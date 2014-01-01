Republic Protocol (REN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Republic Protocol (REN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Republic Protocol (REN) teave Ren is an open protocol meant to enable the permissionless and private transfer of value between any blockchain. Ren's core product, RenVM, is focused on bringing interoperability to decentralized finance (DeFi). Ametlik veebisait: https://renprotocol.org/ Valge raamat: https://republicprotocol.github.io/whitepaper/republic-whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x408e41876cccdc0f92210600ef50372656052a38 Ostke REN kohe!

Republic Protocol (REN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Republic Protocol (REN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.25M $ 9.25M $ 9.25M Koguvaru: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ringlev varu: $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.25M $ 9.25M $ 9.25M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.82754 $ 1.82754 $ 1.82754 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00690572302723013 $ 0.00690572302723013 $ 0.00690572302723013 Praegune hind: $ 0.009255 $ 0.009255 $ 0.009255 Lisateave Republic Protocol (REN) hinna kohta

Republic Protocol (REN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Republic Protocol (REN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate REN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: REN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate REN tokeni tokenoomikat, avastage REN tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust REN Kas olete huvitatud Republic Protocol (REN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid REN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas REN MEXC-ist osta!

Republic Protocol (REN) hinna ajalugu REN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage REN hinna ajalugu kohe!

REN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu REN võiks suunduda? Meie REN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake REN tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!