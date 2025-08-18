Rohkem infot REENTAL

Reental hind(REENTAL)

1 REENTAL/USD reaalajas hind:

$0,1814
$0,1814$0,1814
+0,27%1D
USD
Reental (REENTAL) reaalajas hinnagraafik
Reental (REENTAL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0,1799
24 h madal
$ 0,1821
24 h kõrge

$ 0,1799
$ 0,1821
$ 0,2853311847149312
$ 0,18146757949339948
+0,27%

+0,27%

+0,49%

+0,49%

Reental (REENTAL) reaalajas hind on $ 0,1814. Viimase 24 tunni jooksul REENTAL kaubeldud madalaim $ 0,1799 ja kõrgeim $ 0,1821 näitab aktiivset turu volatiivsust. REENTALkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0,2853311847149312 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0,18146757949339948.

Lüliajalise tootluse osas on REENTAL muutunud +0,27% viimase tunni jooksul, +0,27% 24 tunni vältel +0,49% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Reental (REENTAL) – turuteave

No.8126

$ 0,00
$ 179,85
$ 36,28M
0,00
200 000 000
200 000 000
0,00%

MATIC

Reental praegune turukapitalisatsioon on $ 0,00 $ 179,85 24 tunnise kauplemismahuga. REENTAL ringlev varu on 0,00, mille koguvaru on 200000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 36,28M.

Reental (REENTAL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Reental tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0,000488+0,27%
30 päeva$ -0,0093-4,88%
60 päeva$ -0,0166-8,39%
90 päeva$ -0,0335-15,59%
Reental Hinnamuutus täna

Täna registreeris REENTAL muutuse $ +0,000488 (+0,27%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Reental 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0,0093 (-4,88%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Reental 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus REENTAL $ -0,0166 (-8,39%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Reental 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0,0335 (-15,59%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Reental (REENTAL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Reental hinnaajaloo lehte.

Mis on Reental (REENTAL)

Reental is a tokenized investment platform aimed at providing the population with access to the best investment opportunities in profitable and liquid assets.

Reental on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Reental investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida REENTAL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Reental kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Reental ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Reental hinna ennustus (USD)

Kui palju on Reental (REENTAL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Reental (REENTAL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Reental nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Reental hinna ennustust kohe!

Reental (REENTAL) tokenoomika

Reental (REENTAL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet REENTAL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Reental (REENTAL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Reental osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Reental osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

REENTAL kohalike valuutade suhtes

1 Reental(REENTAL)/VND
4 773,541
1 Reental(REENTAL)/AUD
A$0,275728
1 Reental(REENTAL)/GBP
0,132422
1 Reental(REENTAL)/EUR
0,15419
1 Reental(REENTAL)/USD
$0,1814
1 Reental(REENTAL)/MYR
RM0,763694
1 Reental(REENTAL)/TRY
7,399306
1 Reental(REENTAL)/JPY
¥26,6658
1 Reental(REENTAL)/ARS
ARS$235,277614
1 Reental(REENTAL)/RUB
14,459394
1 Reental(REENTAL)/INR
15,874314
1 Reental(REENTAL)/IDR
Rp2 925,806042
1 Reental(REENTAL)/KRW
251,942832
1 Reental(REENTAL)/PHP
10,25817
1 Reental(REENTAL)/EGP
￡E.8,754364
1 Reental(REENTAL)/BRL
R$0,97956
1 Reental(REENTAL)/CAD
C$0,250332
1 Reental(REENTAL)/BDT
22,029216
1 Reental(REENTAL)/NGN
278,220436
1 Reental(REENTAL)/UAH
7,475494
1 Reental(REENTAL)/VES
Bs24,489
1 Reental(REENTAL)/CLP
$174,8696
1 Reental(REENTAL)/PKR
Rs51,386992
1 Reental(REENTAL)/KZT
98,211774
1 Reental(REENTAL)/THB
฿5,85922
1 Reental(REENTAL)/TWD
NT$5,447442
1 Reental(REENTAL)/AED
د.إ0,665738
1 Reental(REENTAL)/CHF
Fr0,14512
1 Reental(REENTAL)/HKD
HK$1,418548
1 Reental(REENTAL)/AMD
֏69,341964
1 Reental(REENTAL)/MAD
.د.م1,630786
1 Reental(REENTAL)/MXN
$3,423018
1 Reental(REENTAL)/PLN
0,660296
1 Reental(REENTAL)/RON
лв0,783648
1 Reental(REENTAL)/SEK
kr1,73237
1 Reental(REENTAL)/BGN
лв0,302938
1 Reental(REENTAL)/HUF
Ft61,24064
1 Reental(REENTAL)/CZK
3,79126
1 Reental(REENTAL)/KWD
د.ك0,055327
1 Reental(REENTAL)/ILS
0,611318
1 Reental(REENTAL)/NOK
kr1,848466
1 Reental(REENTAL)/NZD
$0,304752

Reental ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Reental võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Reental ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Reental kohta

Kui palju on Reental (REENTAL) tänapäeval väärt?
Reaalajas REENTAL hind USD on 0,1814 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune REENTAL/USD hind?
Praegune hind REENTAL/USD on $ 0,1814. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Reental turukapitalisatsioon?
REENTAL turukapitalisatsioon on $ 0,00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on REENTAL ringlev varu?
REENTAL ringlev varu on 0,00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim REENTAL (ATH) hind?
REENTAL saavutab ATH hinna summas 0,2853311847149312 USD.
Mis oli kõigi aegade REENTAL madalaim (ATL) hind?
REENTAL nägi ATL hinda summas 0,18146757949339948 USD.
Milline on REENTAL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine REENTAL kauplemismaht on $ 179,85 USD.
Kas REENTAL sel aastal kõrgemale ka suundub?
REENTAL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake REENTAL hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

