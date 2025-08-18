holoride (RIDE) reaalajas hind on $ 0.001092. Viimase 24 tunni jooksul RIDE kaubeldud madalaim $ 0.001092 ja kõrgeim $ 0.001212 näitab aktiivset turu volatiivsust. RIDEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.139262834933553 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00099668949390602.
Lüliajalise tootluse osas on RIDE muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -4.04% 24 tunni vältel -5.87% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
holoride (RIDE) – turuteave
$ 960.85K
$ 35.39
$ 1.09M
879.90M
1,000,000,000
999,794,371
87.98%
holoride praegune turukapitalisatsioon on $ 960.85K$ 35.39 24 tunnise kauplemismahuga. RIDE ringlev varu on 879.90M, mille koguvaru on 999794371. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.09M.
holoride (RIDE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse holoride tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00004597
-4.04%
30 päeva
$ -0.000292
-21.10%
60 päeva
$ -0.000146
-11.80%
90 päeva
$ -0.000634
-36.74%
holoride Hinnamuutus täna
Täna registreeris RIDE muutuse $ -0.00004597 (-4.04%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
holoride 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000292 (-21.10%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
holoride 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RIDE $ -0.000146 (-11.80%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
holoride 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000634 (-36.74%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada holoride (RIDE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
holoride creates an entirely new media category for passengers by connecting Extended Reality (XR) content with data points from the vehicle in real-time. These data points include physical feedback, like acceleration and steering, traffic data, as well as travel route and time. holoride’s technology provides a new type of immersion into any kind of VR content, creating a breathtaking, immersive experience, and significantly reducing motion sickness.
holoride hinna ennustus (USD)
holoride (RIDE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RIDE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
holoride (RIDE) ostujuhend
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.