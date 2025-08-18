Rohkem infot RIDE

holoride hind(RIDE)

1 RIDE/USD reaalajas hind:

$0.001092
$0.001092$0.001092
-4.04%1D
USD
holoride (RIDE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:50:57 (UTC+8)

holoride (RIDE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.001092
$ 0.001092$ 0.001092
24 h madal
$ 0.001212
$ 0.001212$ 0.001212
24 h kõrge

$ 0.001092
$ 0.001092$ 0.001092

$ 0.001212
$ 0.001212$ 0.001212

$ 2.139262834933553
$ 2.139262834933553$ 2.139262834933553

$ 0.00099668949390602
$ 0.00099668949390602$ 0.00099668949390602

0.00%

-4.04%

-5.87%

-5.87%

holoride (RIDE) reaalajas hind on $ 0.001092. Viimase 24 tunni jooksul RIDE kaubeldud madalaim $ 0.001092 ja kõrgeim $ 0.001212 näitab aktiivset turu volatiivsust. RIDEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.139262834933553 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00099668949390602.

Lüliajalise tootluse osas on RIDE muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -4.04% 24 tunni vältel -5.87% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

holoride (RIDE) – turuteave

No.2136

$ 960.85K
$ 960.85K$ 960.85K

$ 35.39
$ 35.39$ 35.39

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

879.90M
879.90M 879.90M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,794,371
999,794,371 999,794,371

87.98%

EGLD

holoride praegune turukapitalisatsioon on $ 960.85K $ 35.39 24 tunnise kauplemismahuga. RIDE ringlev varu on 879.90M, mille koguvaru on 999794371. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.09M.

holoride (RIDE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse holoride tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00004597-4.04%
30 päeva$ -0.000292-21.10%
60 päeva$ -0.000146-11.80%
90 päeva$ -0.000634-36.74%
holoride Hinnamuutus täna

Täna registreeris RIDE muutuse $ -0.00004597 (-4.04%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

holoride 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000292 (-21.10%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

holoride 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RIDE $ -0.000146 (-11.80%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

holoride 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000634 (-36.74%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada holoride (RIDE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe holoride hinnaajaloo lehte.

Mis on holoride (RIDE)

holoride creates an entirely new media category for passengers by connecting Extended Reality (XR) content with data points from the vehicle in real-time. These data points include physical feedback, like acceleration and steering, traffic data, as well as travel route and time. holoride's technology provides a new type of immersion into any kind of VR content, creating a breathtaking, immersive experience, and significantly reducing motion sickness.

holoride on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie holoride investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida RIDE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse holoride kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie holoride ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

holoride hinna ennustus (USD)

Kui palju on holoride (RIDE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie holoride (RIDE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida holoride nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake holoride hinna ennustust kohe!

holoride (RIDE) tokenoomika

holoride (RIDE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RIDE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

holoride (RIDE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas holoride osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust holoride osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

RIDE kohalike valuutade suhtes

1 holoride(RIDE)/VND
28.73598
1 holoride(RIDE)/AUD
A$0.00165984
1 holoride(RIDE)/GBP
0.00079716
1 holoride(RIDE)/EUR
0.0009282
1 holoride(RIDE)/USD
$0.001092
1 holoride(RIDE)/MYR
RM0.00459732
1 holoride(RIDE)/TRY
0.04454268
1 holoride(RIDE)/JPY
¥0.160524
1 holoride(RIDE)/ARS
ARS$1.41633492
1 holoride(RIDE)/RUB
0.08704332
1 holoride(RIDE)/INR
0.09556092
1 holoride(RIDE)/IDR
Rp17.61290076
1 holoride(RIDE)/KRW
1.51665696
1 holoride(RIDE)/PHP
0.0617526
1 holoride(RIDE)/EGP
￡E.0.05269992
1 holoride(RIDE)/BRL
R$0.0058968
1 holoride(RIDE)/CAD
C$0.00150696
1 holoride(RIDE)/BDT
0.13261248
1 holoride(RIDE)/NGN
1.67484408
1 holoride(RIDE)/UAH
0.04500132
1 holoride(RIDE)/VES
Bs0.14742
1 holoride(RIDE)/CLP
$1.052688
1 holoride(RIDE)/PKR
Rs0.30934176
1 holoride(RIDE)/KZT
0.59121972
1 holoride(RIDE)/THB
฿0.03536988
1 holoride(RIDE)/TWD
NT$0.03279276
1 holoride(RIDE)/AED
د.إ0.00400764
1 holoride(RIDE)/CHF
Fr0.0008736
1 holoride(RIDE)/HKD
HK$0.00853944
1 holoride(RIDE)/AMD
֏0.41742792
1 holoride(RIDE)/MAD
.د.م0.00981708
1 holoride(RIDE)/MXN
$0.02060604
1 holoride(RIDE)/PLN
0.00397488
1 holoride(RIDE)/RON
лв0.00471744
1 holoride(RIDE)/SEK
kr0.0104286
1 holoride(RIDE)/BGN
лв0.00182364
1 holoride(RIDE)/HUF
Ft0.3686592
1 holoride(RIDE)/CZK
0.0228228
1 holoride(RIDE)/KWD
د.ك0.00033306
1 holoride(RIDE)/ILS
0.00368004
1 holoride(RIDE)/NOK
kr0.01112748
1 holoride(RIDE)/NZD
$0.00183456

holoride ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest holoride võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse holoride ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse holoride kohta

Kui palju on holoride (RIDE) tänapäeval väärt?
Reaalajas RIDE hind USD on 0.001092 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RIDE/USD hind?
Praegune hind RIDE/USD on $ 0.001092. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on holoride turukapitalisatsioon?
RIDE turukapitalisatsioon on $ 960.85K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RIDE ringlev varu?
RIDE ringlev varu on 879.90M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RIDE (ATH) hind?
RIDE saavutab ATH hinna summas 2.139262834933553 USD.
Mis oli kõigi aegade RIDE madalaim (ATL) hind?
RIDE nägi ATL hinda summas 0.00099668949390602 USD.
Milline on RIDE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RIDE kauplemismaht on $ 35.39 USD.
Kas RIDE sel aastal kõrgemale ka suundub?
RIDE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RIDE hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:50:57 (UTC+8)

holoride (RIDE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul" ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 RIDE = 0.001092 USD

