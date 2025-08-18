Ribus (RIB) reaalajas hind on $ 0.00626. Viimase 24 tunni jooksul RIB kaubeldud madalaim $ 0.006259 ja kõrgeim $ 0.007629 näitab aktiivset turu volatiivsust. RIBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1210085728693882 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004159623286186239.
Lüliajalise tootluse osas on RIB muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -7.93% 24 tunni vältel -5.37% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Ribus (RIB) – turuteave
No.5461
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 946.13
$ 946.13$ 946.13
$ 1.88M
$ 1.88M$ 1.88M
0.00
0.00 0.00
300,000,000
300,000,000 300,000,000
295,510,000
295,510,000 295,510,000
0.00%
MATIC
Ribus praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 946.13 24 tunnise kauplemismahuga. RIB ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 295510000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.88M.
Ribus (RIB) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Ribus tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00053991
-7.93%
30 päeva
$ -0.000062
-0.99%
60 päeva
$ +0.000523
+9.11%
90 päeva
$ +0.000389
+6.62%
Ribus Hinnamuutus täna
Täna registreeris RIB muutuse $ -0.00053991 (-7.93%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Ribus 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000062 (-0.99%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Ribus 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RIB $ +0.000523 (+9.11%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Ribus 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000389 (+6.62%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Ribus (RIB) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Ribus’s Real Estate Superapp project is a revolutionary platform that integrates the real estate market with blockchain and NFT technology, aiming to redefine how we interact with property and real estate investments. Focused on innovation, transparency, and security, the super app offers a unique experience in property ownership and investment, enabling the acquisition of property and timeshare NFTs, as well as participation in real ventures. With integrated real estate services, they provide smooth and efficient transactions, along with opportunities for passive income through tokens derived from real estate receivables. Their commitment is to democratize access to real estate investment, making it accessible to a wider audience, and providing an innovative and stable means for value growth in the cryptocurrency universe.
Ribus on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Ribus investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida RIB panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Ribus kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Ribus ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Ribus hinna ennustus (USD)
Kui palju on Ribus (RIB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ribus (RIB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ribus nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Ribus (RIB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RIB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Ribus (RIB) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Ribus osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Ribus osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.