Retard Finder Coin (RFC) reaalajas hind on $ 0.008071. Viimase 24 tunni jooksul RFC kaubeldud madalaim $ 0.008045 ja kõrgeim $ 0.008309 näitab aktiivset turu volatiivsust. RFCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1382801970977262 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00527494165702875.
Lüliajalise tootluse osas on RFC muutunud -0.18% viimase tunni jooksul, -1.99% 24 tunni vältel -2.67% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Retard Finder Coin (RFC) – turuteave
No.1256
$ 7.76M
$ 57.21K
$ 8.07M
961.55M
1,000,000,000
1,000,000,000
96.15%
SOL
Retard Finder Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 7.76M$ 57.21K 24 tunnise kauplemismahuga. RFC ringlev varu on 961.55M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.07M.
Retard Finder Coin (RFC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Retard Finder Coin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00016387
-1.99%
30 päeva
$ +0.00199
+32.72%
60 päeva
$ -0.000726
-8.26%
90 päeva
$ -0.005595
-40.95%
Retard Finder Coin Hinnamuutus täna
Täna registreeris RFC muutuse $ -0.00016387 (-1.99%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Retard Finder Coin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00199 (+32.72%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Retard Finder Coin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RFC $ -0.000726 (-8.26%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Retard Finder Coin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.005595 (-40.95%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Retard Finder Coin (RFC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
$RFC is a token issued by the Twitter account @IfindRetards, which has previously interacted with Elon Musk.
Retard Finder Coin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Retard Finder Coin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida RFC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Retard Finder Coin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Retard Finder Coin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Retard Finder Coin hinna ennustus (USD)
Kui palju on Retard Finder Coin (RFC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Retard Finder Coin (RFC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Retard Finder Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Retard Finder Coin (RFC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RFC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Retard Finder Coin (RFC) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Retard Finder Coin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Retard Finder Coin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.