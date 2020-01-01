RefundCoin (RFD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi RefundCoin (RFD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

RefundCoin (RFD) teave $RFD Has Been Launched By Blurr.Eth, Who Is An OG Whale . Ametlik veebisait: https://refundcoin.org/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x955d5c14c8d4944da1ea7836bd44d54a8ec35ba1 Ostke RFD kohe!

RefundCoin (RFD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage RefundCoin (RFD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.14M $ 4.14M $ 4.14M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.000108 $ 0.000108 $ 0.000108 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000364509943696 $ 0.000000364509943696 $ 0.000000364509943696 Praegune hind: $ 0.000004141 $ 0.000004141 $ 0.000004141 Lisateave RefundCoin (RFD) hinna kohta

RefundCoin (RFD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud RefundCoin (RFD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RFD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RFD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RFD tokeni tokenoomikat, avastage RFD tokeni reaalajas hinda!

RefundCoin (RFD) hinna ajalugu RFD hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage RFD hinna ajalugu kohe!

RFD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RFD võiks suunduda? Meie RFD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RFD tokeni hinna ennustust kohe!

