Republic Protocol hind(REN)

$0.009498
Republic Protocol (REN) reaalajas hinnagraafik
Republic Protocol (REN) hinna teave (USD)

Republic Protocol (REN) reaalajas hind on $ 0.009499. Viimase 24 tunni jooksul REN kaubeldud madalaim $ 0.009382 ja kõrgeim $ 0.009872 näitab aktiivset turu volatiivsust. RENkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.82718691 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00690572302723013.

Lüliajalise tootluse osas on REN muutunud -0.63% viimase tunni jooksul, -0.92% 24 tunni vältel -2.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Republic Protocol (REN) – turuteave

$ 9.49M
$ 9.49M$ 9.49M

$ 57.32K
$ 57.32K$ 57.32K

$ 9.50M
$ 9.50M$ 9.50M

999.33M
999.33M 999.33M

999,999,632.80375
999,999,632.80375 999,999,632.80375

ETH

Republic Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 9.49M $ 57.32K 24 tunnise kauplemismahuga. REN ringlev varu on 999.33M, mille koguvaru on 999999632.80375. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Republic Protocol (REN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Republic Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00008916-0.92%
30 päeva$ -0.000212-2.19%
60 päeva$ +0.000964+11.29%
90 päeva$ -0.003136-24.82%
Republic Protocol Hinnamuutus täna

Täna registreeris REN muutuse $ -0.00008916 (-0.92%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Republic Protocol 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000212 (-2.19%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Republic Protocol 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus REN $ +0.000964 (+11.29%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Republic Protocol 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.003136 (-24.82%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Republic Protocol (REN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Republic Protocol hinnaajaloo lehte.

Mis on Republic Protocol (REN)

Ren is an open protocol meant to enable the permissionless and private transfer of value between any blockchain. Ren's core product, RenVM, is focused on bringing interoperability to decentralized finance (DeFi).

Republic Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Republic Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida REN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Republic Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Republic Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Republic Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Republic Protocol (REN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Republic Protocol (REN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Republic Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Republic Protocol hinna ennustust kohe!

Republic Protocol (REN) tokenoomika

Republic Protocol (REN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet REN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Republic Protocol (REN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Republic Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Republic Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

REN kohalike valuutade suhtes

Republic Protocol ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Republic Protocol võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Republic Protocol ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Republic Protocol kohta

Kui palju on Republic Protocol (REN) tänapäeval väärt?
Reaalajas REN hind USD on 0.009499 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune REN/USD hind?
Praegune hind REN/USD on $ 0.009499. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Republic Protocol turukapitalisatsioon?
REN turukapitalisatsioon on $ 9.49M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on REN ringlev varu?
REN ringlev varu on 999.33M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim REN (ATH) hind?
REN saavutab ATH hinna summas 1.82718691 USD.
Mis oli kõigi aegade REN madalaim (ATL) hind?
REN nägi ATL hinda summas 0.00690572302723013 USD.
Milline on REN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine REN kauplemismaht on $ 57.32K USD.
Kas REN sel aastal kõrgemale ka suundub?
REN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake REN hinna ennustust.
Republic Protocol (REN) Olulised valdkonna uudised

08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
