224883
1 Rally(RLY)/BGN
лв0.002141942
1 Rally(RLY)/HUF
Ft0.43300576
1 Rally(RLY)/CZK
0.02680634
1 Rally(RLY)/KWD
د.ك0.000391193
1 Rally(RLY)/ILS
0.004322362
1 Rally(RLY)/NOK
kr0.013069694
1 Rally(RLY)/NZD
$0.002154768

Rally ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Rally võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Rally ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Rally kohta

Kui palju on Rally (RLY) tänapäeval väärt?
Reaalajas RLY hind USD on 0.0012826 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RLY/USD hind?
Praegune hind RLY/USD on $ 0.0012826. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Rally turukapitalisatsioon?
RLY turukapitalisatsioon on $ 6.72M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RLY ringlev varu?
RLY ringlev varu on 5.24B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RLY (ATH) hind?
RLY saavutab ATH hinna summas 1.39900916 USD.
Mis oli kõigi aegade RLY madalaim (ATL) hind?
RLY nägi ATL hinda summas 0.0007781481664554 USD.
Milline on RLY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RLY kauplemismaht on $ 53.98K USD.
Kas RLY sel aastal kõrgemale ka suundub?
RLY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RLY hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:51:11 (UTC+8)

Rally (RLY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

