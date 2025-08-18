RealGOAT (RGOAT) reaalajas hind on $ 0.000000116. Viimase 24 tunni jooksul RGOAT kaubeldud madalaim $ 0.0000001082 ja kõrgeim $ 0.0000001164 näitab aktiivset turu volatiivsust. RGOATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000004913033444086 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000005930140139.
Lüliajalise tootluse osas on RGOAT muutunud +1.75% viimase tunni jooksul, +1.30% 24 tunni vältel -16.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
RealGOAT (RGOAT) – turuteave
No.1787
$ 2.44M
$ 100.69K
$ 2.44M
21.00T
21,000,000,000,000
BASE
RealGOAT praegune turukapitalisatsioon on $ 2.44M$ 100.69K 24 tunnise kauplemismahuga. RGOAT ringlev varu on 21.00T, mille koguvaru on 21000000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
RealGOAT (RGOAT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse RealGOAT tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000000149
+1.30%
30 päeva
$ -0.0000000557
-32.45%
60 päeva
$ -0.0000000914
-44.07%
90 päeva
$ -0.0000000929
-44.48%
RealGOAT Hinnamuutus täna
Täna registreeris RGOAT muutuse $ +0.00000000149 (+1.30%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
RealGOAT 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000000557 (-32.45%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
RealGOAT 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RGOAT $ -0.0000000914 (-44.07%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
RealGOAT 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000000929 (-44.48%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada RealGOAT (RGOAT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
RealGOAT on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie RealGOAT investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida RGOAT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse RealGOAT kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie RealGOAT ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
RealGOAT hinna ennustus (USD)
Kui palju on RealGOAT (RGOAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie RealGOAT (RGOAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida RealGOAT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
RealGOAT (RGOAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RGOAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
RealGOAT (RGOAT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas RealGOAT osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust RealGOAT osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.