Rivalz Network (RIZ) reaalajas hind on $ 0.002061. Viimase 24 tunni jooksul RIZ kaubeldud madalaim $ 0.001959 ja kõrgeim $ 0.0021 näitab aktiivset turu volatiivsust. RIZkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03380782920700334 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00101630910367032.
Lüliajalise tootluse osas on RIZ muutunud +0.97% viimase tunni jooksul, +1.72% 24 tunni vältel -10.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Rivalz Network (RIZ) – turuteave
No.1792
$ 2.37M
$ 2.37M
$ 57.89K
$ 57.89K
$ 10.31M
$ 10.31M
1.15B
1.15B
5,000,000,000
5,000,000,000
BASE
Rivalz Network praegune turukapitalisatsioon on $ 2.37M$ 57.89K 24 tunnise kauplemismahuga. RIZ ringlev varu on 1.15B, mille koguvaru on 5000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Rivalz Network (RIZ) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Rivalz Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00003483
+1.72%
30 päeva
$ -0.0007
-25.36%
60 päeva
$ -0.002303
-52.78%
90 päeva
$ -0.000057
-2.70%
Rivalz Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris RIZ muutuse $ +0.00003483 (+1.72%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Rivalz Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0007 (-25.36%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Rivalz Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RIZ $ -0.002303 (-52.78%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Rivalz Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000057 (-2.70%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Rivalz Network (RIZ) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Rivalz Network is building the World Abstraction Layer, aiming to abstract away the complexities of connecting AI services and Agents to various real-world resources, enabling seamless interaction and unlocking the full potential of an agent-centric future. By leveraging decentralized infrastructure, Rivalz enables AI agents to tap into human workforce, data, and DePIN resources—from digital assets to smart homes.
The project offers a privacy-centric AI infrastructure and a comprehensive suite of five core modules to overcome barriers in connectivity, data management, and resource orchestration, thereby fostering a new era of collaborative intelligence between AI and humans.
Rivalz Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on Rivalz Network (RIZ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Rivalz Network (RIZ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Rivalz Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Rivalz Network (RIZ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RIZ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
