Rohkem infot RFRM

RFRM Hinnainfo

RFRM Valge raamat

RFRM Ametlik veebisait

RFRM Tokenoomika

RFRM Hinnaprognoos

RFRM Ajalugu

RFRM – ostujuhend

RFRM-usaldusraha valuutakonverter

RFRM Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Reform DAO logo

Reform DAO hind(RFRM)

1 RFRM/USD reaalajas hind:

$0.0252
$0.0252$0.0252
0.00%1D
USD
Reform DAO (RFRM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:20:55 (UTC+8)

Reform DAO (RFRM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0248
$ 0.0248$ 0.0248
24 h madal
$ 0.0256
$ 0.0256$ 0.0256
24 h kõrge

$ 0.0248
$ 0.0248$ 0.0248

$ 0.0256
$ 0.0256$ 0.0256

$ 0.6698675534266594
$ 0.6698675534266594$ 0.6698675534266594

$ 0.02226588832337275
$ 0.02226588832337275$ 0.02226588832337275

0.00%

0.00%

+3.27%

+3.27%

Reform DAO (RFRM) reaalajas hind on $ 0.0252. Viimase 24 tunni jooksul RFRM kaubeldud madalaim $ 0.0248 ja kõrgeim $ 0.0256 näitab aktiivset turu volatiivsust. RFRMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6698675534266594 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02226588832337275.

Lüliajalise tootluse osas on RFRM muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +3.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Reform DAO (RFRM) – turuteave

No.4047

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 56.92K
$ 56.92K$ 56.92K

$ 25.20M
$ 25.20M$ 25.20M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Reform DAO praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 56.92K 24 tunnise kauplemismahuga. RFRM ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Reform DAO (RFRM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Reform DAO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.0022-8.03%
60 päeva$ -0.0072-22.23%
90 päeva$ -0.0255-50.30%
Reform DAO Hinnamuutus täna

Täna registreeris RFRM muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Reform DAO 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0022 (-8.03%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Reform DAO 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RFRM $ -0.0072 (-22.23%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Reform DAO 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0255 (-50.30%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Reform DAO (RFRM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Reform DAO hinnaajaloo lehte.

Mis on Reform DAO (RFRM)

Reform is a Market Making DAO creating community-driven liquid markets across exchanges through protocol-owned liquidity. Transforming the conventional mercenary MM model by aligning incentives between all the stakeholders: protocol, community, and MM, enabling retail liquidity, transparency, and fairness.

Reform DAO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Reform DAO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida RFRM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Reform DAO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Reform DAO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Reform DAO hinna ennustus (USD)

Kui palju on Reform DAO (RFRM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Reform DAO (RFRM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Reform DAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Reform DAO hinna ennustust kohe!

Reform DAO (RFRM) tokenoomika

Reform DAO (RFRM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RFRM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Reform DAO (RFRM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Reform DAO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Reform DAO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

RFRM kohalike valuutade suhtes

1 Reform DAO(RFRM)/VND
663.138
1 Reform DAO(RFRM)/AUD
A$0.038556
1 Reform DAO(RFRM)/GBP
0.018396
1 Reform DAO(RFRM)/EUR
0.02142
1 Reform DAO(RFRM)/USD
$0.0252
1 Reform DAO(RFRM)/MYR
RM0.106092
1 Reform DAO(RFRM)/TRY
1.02942
1 Reform DAO(RFRM)/JPY
¥3.7044
1 Reform DAO(RFRM)/ARS
ARS$32.642316
1 Reform DAO(RFRM)/RUB
2.007432
1 Reform DAO(RFRM)/INR
2.205252
1 Reform DAO(RFRM)/IDR
Rp406.451556
1 Reform DAO(RFRM)/KRW
34.999776
1 Reform DAO(RFRM)/PHP
1.430856
1 Reform DAO(RFRM)/EGP
￡E.1.214892
1 Reform DAO(RFRM)/BRL
R$0.13608
1 Reform DAO(RFRM)/CAD
C$0.034776
1 Reform DAO(RFRM)/BDT
3.057012
1 Reform DAO(RFRM)/NGN
38.591028
1 Reform DAO(RFRM)/UAH
1.038492
1 Reform DAO(RFRM)/VES
Bs3.402
1 Reform DAO(RFRM)/CLP
$24.2424
1 Reform DAO(RFRM)/PKR
Rs7.132608
1 Reform DAO(RFRM)/KZT
13.628916
1 Reform DAO(RFRM)/THB
฿0.815472
1 Reform DAO(RFRM)/TWD
NT$0.756756
1 Reform DAO(RFRM)/AED
د.إ0.092484
1 Reform DAO(RFRM)/CHF
Fr0.02016
1 Reform DAO(RFRM)/HKD
HK$0.197064
1 Reform DAO(RFRM)/AMD
֏9.63648
1 Reform DAO(RFRM)/MAD
.د.م0.226548
1 Reform DAO(RFRM)/MXN
$0.471492
1 Reform DAO(RFRM)/PLN
0.091476
1 Reform DAO(RFRM)/RON
лв0.108864
1 Reform DAO(RFRM)/SEK
kr0.240408
1 Reform DAO(RFRM)/BGN
лв0.042084
1 Reform DAO(RFRM)/HUF
Ft8.501976
1 Reform DAO(RFRM)/CZK
0.526428
1 Reform DAO(RFRM)/KWD
د.ك0.0076608
1 Reform DAO(RFRM)/ILS
0.084924
1 Reform DAO(RFRM)/NOK
kr0.256032
1 Reform DAO(RFRM)/NZD
$0.042336

Reform DAO ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Reform DAO võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Reform DAO ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Reform DAO kohta

Kui palju on Reform DAO (RFRM) tänapäeval väärt?
Reaalajas RFRM hind USD on 0.0252 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RFRM/USD hind?
Praegune hind RFRM/USD on $ 0.0252. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Reform DAO turukapitalisatsioon?
RFRM turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RFRM ringlev varu?
RFRM ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RFRM (ATH) hind?
RFRM saavutab ATH hinna summas 0.6698675534266594 USD.
Mis oli kõigi aegade RFRM madalaim (ATL) hind?
RFRM nägi ATL hinda summas 0.02226588832337275 USD.
Milline on RFRM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RFRM kauplemismaht on $ 56.92K USD.
Kas RFRM sel aastal kõrgemale ka suundub?
RFRM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RFRM hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:20:55 (UTC+8)

Reform DAO (RFRM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

RFRM/USD kalkulaator

Summa

RFRM
RFRM
USD
USD

1 RFRM = 0.0252 USD

Kauplemine: RFRM

RFRMUSDT
$0.0252
$0.0252$0.0252
+0.39%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu