Republic Protocol (REN) reaalajas hind on $ 0.009499. Viimase 24 tunni jooksul REN kaubeldud madalaim $ 0.009382 ja kõrgeim $ 0.009872 näitab aktiivset turu volatiivsust. RENkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.82718691 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00690572302723013.
Lüliajalise tootluse osas on REN muutunud -0.63% viimase tunni jooksul, -0.92% 24 tunni vältel -2.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Republic Protocol (REN) – turuteave
No.1176
$ 9.49M
$ 9.49M$ 9.49M
$ 57.32K
$ 57.32K$ 57.32K
$ 9.50M
$ 9.50M$ 9.50M
999.33M
999.33M 999.33M
999,999,632.80375
999,999,632.80375 999,999,632.80375
ETH
Republic Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 9.49M$ 57.32K 24 tunnise kauplemismahuga. REN ringlev varu on 999.33M, mille koguvaru on 999999632.80375. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Republic Protocol (REN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Republic Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00008916
-0.92%
30 päeva
$ -0.000212
-2.19%
60 päeva
$ +0.000964
+11.29%
90 päeva
$ -0.003136
-24.82%
Republic Protocol Hinnamuutus täna
Täna registreeris REN muutuse $ -0.00008916 (-0.92%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Republic Protocol 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000212 (-2.19%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Republic Protocol 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus REN $ +0.000964 (+11.29%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Republic Protocol 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.003136 (-24.82%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Republic Protocol (REN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Ren is an open protocol meant to enable the permissionless and private transfer of value between any blockchain. Ren's core product, RenVM, is focused on bringing interoperability to decentralized finance (DeFi).
Republic Protocol on saadaval MEXC-s
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida REN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Republic Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Republic Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Republic Protocol hinna ennustus (USD)
Kui palju on Republic Protocol (REN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Republic Protocol (REN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Republic Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Republic Protocol (REN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet REN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Kas otsite, kuidas Republic Protocol osta?
Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Republic Protocol osta
