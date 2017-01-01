Render (RENDER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Render (RENDER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Render (RENDER) teave Ametlik veebisait: https://rendernetwork.com/ Valge raamat: https://know.rendernetwork.com/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/rndrizKT3MK1iimdxRdWabcF7Zg7AR5T4nud4EkHBof Ostke RENDER kohe!

Render (RENDER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Render (RENDER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.89B $ 1.89B $ 1.89B Koguvaru: $ 533.12M $ 533.12M $ 533.12M Ringlev varu: $ 518.36M $ 518.36M $ 518.36M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.34B $ 2.34B $ 2.34B Kõigi aegade kõrgeim: $ 11.877 $ 11.877 $ 11.877 Kõigi aegade madalaim: $ 0.036763626053 $ 0.036763626053 $ 0.036763626053 Praegune hind: $ 3.637 $ 3.637 $ 3.637 Lisateave Render (RENDER) hinna kohta

Render (RENDER) põhjalik tokeni struktuur Sukelduge lähemalt sellesse, kuidas RENDER tokeneid väljastatakse, jaotatakse ja avatakse. See osa toob esile tokeni majandusliku struktuuri põhiaspektid: kasulikkus, stiimulid ja õiguste omandamine. Overview Render Network’s RENDER token underpins a decentralized GPU compute marketplace, facilitating payments, incentives, and governance. The tokenomics have evolved, especially with the migration from Ethereum (RNDR) to Solana (RENDER), and are governed by a series of community-approved proposals (notably RNP-001, RNP-003, RNP-006, RNP-013, and RNP-015). Issuance Mechanism Burn-Mint Equilibrium (BME) Model:

RENDER operates under a BME model, where tokens are minted and burned to balance network demand and supply. Emissions: New tokens are emitted on a predictable, declining schedule, with specifics governed by community proposals. Solana Migration: An additional ~107.38 million tokens are being issued on Solana over ten years, distributed as rewards per an emission schedule. First-Year Emissions (2024): ~9.13 million RENDER minted. Second-Year Emissions (2025): ~5.90 million RENDER scheduled.

RENDER operates under a BME model, where tokens are minted and burned to balance network demand and supply. Allocation Mechanism Initial and Ongoing Allocations Allocation Category % of Total Supply Details Public Sale 25% Sold in October 2017; included a 20% Genesis Bonus. RNDR Reserve 10% For user acquisition, bonuses, airdrops, and future allocations. Foundation/Operations ~49.15% (of emissions) For operations, grants, R&D, and growth. Node Operators ~25.42% (of emissions) Rewards for completing jobs; ~90,000 RENDER/month in year two. Creators/AI Clients ~25.42% (of emissions) Rebates for requesting services; distributed to a creator pool. Community Upgrade Rewards ~12.49% (of emissions) Incentives for network upgrades. Epoch-Based Distribution: Emissions are allocated weekly (epoch), with possible adjustments via governance. Usage and Incentive Mechanism Node Operators:

Earn RENDER for providing GPU compute power and completing jobs.

Earn RENDER for providing GPU compute power and completing jobs. Creators/Clients:

Pay for rendering/compute jobs in RENDER (or fiat, converted to RENDER and burned), and may receive rebates.

Pay for rendering/compute jobs in RENDER (or fiat, converted to RENDER and burned), and may receive rebates. Token Burning:

RENDER used for job payments is burned, reducing supply and rewarding contributors.

RENDER used for job payments is burned, reducing supply and rewarding contributors. Predictable Pricing:

Jobs can be priced in fiat, with real-time conversion to RENDER. Locking and Unlocking Mechanism Vesting and Unlocks:

Emissions and allocations follow a predefined schedule, with tokens distributed over time to various stakeholders.

Emissions and allocations follow a predefined schedule, with tokens distributed over time to various stakeholders. No Immediate Unlock Table:

While detailed unlock events are not available in the latest data, emissions are transparently scheduled and governed by proposals (see RNP-003, RNP-006).

While detailed unlock events are not available in the latest data, emissions are transparently scheduled and governed by proposals (see RNP-003, RNP-006). Foundation and Community Allocations:

Tokens accrue to the Foundation or are distributed per the emission schedule, with some reserved for future use and held in custody/escrow. Migration and Upgrades ETH to SOL Migration:

Users can upgrade RNDR (ERC-20) to RENDER (Solana) at a 1:1 ratio via the official upgrade portal.

Users can upgrade RNDR (ERC-20) to RENDER (Solana) at a 1:1 ratio via the official upgrade portal. Legacy and Future Supply:

Legacy RNDR tokens are being phased out, with oversupply on the old contract to be burned. Summary Table: RENDER Token Supply & Allocation Metric Value (approx.) Circulating Supply 156 million RENDER Total Supply 522 million RENDER Max Supply 536 million RENDER References RNP-003: Emission Schedule

RNP-006: Emissions Update

Token Metrics Summary

Official Upgrade Portal Key Takeaways RENDER’s tokenomics are designed for long-term sustainability, balancing supply via burn-mint mechanisms and predictable emissions.

Incentives are aligned for both supply (node operators) and demand (creators/clients) sides.

Governance and transparency are central, with all major changes subject to community proposals and votes.

Unlocking and vesting are managed via emission schedules, with no evidence of abrupt or large unlocks that could destabilize the ecosystem. For the most current and granular unlock data, refer to the official governance proposals and the Render Foundation’s public disclosures.

Render (RENDER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Render (RENDER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RENDER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RENDER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RENDER tokeni tokenoomikat, avastage RENDER tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust RENDER Kas olete huvitatud Render (RENDER) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid RENDER ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas RENDER MEXC-ist osta!

Render (RENDER) hinna ajalugu RENDER hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage RENDER hinna ajalugu kohe!

RENDER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RENDER võiks suunduda? Meie RENDER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RENDER tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!