Ring AI (RINGAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ring AI (RINGAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Ring AI (RINGAI) teave Ring AI is an advanced AI platform that revolutionizes customer support and sales through fully autonomous, phone-based agents. Ametlik veebisait: https://www.tryring.ai/ Valge raamat: https://docs.tryring.ai/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xc092A137df3cF2B9e5971ba1874D26487C12626d Ostke RINGAI kohe!

Ring AI (RINGAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ring AI (RINGAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 919.00K $ 919.00K $ 919.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 Kõigi aegade madalaim: $ 0.006375287174417198 $ 0.006375287174417198 $ 0.006375287174417198 Praegune hind: $ 0.00919 $ 0.00919 $ 0.00919 Lisateave Ring AI (RINGAI) hinna kohta

Ring AI (RINGAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ring AI (RINGAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RINGAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RINGAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RINGAI tokeni tokenoomikat, avastage RINGAI tokeni reaalajas hinda!

