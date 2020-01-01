ritestream (RITE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ritestream (RITE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ritestream (RITE) teave ritestream is an eco-system platform for the creation, monetisation and consumption of film and TV content in Web3. ritestream’s vision is to democratise the creator economy and generate revenues in the metaverse and via NFT’s for creators and the community. Ametlik veebisait: https://ritestream.io/ Valge raamat: https://downloads.ctfassets.net/7w1fepsz9734/PTNTKcjD1zR5EwLHRcaq3/f77215c3ab124060265261be579ed4bc/ritepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x0808Bf94d57C905F1236212654268EF82E1e594E Ostke RITE kohe!

ritestream (RITE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ritestream (RITE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 718.67M $ 718.67M $ 718.67M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.13859 $ 0.13859 $ 0.13859 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00039709608385956 $ 0.00039709608385956 $ 0.00039709608385956 Praegune hind: $ 0.001555 $ 0.001555 $ 0.001555 Lisateave ritestream (RITE) hinna kohta

ritestream (RITE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ritestream (RITE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RITE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RITE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RITE tokeni tokenoomikat, avastage RITE tokeni reaalajas hinda!

ritestream (RITE) hinna ajalugu RITE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage RITE hinna ajalugu kohe!

RITE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RITE võiks suunduda? Meie RITE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RITE tokeni hinna ennustust kohe!

