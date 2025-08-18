Retik Finance (RETIK) reaalajas hind on $ 0.0005869. Viimase 24 tunni jooksul RETIK kaubeldud madalaim $ 0.0005128 ja kõrgeim $ 0.000591 näitab aktiivset turu volatiivsust. RETIKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.0824132701392655 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000421691972216979.
Lüliajalise tootluse osas on RETIK muutunud -0.07% viimase tunni jooksul, -0.13% 24 tunni vältel -2.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Retik Finance (RETIK) – turuteave
No.4602
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 22.91K
$ 22.91K$ 22.91K
$ 586.90K
$ 586.90K$ 586.90K
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
ETH
Retik Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 22.91K 24 tunnise kauplemismahuga. RETIK ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 586.90K.
Retik Finance (RETIK) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Retik Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000000764
-0.13%
30 päeva
$ -0.0000801
-12.01%
60 päeva
$ -0.0003361
-36.42%
90 päeva
$ -0.0008451
-59.02%
Retik Finance Hinnamuutus täna
Täna registreeris RETIK muutuse $ -0.000000764 (-0.13%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Retik Finance 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000801 (-12.01%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Retik Finance 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RETIK $ -0.0003361 (-36.42%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Retik Finance 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0008451 (-59.02%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Retik Finance (RETIK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Retik Finance (RETIK) is a cutting-edge decentralized finance (DeFi) project revolutionizing global transactions with its innovative suite of financial solutions. Introducing futuristic DeFi Debit Cards, a Smart Crypto Payment Gateway, AI-powered Peer-to-Peer (P2P) lending, and a Multi-Chain Non-Custodial Highly Secured DeFi Wallet.
Retik Finance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Retik Finance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida RETIK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Retik Finance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Retik Finance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Retik Finance hinna ennustus (USD)
Kui palju on Retik Finance (RETIK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Retik Finance (RETIK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Retik Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Retik Finance (RETIK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RETIK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Retik Finance (RETIK) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Retik Finance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Retik Finance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.