Retard Finder Coin (RFC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Retard Finder Coin (RFC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Retard Finder Coin (RFC) teave $RFC is a token issued by the Twitter account @IfindRetards, which has previously interacted with Elon Musk. Ametlik veebisait: https://www.retardfindercoin.com Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/C3DwDjT17gDvvCYC2nsdGHxDHVmQRdhKfpAdqQ29pump Ostke RFC kohe!

Retard Finder Coin (RFC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Retard Finder Coin (RFC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.63M $ 7.63M $ 7.63M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 961.55M $ 961.55M $ 961.55M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.94M $ 7.94M $ 7.94M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.146995 $ 0.146995 $ 0.146995 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00527494165702875 $ 0.00527494165702875 $ 0.00527494165702875 Praegune hind: $ 0.007939 $ 0.007939 $ 0.007939 Lisateave Retard Finder Coin (RFC) hinna kohta

Retard Finder Coin (RFC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Retard Finder Coin (RFC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RFC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RFC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RFC tokeni tokenoomikat, avastage RFC tokeni reaalajas hinda!

Retard Finder Coin (RFC) hinna ajalugu RFC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage RFC hinna ajalugu kohe!

