$0.00626
Ribus (RIB) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:59:53 (UTC+8)

Ribus (RIB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

0.00%

-7.93%

-5.37%

-5.37%

Ribus (RIB) reaalajas hind on $ 0.00626. Viimase 24 tunni jooksul RIB kaubeldud madalaim $ 0.006259 ja kõrgeim $ 0.007629 näitab aktiivset turu volatiivsust. RIBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1210085728693882 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004159623286186239.

Lüliajalise tootluse osas on RIB muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -7.93% 24 tunni vältel -5.37% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ribus (RIB) – turuteave

No.5461

0.00%

MATIC

Ribus praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 946.13 24 tunnise kauplemismahuga. RIB ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 295510000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.88M.

Ribus (RIB) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Ribus tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00053991-7.93%
30 päeva$ -0.000062-0.99%
60 päeva$ +0.000523+9.11%
90 päeva$ +0.000389+6.62%
Ribus Hinnamuutus täna

Täna registreeris RIB muutuse $ -0.00053991 (-7.93%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Ribus 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000062 (-0.99%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Ribus 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RIB $ +0.000523 (+9.11%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Ribus 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000389 (+6.62%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Ribus (RIB) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Ribus hinnaajaloo lehte.

Mis on Ribus (RIB)

Ribus’s Real Estate Superapp project is a revolutionary platform that integrates the real estate market with blockchain and NFT technology, aiming to redefine how we interact with property and real estate investments. Focused on innovation, transparency, and security, the super app offers a unique experience in property ownership and investment, enabling the acquisition of property and timeshare NFTs, as well as participation in real ventures. With integrated real estate services, they provide smooth and efficient transactions, along with opportunities for passive income through tokens derived from real estate receivables. Their commitment is to democratize access to real estate investment, making it accessible to a wider audience, and providing an innovative and stable means for value growth in the cryptocurrency universe.

Ribus on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Ribus investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida RIB panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Ribus kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Ribus ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Ribus hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ribus (RIB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ribus (RIB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ribus nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ribus hinna ennustust kohe!

Ribus (RIB) tokenoomika

Ribus (RIB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RIB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Ribus (RIB) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Ribus osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Ribus osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

RIB kohalike valuutade suhtes

1 Ribus(RIB)/VND
164.7319
1 Ribus(RIB)/AUD
A$0.0095152
1 Ribus(RIB)/GBP
0.0045698
1 Ribus(RIB)/EUR
0.005321
1 Ribus(RIB)/USD
$0.00626
1 Ribus(RIB)/MYR
RM0.0263546
1 Ribus(RIB)/TRY
0.2553454
1 Ribus(RIB)/JPY
¥0.92022
1 Ribus(RIB)/ARS
ARS$8.1192826
1 Ribus(RIB)/RUB
0.4989846
1 Ribus(RIB)/INR
0.5478126
1 Ribus(RIB)/IDR
Rp100.9677278
1 Ribus(RIB)/KRW
8.6943888
1 Ribus(RIB)/PHP
0.354003
1 Ribus(RIB)/EGP
￡E.0.3021076
1 Ribus(RIB)/BRL
R$0.033804
1 Ribus(RIB)/CAD
C$0.0086388
1 Ribus(RIB)/BDT
0.7602144
1 Ribus(RIB)/NGN
9.6012124
1 Ribus(RIB)/UAH
0.2579746
1 Ribus(RIB)/VES
Bs0.8451
1 Ribus(RIB)/CLP
$6.03464
1 Ribus(RIB)/PKR
Rs1.7733328
1 Ribus(RIB)/KZT
3.3892266
1 Ribus(RIB)/THB
฿0.202198
1 Ribus(RIB)/TWD
NT$0.1879878
1 Ribus(RIB)/AED
د.إ0.0229742
1 Ribus(RIB)/CHF
Fr0.005008
1 Ribus(RIB)/HKD
HK$0.0489532
1 Ribus(RIB)/AMD
֏2.3929476
1 Ribus(RIB)/MAD
.د.م0.0562774
1 Ribus(RIB)/MXN
$0.1181262
1 Ribus(RIB)/PLN
0.0227864
1 Ribus(RIB)/RON
лв0.0270432
1 Ribus(RIB)/SEK
kr0.059783
1 Ribus(RIB)/BGN
лв0.0104542
1 Ribus(RIB)/HUF
Ft2.113376
1 Ribus(RIB)/CZK
0.130834
1 Ribus(RIB)/KWD
د.ك0.0019093
1 Ribus(RIB)/ILS
0.0210962
1 Ribus(RIB)/NOK
kr0.0637894
1 Ribus(RIB)/NZD
$0.0105168

Ribus ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Ribus võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Ribus ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ribus kohta

Kui palju on Ribus (RIB) tänapäeval väärt?
Reaalajas RIB hind USD on 0.00626 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RIB/USD hind?
Praegune hind RIB/USD on $ 0.00626. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ribus turukapitalisatsioon?
RIB turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RIB ringlev varu?
RIB ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RIB (ATH) hind?
RIB saavutab ATH hinna summas 0.1210085728693882 USD.
Mis oli kõigi aegade RIB madalaim (ATL) hind?
RIB nägi ATL hinda summas 0.004159623286186239 USD.
Milline on RIB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RIB kauplemismaht on $ 946.13 USD.
Kas RIB sel aastal kõrgemale ka suundub?
RIB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RIB hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:59:53 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

