RejuveAI (RJV) reaalajas hind on $ 0.00514. Viimase 24 tunni jooksul RJV kaubeldud madalaim $ 0.00504 ja kõrgeim $ 0.00541 näitab aktiivset turu volatiivsust. RJVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1467508749159545 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004182309505969666.
Lüliajalise tootluse osas on RJV muutunud -2.47% viimase tunni jooksul, -4.27% 24 tunni vältel +3.62% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
RejuveAI (RJV) – turuteave
No.1705
$ 2.91M
$ 2.91M
$ 112.48K
$ 112.48K
$ 5.14M
$ 5.14M
565.83M
565.83M
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
56.58%
ETH
RejuveAI praegune turukapitalisatsioon on $ 2.91M$ 112.48K 24 tunnise kauplemismahuga. RJV ringlev varu on 565.83M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.14M.
RejuveAI (RJV) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse RejuveAI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0002298
-4.27%
30 päeva
$ -0.00076
-12.89%
60 päeva
$ -0.0003
-5.52%
90 päeva
$ -0.00205
-28.52%
RejuveAI Hinnamuutus täna
Täna registreeris RJV muutuse $ -0.0002298 (-4.27%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
RejuveAI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00076 (-12.89%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
RejuveAI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RJV $ -0.0003 (-5.52%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
RejuveAI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00205 (-28.52%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada RejuveAI (RJV) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Rejuve.AI is a decentralized, AI-driven longevity research network allowing people from all over the world to track their health data, receive valuable insights, contribute to cutting-edge longevity research, and earn rewards. Users contribute data in a mobile app in exchange for RJV tokens, which can be used to purchase health products & services (such as supplements, test kits, genome sequencing kits, wearables, etc.) at discounted member rates.
RejuveAI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie RejuveAI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida RJV panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse RejuveAI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie RejuveAI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
RejuveAI hinna ennustus (USD)
Kui palju on RejuveAI (RJV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie RejuveAI (RJV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida RejuveAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
RejuveAI (RJV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RJV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
RejuveAI (RJV) ostujuhend
Kas otsite, kuidas RejuveAI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust RejuveAI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
