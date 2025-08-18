Rohkem infot RJV

RJV Hinnainfo

RJV Valge raamat

RJV Ametlik veebisait

RJV Tokenoomika

RJV Hinnaprognoos

RJV Ajalugu

RJV – ostujuhend

RJV-usaldusraha valuutakonverter

RJV Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

RejuveAI logo

RejuveAI hind(RJV)

1 RJV/USD reaalajas hind:

$0.00514
$0.00514$0.00514
-4.28%1D
USD
RejuveAI (RJV) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:00:21 (UTC+8)

RejuveAI (RJV) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00504
$ 0.00504$ 0.00504
24 h madal
$ 0.00541
$ 0.00541$ 0.00541
24 h kõrge

$ 0.00504
$ 0.00504$ 0.00504

$ 0.00541
$ 0.00541$ 0.00541

$ 0.1467508749159545
$ 0.1467508749159545$ 0.1467508749159545

$ 0.004182309505969666
$ 0.004182309505969666$ 0.004182309505969666

-2.47%

-4.27%

+3.62%

+3.62%

RejuveAI (RJV) reaalajas hind on $ 0.00514. Viimase 24 tunni jooksul RJV kaubeldud madalaim $ 0.00504 ja kõrgeim $ 0.00541 näitab aktiivset turu volatiivsust. RJVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1467508749159545 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004182309505969666.

Lüliajalise tootluse osas on RJV muutunud -2.47% viimase tunni jooksul, -4.27% 24 tunni vältel +3.62% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

RejuveAI (RJV) – turuteave

No.1705

$ 2.91M
$ 2.91M$ 2.91M

$ 112.48K
$ 112.48K$ 112.48K

$ 5.14M
$ 5.14M$ 5.14M

565.83M
565.83M 565.83M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

56.58%

ETH

RejuveAI praegune turukapitalisatsioon on $ 2.91M $ 112.48K 24 tunnise kauplemismahuga. RJV ringlev varu on 565.83M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.14M.

RejuveAI (RJV) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse RejuveAI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0002298-4.27%
30 päeva$ -0.00076-12.89%
60 päeva$ -0.0003-5.52%
90 päeva$ -0.00205-28.52%
RejuveAI Hinnamuutus täna

Täna registreeris RJV muutuse $ -0.0002298 (-4.27%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

RejuveAI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00076 (-12.89%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

RejuveAI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RJV $ -0.0003 (-5.52%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

RejuveAI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00205 (-28.52%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada RejuveAI (RJV) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe RejuveAI hinnaajaloo lehte.

Mis on RejuveAI (RJV)

Rejuve.AI is a decentralized, AI-driven longevity research network allowing people from all over the world to track their health data, receive valuable insights, contribute to cutting-edge longevity research, and earn rewards. Users contribute data in a mobile app in exchange for RJV tokens, which can be used to purchase health products & services (such as supplements, test kits, genome sequencing kits, wearables, etc.) at discounted member rates.

RejuveAI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie RejuveAI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida RJV panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse RejuveAI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie RejuveAI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

RejuveAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on RejuveAI (RJV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie RejuveAI (RJV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida RejuveAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake RejuveAI hinna ennustust kohe!

RejuveAI (RJV) tokenoomika

RejuveAI (RJV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RJV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

RejuveAI (RJV) ostujuhend

Kas otsite, kuidas RejuveAI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust RejuveAI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

RJV kohalike valuutade suhtes

1 RejuveAI(RJV)/VND
135.2591
1 RejuveAI(RJV)/AUD
A$0.0078128
1 RejuveAI(RJV)/GBP
0.0037522
1 RejuveAI(RJV)/EUR
0.004369
1 RejuveAI(RJV)/USD
$0.00514
1 RejuveAI(RJV)/MYR
RM0.0216394
1 RejuveAI(RJV)/TRY
0.2096606
1 RejuveAI(RJV)/JPY
¥0.75558
1 RejuveAI(RJV)/ARS
ARS$6.6666314
1 RejuveAI(RJV)/RUB
0.4097094
1 RejuveAI(RJV)/INR
0.4498014
1 RejuveAI(RJV)/IDR
Rp82.9032142
1 RejuveAI(RJV)/KRW
7.1388432
1 RejuveAI(RJV)/PHP
0.290667
1 RejuveAI(RJV)/EGP
￡E.0.2480564
1 RejuveAI(RJV)/BRL
R$0.027756
1 RejuveAI(RJV)/CAD
C$0.0070932
1 RejuveAI(RJV)/BDT
0.6242016
1 RejuveAI(RJV)/NGN
7.8834236
1 RejuveAI(RJV)/UAH
0.2118194
1 RejuveAI(RJV)/VES
Bs0.6939
1 RejuveAI(RJV)/CLP
$4.95496
1 RejuveAI(RJV)/PKR
Rs1.4560592
1 RejuveAI(RJV)/KZT
2.7828474
1 RejuveAI(RJV)/THB
฿0.166022
1 RejuveAI(RJV)/TWD
NT$0.1543542
1 RejuveAI(RJV)/AED
د.إ0.0188638
1 RejuveAI(RJV)/CHF
Fr0.004112
1 RejuveAI(RJV)/HKD
HK$0.0401948
1 RejuveAI(RJV)/AMD
֏1.9648164
1 RejuveAI(RJV)/MAD
.د.م0.0462086
1 RejuveAI(RJV)/MXN
$0.0969918
1 RejuveAI(RJV)/PLN
0.0187096
1 RejuveAI(RJV)/RON
лв0.0222048
1 RejuveAI(RJV)/SEK
kr0.049087
1 RejuveAI(RJV)/BGN
лв0.0085838
1 RejuveAI(RJV)/HUF
Ft1.735264
1 RejuveAI(RJV)/CZK
0.107426
1 RejuveAI(RJV)/KWD
د.ك0.0015677
1 RejuveAI(RJV)/ILS
0.0173218
1 RejuveAI(RJV)/NOK
kr0.0523766
1 RejuveAI(RJV)/NZD
$0.0086352

RejuveAI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest RejuveAI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse RejuveAI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse RejuveAI kohta

Kui palju on RejuveAI (RJV) tänapäeval väärt?
Reaalajas RJV hind USD on 0.00514 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RJV/USD hind?
Praegune hind RJV/USD on $ 0.00514. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on RejuveAI turukapitalisatsioon?
RJV turukapitalisatsioon on $ 2.91M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RJV ringlev varu?
RJV ringlev varu on 565.83M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RJV (ATH) hind?
RJV saavutab ATH hinna summas 0.1467508749159545 USD.
Mis oli kõigi aegade RJV madalaim (ATL) hind?
RJV nägi ATL hinda summas 0.004182309505969666 USD.
Milline on RJV kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RJV kauplemismaht on $ 112.48K USD.
Kas RJV sel aastal kõrgemale ka suundub?
RJV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RJV hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:00:21 (UTC+8)

RejuveAI (RJV) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

RJV/USD kalkulaator

Summa

RJV
RJV
USD
USD

1 RJV = 0.00514 USD

Kauplemine: RJV

RJVUSDT
$0.00514
$0.00514$0.00514
-4.27%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu