$0.0020042
-0.27%1D
Arkaine (RKNE) reaalajas hinnagraafik
Arkaine (RKNE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.002
24 h madal
$ 0.0020906
24 h kõrge

$ 0.002
$ 0.0020906
--
--
0.00%

-0.27%

-0.34%

-0.34%

Arkaine (RKNE) reaalajas hind on $ 0.0020042. Viimase 24 tunni jooksul RKNE kaubeldud madalaim $ 0.002 ja kõrgeim $ 0.0020906 näitab aktiivset turu volatiivsust. RKNEkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on RKNE muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.27% 24 tunni vältel -0.34% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Arkaine (RKNE) – turuteave

--
$ 67.14K
$ 200.42K
--
100,000,000
BASE

Arkaine praegune turukapitalisatsioon on -- $ 67.14K 24 tunnise kauplemismahuga. RKNE ringlev varu on --, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Arkaine (RKNE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Arkaine tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000005426-0.27%
30 päeva$ -0.0000144-0.72%
60 päeva$ -0.0413158-95.38%
90 päeva$ -0.0279958-93.32%
Arkaine Hinnamuutus täna

Täna registreeris RKNE muutuse $ -0.000005426 (-0.27%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Arkaine 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000144 (-0.72%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Arkaine 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RKNE $ -0.0413158 (-95.38%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Arkaine 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0279958 (-93.32%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Arkaine (RKNE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Arkaine hinnaajaloo lehte.

Mis on Arkaine (RKNE)

Arkaine is a comprehensive data aggregation and trading platform designed to empower crypto traders with advanced tools and analytics. The all-in-one platform combines all the functionalities of popular services like DexScreener, TradingView, CoinMarketCap, and BubbleMaps and AI trading insights. Arkaine offers a unique hybrid solution that consolidates all data with a single sign-on between the Telegram trading bot and the desktop platform so you don't miss a single trade. Close all your tabs, you won't need them anymore.

Arkaine on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Arkaine investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Arkaine hinna ennustus (USD)

Kui palju on Arkaine (RKNE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Arkaine (RKNE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Arkaine nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Arkaine (RKNE) tokenoomika

Arkaine (RKNE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RKNE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Arkaine (RKNE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Arkaine osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Arkaine osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

RKNE kohalike valuutade suhtes

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Arkaine kohta

Kui palju on Arkaine (RKNE) tänapäeval väärt?
Reaalajas RKNE hind USD on 0.0020042 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RKNE/USD hind?
Praegune hind RKNE/USD on $ 0.0020042. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Arkaine turukapitalisatsioon?
RKNE turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RKNE ringlev varu?
RKNE ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RKNE (ATH) hind?
RKNE saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade RKNE madalaim (ATL) hind?
RKNE nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on RKNE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RKNE kauplemismaht on $ 67.14K USD.
Kas RKNE sel aastal kõrgemale ka suundub?
RKNE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RKNE hinna ennustust.
Arkaine (RKNE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

