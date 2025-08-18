RefundCoin (RFD) reaalajas hind on $ 0.000004732. Viimase 24 tunni jooksul RFD kaubeldud madalaim $ 0.000004455 ja kõrgeim $ 0.000004734 näitab aktiivset turu volatiivsust. RFDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000107799177228802 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000364509943696.
Lüliajalise tootluse osas on RFD muutunud -0.03% viimase tunni jooksul, +1.04% 24 tunni vältel +4.22% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
RefundCoin (RFD) – turuteave
No.3815
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 54.68K
$ 54.68K$ 54.68K
$ 4.73M
$ 4.73M$ 4.73M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000
1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000
0.00%
ETH
RefundCoin praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 54.68K 24 tunnise kauplemismahuga. RFD ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.73M.
RefundCoin (RFD) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse RefundCoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000004871
+1.04%
30 päeva
$ +0.000000712
+17.71%
60 päeva
$ +0.000001683
+55.19%
90 päeva
$ +0.000001652
+53.63%
RefundCoin Hinnamuutus täna
Täna registreeris RFD muutuse $ +0.00000004871 (+1.04%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
RefundCoin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000000712 (+17.71%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
RefundCoin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RFD $ +0.000001683 (+55.19%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
RefundCoin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000001652 (+53.63%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada RefundCoin (RFD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
$RFD Has Been Launched By Blurr.Eth, Who Is An OG Whale .
RefundCoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie RefundCoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida RFD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse RefundCoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie RefundCoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
RefundCoin hinna ennustus (USD)
Kui palju on RefundCoin (RFD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie RefundCoin (RFD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida RefundCoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
RefundCoin (RFD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RFD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
RefundCoin (RFD) ostujuhend
Kas otsite, kuidas RefundCoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust RefundCoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.