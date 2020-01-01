Arkefi (RKFI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Arkefi (RKFI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Arkefi (RKFI) teave ArkeFi: Investment Platform for Alternative Assets (On-chain Option Financing) We revolutionize investment in high-value assets, including fine art, luxury cars, and collectables, by offering (fractional) ownership through our platform. Utilizing advanced AI-driven models, we deliver real-time, precise valuations, empowering investors with smarter decisions for increased returns! Ametlik veebisait: https://www.arkefi.com/ Valge raamat: https://docsend.com/v/36yzg/whitepaper Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x65fda84473084ba2cca8452883e6ea3561092234 Ostke RKFI kohe!

Arkefi (RKFI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Arkefi (RKFI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.15M $ 3.15M $ 3.15M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.091 $ 0.091 $ 0.091 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.003151 $ 0.003151 $ 0.003151 Lisateave Arkefi (RKFI) hinna kohta

Arkefi (RKFI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Arkefi (RKFI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RKFI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RKFI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RKFI tokeni tokenoomikat, avastage RKFI tokeni reaalajas hinda!

Arkefi (RKFI) hinna ajalugu RKFI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage RKFI hinna ajalugu kohe!

RKFI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RKFI võiks suunduda? Meie RKFI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RKFI tokeni hinna ennustust kohe!

