Renewable Energy (RET) reaalajas hind on $ 0.00000000002645. Viimase 24 tunni jooksul RET kaubeldud madalaim $ 0.00000000002581 ja kõrgeim $ 0.00000000002697 näitab aktiivset turu volatiivsust. RETkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000000000985108983 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on RET muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +6.35% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Renewable Energy (RET) – turuteave
No.2372
$ 532.11K
$ 532.11K$ 532.11K
$ 47.19K
$ 47.19K$ 47.19K
$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M
20,117.71T
20,117.71T 20,117.71T
50,000,000,000,000,000
50,000,000,000,000,000 50,000,000,000,000,000
50,000,000,000,000,000
50,000,000,000,000,000 50,000,000,000,000,000
40.23%
BSC
Renewable Energy praegune turukapitalisatsioon on $ 532.11K$ 47.19K 24 tunnise kauplemismahuga. RET ringlev varu on 20,117.71T, mille koguvaru on 50000000000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.32M.
Renewable Energy (RET) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Renewable Energy tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ +0.00000000000255
+10.66%
60 päeva
$ +0.00000000000053
+2.04%
90 päeva
$ +0.00000000000193
+7.87%
Renewable Energy Hinnamuutus täna
Täna registreeris RET muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Renewable Energy 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00000000000255 (+10.66%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Renewable Energy 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RET $ +0.00000000000053 (+2.04%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Renewable Energy 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00000000000193 (+7.87%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Renewable Energy (RET) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Renewable Energy Token (RET) token is a BEP-20 token created on January 04, 2022 on the Binance Smart Chain network and that one designed to the functional and experience for all supporters of renewable energy. It allows them to participate in the creation of physical projects on renewable energy that are environmentally friendly. In addition, those who hold the RET, both contribute to the spread of renewable energy and benefit from its rewards
Renewable Energy on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Renewable Energy investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida RET panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Renewable Energy kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Renewable Energy ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Renewable Energy hinna ennustus (USD)
Kui palju on Renewable Energy (RET) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Renewable Energy (RET) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Renewable Energy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Renewable Energy (RET) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RET tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Renewable Energy (RET) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Renewable Energy osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Renewable Energy osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.