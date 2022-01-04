Renewable Energy (RET) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Renewable Energy (RET) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Renewable Energy (RET) teave Renewable Energy Token (RET) token is a BEP-20 token created on January 04, 2022 on the Binance Smart Chain network and that one designed to the functional and experience for all supporters of renewable energy. It allows them to participate in the creation of physical projects on renewable energy that are environmentally friendly. In addition, those who hold the RET, both contribute to the spread of renewable energy and benefit from its rewards Ametlik veebisait: https://ret.life/ Valge raamat: https://ret.life/whitepaper-english.pdf Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x10b9dd394467f2cfbc769e07e88dc7e2c41b0965 Ostke RET kohe!

Renewable Energy (RET) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Renewable Energy (RET) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 487.85K $ 487.85K $ 487.85K Koguvaru: $ 50,000.00T $ 50,000.00T $ 50,000.00T Ringlev varu: $ 20,117.71T $ 20,117.71T $ 20,117.71T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00000000052 $ 0.00000000052 $ 0.00000000052 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00000000002425 $ 0.00000000002425 $ 0.00000000002425 Lisateave Renewable Energy (RET) hinna kohta

Renewable Energy (RET) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Renewable Energy (RET) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RET tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RET tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RET tokeni tokenoomikat, avastage RET tokeni reaalajas hinda!

Renewable Energy (RET) hinna ajalugu RET hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage RET hinna ajalugu kohe!

RET – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RET võiks suunduda? Meie RET hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RET tokeni hinna ennustust kohe!

