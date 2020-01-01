RealGOAT (RGOAT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi RealGOAT (RGOAT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

RealGOAT (RGOAT) teave RealGOAT is meme coin on the BASE chain Ametlik veebisait: https://realgoat.org/ Valge raamat: https://www.canva.com/design/DAGHHa2rNKE/tBQEaotkrC8K53DEp12Zxw/view?utm_content=DAGHHa2rNKE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0xF0268c5F9aA95Baf5C25D646AAbB900Ac12F0800 Ostke RGOAT kohe!

RealGOAT (RGOAT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage RealGOAT (RGOAT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.11M $ 2.11M $ 2.11M Koguvaru: $ 21.00T $ 21.00T $ 21.00T Ringlev varu: $ 21.00T $ 21.00T $ 21.00T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.11M $ 2.11M $ 2.11M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.000005 $ 0.000005 $ 0.000005 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000005930140139 $ 0.00000005930140139 $ 0.00000005930140139 Praegune hind: $ 0.0000001006 $ 0.0000001006 $ 0.0000001006 Lisateave RealGOAT (RGOAT) hinna kohta

RealGOAT (RGOAT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud RealGOAT (RGOAT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RGOAT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RGOAT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RGOAT tokeni tokenoomikat, avastage RGOAT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust RGOAT Kas olete huvitatud RealGOAT (RGOAT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid RGOAT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas RGOAT MEXC-ist osta!

RealGOAT (RGOAT) hinna ajalugu RGOAT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage RGOAT hinna ajalugu kohe!

RGOAT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RGOAT võiks suunduda? Meie RGOAT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RGOAT tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!