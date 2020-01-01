RETARDIO (RETARDIO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi RETARDIO (RETARDIO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

RETARDIO (RETARDIO) teave A memecoin with clown elements has NFTs on Solana. Ametlik veebisait: https://retardio.xyz Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/6ogzHhzdrQr9Pgv6hZ2MNze7UrzBMAFyBBWUYp1Fhitx Ostke RETARDIO kohe!

RETARDIO (RETARDIO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage RETARDIO (RETARDIO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 17.74M $ 17.74M $ 17.74M Koguvaru: $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M Ringlev varu: $ 975.67M $ 975.67M $ 975.67M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 18.18M $ 18.18M $ 18.18M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.14061 $ 0.14061 $ 0.14061 Kõigi aegade madalaim: $ 0.010155685961242984 $ 0.010155685961242984 $ 0.010155685961242984 Praegune hind: $ 0.01818 $ 0.01818 $ 0.01818 Lisateave RETARDIO (RETARDIO) hinna kohta

RETARDIO (RETARDIO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud RETARDIO (RETARDIO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RETARDIO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RETARDIO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RETARDIO tokeni tokenoomikat, avastage RETARDIO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust RETARDIO Kas olete huvitatud RETARDIO (RETARDIO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid RETARDIO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas RETARDIO MEXC-ist osta!

RETARDIO (RETARDIO) hinna ajalugu RETARDIO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage RETARDIO hinna ajalugu kohe!

RETARDIO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RETARDIO võiks suunduda? Meie RETARDIO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RETARDIO tokeni hinna ennustust kohe!

