Rohkem infot RIZ

RIZ Hinnainfo

RIZ Valge raamat

RIZ Ametlik veebisait

RIZ Tokenoomika

RIZ Hinnaprognoos

RIZ Ajalugu

RIZ – ostujuhend

RIZ-usaldusraha valuutakonverter

RIZ Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Rivalz Network logo

Rivalz Network hind(RIZ)

1 RIZ/USD reaalajas hind:

$0.00206
$0.00206$0.00206
+1.72%1D
USD
Rivalz Network (RIZ) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:21:23 (UTC+8)

Rivalz Network (RIZ) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.001959
$ 0.001959$ 0.001959
24 h madal
$ 0.0021
$ 0.0021$ 0.0021
24 h kõrge

$ 0.001959
$ 0.001959$ 0.001959

$ 0.0021
$ 0.0021$ 0.0021

$ 0.03380782920700334
$ 0.03380782920700334$ 0.03380782920700334

$ 0.00101630910367032
$ 0.00101630910367032$ 0.00101630910367032

+0.97%

+1.72%

-10.32%

-10.32%

Rivalz Network (RIZ) reaalajas hind on $ 0.002061. Viimase 24 tunni jooksul RIZ kaubeldud madalaim $ 0.001959 ja kõrgeim $ 0.0021 näitab aktiivset turu volatiivsust. RIZkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03380782920700334 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00101630910367032.

Lüliajalise tootluse osas on RIZ muutunud +0.97% viimase tunni jooksul, +1.72% 24 tunni vältel -10.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Rivalz Network (RIZ) – turuteave

No.1792

$ 2.37M
$ 2.37M$ 2.37M

$ 57.89K
$ 57.89K$ 57.89K

$ 10.31M
$ 10.31M$ 10.31M

1.15B
1.15B 1.15B

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

BASE

Rivalz Network praegune turukapitalisatsioon on $ 2.37M $ 57.89K 24 tunnise kauplemismahuga. RIZ ringlev varu on 1.15B, mille koguvaru on 5000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Rivalz Network (RIZ) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Rivalz Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00003483+1.72%
30 päeva$ -0.0007-25.36%
60 päeva$ -0.002303-52.78%
90 päeva$ -0.000057-2.70%
Rivalz Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris RIZ muutuse $ +0.00003483 (+1.72%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Rivalz Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0007 (-25.36%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Rivalz Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RIZ $ -0.002303 (-52.78%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Rivalz Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000057 (-2.70%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Rivalz Network (RIZ) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Rivalz Network hinnaajaloo lehte.

Mis on Rivalz Network (RIZ)

Rivalz Network is building the World Abstraction Layer, aiming to abstract away the complexities of connecting AI services and Agents to various real-world resources, enabling seamless interaction and unlocking the full potential of an agent-centric future. By leveraging decentralized infrastructure, Rivalz enables AI agents to tap into human workforce, data, and DePIN resources—from digital assets to smart homes. The project offers a privacy-centric AI infrastructure and a comprehensive suite of five core modules to overcome barriers in connectivity, data management, and resource orchestration, thereby fostering a new era of collaborative intelligence between AI and humans.

Rivalz Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Rivalz Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida RIZ panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Rivalz Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Rivalz Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Rivalz Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Rivalz Network (RIZ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Rivalz Network (RIZ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Rivalz Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Rivalz Network hinna ennustust kohe!

Rivalz Network (RIZ) tokenoomika

Rivalz Network (RIZ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RIZ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Rivalz Network (RIZ) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Rivalz Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Rivalz Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

RIZ kohalike valuutade suhtes

1 Rivalz Network(RIZ)/VND
54.235215
1 Rivalz Network(RIZ)/AUD
A$0.00315333
1 Rivalz Network(RIZ)/GBP
0.00150453
1 Rivalz Network(RIZ)/EUR
0.00175185
1 Rivalz Network(RIZ)/USD
$0.002061
1 Rivalz Network(RIZ)/MYR
RM0.00867681
1 Rivalz Network(RIZ)/TRY
0.08419185
1 Rivalz Network(RIZ)/JPY
¥0.302967
1 Rivalz Network(RIZ)/ARS
ARS$2.66967513
1 Rivalz Network(RIZ)/RUB
0.16417926
1 Rivalz Network(RIZ)/INR
0.18035811
1 Rivalz Network(RIZ)/IDR
Rp33.24193083
1 Rivalz Network(RIZ)/KRW
2.86248168
1 Rivalz Network(RIZ)/PHP
0.11702358
1 Rivalz Network(RIZ)/EGP
￡E.0.09936081
1 Rivalz Network(RIZ)/BRL
R$0.0111294
1 Rivalz Network(RIZ)/CAD
C$0.00284418
1 Rivalz Network(RIZ)/BDT
0.25001991
1 Rivalz Network(RIZ)/NGN
3.15619479
1 Rivalz Network(RIZ)/UAH
0.08493381
1 Rivalz Network(RIZ)/VES
Bs0.278235
1 Rivalz Network(RIZ)/CLP
$1.982682
1 Rivalz Network(RIZ)/PKR
Rs0.58334544
1 Rivalz Network(RIZ)/KZT
1.11465063
1 Rivalz Network(RIZ)/THB
฿0.06667335
1 Rivalz Network(RIZ)/TWD
NT$0.06189183
1 Rivalz Network(RIZ)/AED
د.إ0.00756387
1 Rivalz Network(RIZ)/CHF
Fr0.0016488
1 Rivalz Network(RIZ)/HKD
HK$0.01611702
1 Rivalz Network(RIZ)/AMD
֏0.7881264
1 Rivalz Network(RIZ)/MAD
.د.م0.01852839
1 Rivalz Network(RIZ)/MXN
$0.03856131
1 Rivalz Network(RIZ)/PLN
0.00748143
1 Rivalz Network(RIZ)/RON
лв0.00890352
1 Rivalz Network(RIZ)/SEK
kr0.01966194
1 Rivalz Network(RIZ)/BGN
лв0.00344187
1 Rivalz Network(RIZ)/HUF
Ft0.69534018
1 Rivalz Network(RIZ)/CZK
0.04305429
1 Rivalz Network(RIZ)/KWD
د.ك0.000626544
1 Rivalz Network(RIZ)/ILS
0.00694557
1 Rivalz Network(RIZ)/NOK
kr0.02093976
1 Rivalz Network(RIZ)/NZD
$0.00346248

Rivalz Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Rivalz Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Rivalz Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Rivalz Network kohta

Kui palju on Rivalz Network (RIZ) tänapäeval väärt?
Reaalajas RIZ hind USD on 0.002061 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RIZ/USD hind?
Praegune hind RIZ/USD on $ 0.002061. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Rivalz Network turukapitalisatsioon?
RIZ turukapitalisatsioon on $ 2.37M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RIZ ringlev varu?
RIZ ringlev varu on 1.15B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RIZ (ATH) hind?
RIZ saavutab ATH hinna summas 0.03380782920700334 USD.
Mis oli kõigi aegade RIZ madalaim (ATL) hind?
RIZ nägi ATL hinda summas 0.00101630910367032 USD.
Milline on RIZ kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RIZ kauplemismaht on $ 57.89K USD.
Kas RIZ sel aastal kõrgemale ka suundub?
RIZ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RIZ hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:21:23 (UTC+8)

Rivalz Network (RIZ) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

RIZ/USD kalkulaator

Summa

RIZ
RIZ
USD
USD

1 RIZ = 0.002061 USD

Kauplemine: RIZ

RIZUSDT
$0.00206
$0.00206$0.00206
+1.77%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu