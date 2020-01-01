Rekt (REKTCOIN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Rekt (REKTCOIN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Rekt (REKTCOIN) teave The REKT project is a meme-based, community-driven ecosystem that integrates art, culture, and consumer products like Rekt Drinks, targeting digitally-savvy, culturally engaged crypto enthusiasts and collectors. Ametlik veebisait: https://rektcoin.com Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/vQoYWru2pbUdcVkUrRH74ktQDJgVjRcDvsoDbUzM5n9 Ostke REKTCOIN kohe!

Rekt (REKTCOIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Rekt (REKTCOIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 252.45M $ 252.45M $ 252.45M Koguvaru: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Ringlev varu: $ 255.78T $ 255.78T $ 255.78T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 415.22M $ 415.22M $ 415.22M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00000155 $ 0.00000155 $ 0.00000155 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000031094735438 $ 0.000000031094735438 $ 0.000000031094735438 Praegune hind: $ 0.000000987 $ 0.000000987 $ 0.000000987 Lisateave Rekt (REKTCOIN) hinna kohta

Rekt (REKTCOIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Rekt (REKTCOIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate REKTCOIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: REKTCOIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate REKTCOIN tokeni tokenoomikat, avastage REKTCOIN tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust REKTCOIN Kas olete huvitatud Rekt (REKTCOIN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid REKTCOIN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas REKTCOIN MEXC-ist osta!

Rekt (REKTCOIN) hinna ajalugu REKTCOIN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage REKTCOIN hinna ajalugu kohe!

REKTCOIN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu REKTCOIN võiks suunduda? Meie REKTCOIN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake REKTCOIN tokeni hinna ennustust kohe!

