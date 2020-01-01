REVOX (REX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi REVOX (REX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

REVOX (REX) teave REVOX.AI is building the shared AI interface for Web3 through its permissionless machine learning infrastructure, empowering the construction and innovation of decentralized AI applications through modular agents. REVOX's flagship super-app Web3 GPT Lense, Smart Wallet and ReadON DAO APP have already garnered over 21 million users worldwide. Ametlik veebisait: https://www.revox.ai/ Valge raamat: https://docs.revox.ai/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x90869b3a42E399951bd5F5fF278B8CC5ee1Dc0fE Ostke REX kohe!

REVOX (REX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage REVOX (REX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 70.77M $ 70.77M $ 70.77M Koguvaru: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Ringlev varu: $ 1.95B $ 1.95B $ 1.95B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 108.79M $ 108.79M $ 108.79M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.060105 $ 0.060105 $ 0.060105 Kõigi aegade madalaim: $ 0.004696973482696565 $ 0.004696973482696565 $ 0.004696973482696565 Praegune hind: $ 0.036262 $ 0.036262 $ 0.036262 Lisateave REVOX (REX) hinna kohta

REVOX (REX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud REVOX (REX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate REX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: REX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate REX tokeni tokenoomikat, avastage REX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust REX Kas olete huvitatud REVOX (REX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid REX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas REX MEXC-ist osta!

REVOX (REX) hinna ajalugu REX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage REX hinna ajalugu kohe!

REX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu REX võiks suunduda? Meie REX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake REX tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!