Reflect hind(RFL)

1 RFL/USD reaalajas hind:

$0.25455
-3.77%1D
USD
Reflect (RFL) reaalajas hinnagraafik
Reflect (RFL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.24642
24 h madal
$ 0.27247
24 h kõrge

$ 0.24642
$ 0.27247
$ 1.5789501981596727
$ 0.015975383411109656
0.00%

-3.76%

-22.96%

-22.96%

Reflect (RFL) reaalajas hind on $ 0.25455. Viimase 24 tunni jooksul RFL kaubeldud madalaim $ 0.24642 ja kõrgeim $ 0.27247 näitab aktiivset turu volatiivsust. RFLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.5789501981596727 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.015975383411109656.

Lüliajalise tootluse osas on RFL muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -3.76% 24 tunni vältel -22.96% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Reflect (RFL) – turuteave

No.4008

$ 0.00
$ 631.24
$ 6.36M
0.00
25,000,000
25,000,000
0.00%

BASE

Reflect praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 631.24 24 tunnise kauplemismahuga. RFL ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 25000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.36M.

Reflect (RFL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Reflect tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0099725-3.76%
30 päeva$ +0.00537+2.15%
60 päeva$ -0.0719-22.03%
90 päeva$ +0.18955+291.61%
Reflect Hinnamuutus täna

Täna registreeris RFL muutuse $ -0.0099725 (-3.76%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Reflect 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00537 (+2.15%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Reflect 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RFL $ -0.0719 (-22.03%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Reflect 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.18955 (+291.61%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Reflect (RFL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Reflect hinnaajaloo lehte.

Mis on Reflect (RFL)

Reflect on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Reflect investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida RFL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Reflect kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Reflect ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Reflect hinna ennustus (USD)

Kui palju on Reflect (RFL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Reflect (RFL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Reflect nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Reflect hinna ennustust kohe!

Reflect (RFL) tokenoomika

Reflect (RFL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RFL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Reflect (RFL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Reflect osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Reflect osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

RFL kohalike valuutade suhtes

1 Reflect(RFL)/VND
6,698.48325
1 Reflect(RFL)/AUD
A$0.3894615
1 Reflect(RFL)/GBP
0.1858215
1 Reflect(RFL)/EUR
0.2163675
1 Reflect(RFL)/USD
$0.25455
1 Reflect(RFL)/MYR
RM1.0716555
1 Reflect(RFL)/TRY
10.3983675
1 Reflect(RFL)/JPY
¥37.41885
1 Reflect(RFL)/ARS
ARS$329.7262515
1 Reflect(RFL)/RUB
20.277453
1 Reflect(RFL)/INR
22.2756705
1 Reflect(RFL)/IDR
Rp4,105.6445865
1 Reflect(RFL)/KRW
353.539404
1 Reflect(RFL)/PHP
14.453349
1 Reflect(RFL)/EGP
￡E.12.274401
1 Reflect(RFL)/BRL
R$1.37457
1 Reflect(RFL)/CAD
C$0.351279
1 Reflect(RFL)/BDT
30.8794605
1 Reflect(RFL)/NGN
389.8153245
1 Reflect(RFL)/UAH
10.4900055
1 Reflect(RFL)/VES
Bs34.36425
1 Reflect(RFL)/CLP
$244.8771
1 Reflect(RFL)/PKR
Rs72.047832
1 Reflect(RFL)/KZT
137.6682765
1 Reflect(RFL)/THB
฿8.237238
1 Reflect(RFL)/TWD
NT$7.6441365
1 Reflect(RFL)/AED
د.إ0.9341985
1 Reflect(RFL)/CHF
Fr0.20364
1 Reflect(RFL)/HKD
HK$1.990581
1 Reflect(RFL)/AMD
֏97.33992
1 Reflect(RFL)/MAD
.د.م2.2884045
1 Reflect(RFL)/MXN
$4.7626305
1 Reflect(RFL)/PLN
0.9240165
1 Reflect(RFL)/RON
лв1.099656
1 Reflect(RFL)/SEK
kr2.428407
1 Reflect(RFL)/BGN
лв0.4250985
1 Reflect(RFL)/HUF
Ft85.880079
1 Reflect(RFL)/CZK
5.3175495
1 Reflect(RFL)/KWD
د.ك0.0773832
1 Reflect(RFL)/ILS
0.8578335
1 Reflect(RFL)/NOK
kr2.586228
1 Reflect(RFL)/NZD
$0.427644

Reflect ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Reflect võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Reflect ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Reflect kohta

Kui palju on Reflect (RFL) tänapäeval väärt?
Reaalajas RFL hind USD on 0.25455 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RFL/USD hind?
Praegune hind RFL/USD on $ 0.25455. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Reflect turukapitalisatsioon?
RFL turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RFL ringlev varu?
RFL ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RFL (ATH) hind?
RFL saavutab ATH hinna summas 1.5789501981596727 USD.
Mis oli kõigi aegade RFL madalaim (ATL) hind?
RFL nägi ATL hinda summas 0.015975383411109656 USD.
Milline on RFL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RFL kauplemismaht on $ 631.24 USD.
Kas RFL sel aastal kõrgemale ka suundub?
RFL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RFL hinna ennustust.
Reflect (RFL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

RFL/USD kalkulaator

Summa

RFL
RFL
USD
USD

1 RFL = 0.25455 USD

Kauplemine: RFL

RFLUSDT
$0.25455
$0.25455$0.25455
-3.76%

