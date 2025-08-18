Rohkem infot REX

REVOX logo

REVOX hind(REX)

1 REX/USD reaalajas hind:

$0.029424
$0.029424$0.029424
+0.70%1D
USD
REVOX (REX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:40:48 (UTC+8)

REVOX (REX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.026061
$ 0.026061$ 0.026061
24 h madal
$ 0.030099
$ 0.030099$ 0.030099
24 h kõrge

$ 0.026061
$ 0.026061$ 0.026061

$ 0.030099
$ 0.030099$ 0.030099

$ 0.0812724117127036
$ 0.0812724117127036$ 0.0812724117127036

$ 0.004696973482696565
$ 0.004696973482696565$ 0.004696973482696565

+1.94%

+0.70%

+6.69%

+6.69%

REVOX (REX) reaalajas hind on $ 0.029424. Viimase 24 tunni jooksul REX kaubeldud madalaim $ 0.026061 ja kõrgeim $ 0.030099 näitab aktiivset turu volatiivsust. REXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0812724117127036 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004696973482696565.

Lüliajalise tootluse osas on REX muutunud +1.94% viimase tunni jooksul, +0.70% 24 tunni vältel +6.69% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

REVOX (REX) – turuteave

No.548

$ 57.42M
$ 57.42M$ 57.42M

$ 16.75K
$ 16.75K$ 16.75K

$ 88.27M
$ 88.27M$ 88.27M

1.95B
1.95B 1.95B

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

65.05%

BSC

REVOX praegune turukapitalisatsioon on $ 57.42M $ 16.75K 24 tunnise kauplemismahuga. REX ringlev varu on 1.95B, mille koguvaru on 3000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 88.27M.

REVOX (REX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse REVOX tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00020454+0.70%
30 päeva$ +0.011502+64.17%
60 päeva$ +0.019986+211.76%
90 päeva$ +0.010406+54.71%
REVOX Hinnamuutus täna

Täna registreeris REX muutuse $ +0.00020454 (+0.70%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

REVOX 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.011502 (+64.17%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

REVOX 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus REX $ +0.019986 (+211.76%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

REVOX 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.010406 (+54.71%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada REVOX (REX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe REVOX hinnaajaloo lehte.

Mis on REVOX (REX)

REVOX.AI is building the shared AI interface for Web3 through its permissionless machine learning infrastructure, empowering the construction and innovation of decentralized AI applications through modular agents. REVOX's flagship super-app Web3 GPT Lense, Smart Wallet and ReadON DAO APP have already garnered over 21 million users worldwide.

REVOX on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie REVOX investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida REX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse REVOX kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie REVOX ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

REVOX hinna ennustus (USD)

Kui palju on REVOX (REX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie REVOX (REX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida REVOX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake REVOX hinna ennustust kohe!

REVOX (REX) tokenoomika

REVOX (REX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet REX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

REVOX (REX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas REVOX osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust REVOX osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

REX kohalike valuutade suhtes

1 REVOX(REX)/VND
774.29256
1 REVOX(REX)/AUD
A$0.04472448
1 REVOX(REX)/GBP
0.02147952
1 REVOX(REX)/EUR
0.0250104
1 REVOX(REX)/USD
$0.029424
1 REVOX(REX)/MYR
RM0.12387504
1 REVOX(REX)/TRY
1.20020496
1 REVOX(REX)/JPY
¥4.325328
1 REVOX(REX)/ARS
ARS$38.16322224
1 REVOX(REX)/RUB
2.34538704
1 REVOX(REX)/INR
2.57489424
1 REVOX(REX)/IDR
Rp474.58057872
1 REVOX(REX)/KRW
40.86640512
1 REVOX(REX)/PHP
1.6639272
1 REVOX(REX)/EGP
￡E.1.42000224
1 REVOX(REX)/BRL
R$0.1588896
1 REVOX(REX)/CAD
C$0.04060512
1 REVOX(REX)/BDT
3.57325056
1 REVOX(REX)/NGN
45.12876576
1 REVOX(REX)/UAH
1.21256304
1 REVOX(REX)/VES
Bs3.97224
1 REVOX(REX)/CLP
$28.364736
1 REVOX(REX)/PKR
Rs8.33523072
1 REVOX(REX)/KZT
15.93044784
1 REVOX(REX)/THB
฿0.9503952
1 REVOX(REX)/TWD
NT$0.88360272
1 REVOX(REX)/AED
د.إ0.10798608
1 REVOX(REX)/CHF
Fr0.0235392
1 REVOX(REX)/HKD
HK$0.23009568
1 REVOX(REX)/AMD
֏11.24761824
1 REVOX(REX)/MAD
.د.م0.26452176
1 REVOX(REX)/MXN
$0.55523088
1 REVOX(REX)/PLN
0.10710336
1 REVOX(REX)/RON
лв0.12711168
1 REVOX(REX)/SEK
kr0.2809992
1 REVOX(REX)/BGN
лв0.04913808
1 REVOX(REX)/HUF
Ft9.9335424
1 REVOX(REX)/CZK
0.6149616
1 REVOX(REX)/KWD
د.ك0.00897432
1 REVOX(REX)/ILS
0.09915888
1 REVOX(REX)/NOK
kr0.29983056
1 REVOX(REX)/NZD
$0.04943232

REVOX ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest REVOX võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse REVOX ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse REVOX kohta

Kui palju on REVOX (REX) tänapäeval väärt?
Reaalajas REX hind USD on 0.029424 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune REX/USD hind?
Praegune hind REX/USD on $ 0.029424. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on REVOX turukapitalisatsioon?
REX turukapitalisatsioon on $ 57.42M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on REX ringlev varu?
REX ringlev varu on 1.95B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim REX (ATH) hind?
REX saavutab ATH hinna summas 0.0812724117127036 USD.
Mis oli kõigi aegade REX madalaim (ATL) hind?
REX nägi ATL hinda summas 0.004696973482696565 USD.
Milline on REX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine REX kauplemismaht on $ 16.75K USD.
Kas REX sel aastal kõrgemale ka suundub?
REX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake REX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:40:48 (UTC+8)

REVOX (REX) Olulised valdkonna uudised

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

