Renq Finance (RENQ) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Renq Finance (RENQ) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Renq Finance (RENQ) teave Renq aims to connect all isolated blockchains and establish a cross-chain asset exchange network, providing all necessary underlying support for the DeFi ecosystem. Let every digital asset holder experience a truly safe, free and transparent DeFi service. Ametlik veebisait: https://renq.io/ Valge raamat: https://renq.io/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xff8c479134a18918059493243943150776cf8cf2 Ostke RENQ kohe!

Renq Finance (RENQ) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Renq Finance (RENQ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03999 $ 0.03999 $ 0.03999 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001070092935137964 $ 0.001070092935137964 $ 0.001070092935137964 Praegune hind: $ 0.001442 $ 0.001442 $ 0.001442 Lisateave Renq Finance (RENQ) hinna kohta

Renq Finance (RENQ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Renq Finance (RENQ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RENQ tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RENQ tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RENQ tokeni tokenoomikat, avastage RENQ tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust RENQ Kas olete huvitatud Renq Finance (RENQ) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid RENQ ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas RENQ MEXC-ist osta!

Renq Finance (RENQ) hinna ajalugu RENQ hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage RENQ hinna ajalugu kohe!

RENQ – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RENQ võiks suunduda? Meie RENQ hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RENQ tokeni hinna ennustust kohe!

