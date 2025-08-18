Reform DAO (RFRM) reaalajas hind on $ 0.0252. Viimase 24 tunni jooksul RFRM kaubeldud madalaim $ 0.0248 ja kõrgeim $ 0.0256 näitab aktiivset turu volatiivsust. RFRMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6698675534266594 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02226588832337275.
Lüliajalise tootluse osas on RFRM muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +3.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Reform DAO (RFRM) – turuteave
No.4047
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 56.92K
$ 56.92K$ 56.92K
$ 25.20M
$ 25.20M$ 25.20M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
ETH
Reform DAO praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 56.92K 24 tunnise kauplemismahuga. RFRM ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Reform DAO (RFRM) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Reform DAO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.0022
-8.03%
60 päeva
$ -0.0072
-22.23%
90 päeva
$ -0.0255
-50.30%
Reform DAO Hinnamuutus täna
Täna registreeris RFRM muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Reform DAO 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0022 (-8.03%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Reform DAO 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RFRM $ -0.0072 (-22.23%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Reform DAO 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0255 (-50.30%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Reform DAO (RFRM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Reform is a Market Making DAO creating community-driven liquid markets across exchanges through protocol-owned liquidity. Transforming the conventional mercenary MM model by aligning incentives between all the stakeholders: protocol, community, and MM, enabling retail liquidity, transparency, and fairness.
Reform DAO hinna ennustus (USD)
