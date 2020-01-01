REDX (REDX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi REDX (REDX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

REDX (REDX) teave The REDX Project leverages Web3 technology to create innovative entertainment experiences and aims to build a sustainable global entertainment economy. With Tokyo Tower as the ground zero, REDX establishes a Web3 hub centered around RED° TOKYO TOWER, where fans, creators, content (IP), investors, and partners come together. Using REDX tokens as the core, we are expanding next-generation entertainment experiences to the world by integrating online and offline interactions. Ametlik veebisait: https://redx.global/ Valge raamat: https://docs.redx-project.com/ Plokiahela Explorer: https://tonviewer.com/EQCFO-Y8BSEAINBrNdv72VLC9LCYt915iy-_CmkJgrEaPw3P Ostke REDX kohe!

REDX (REDX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage REDX (REDX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 20.78M $ 20.78M $ 20.78M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 3.97B $ 3.97B $ 3.97B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 52.32M $ 52.32M $ 52.32M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.019487 $ 0.019487 $ 0.019487 Kõigi aegade madalaim: $ 0.004377243031456118 $ 0.004377243031456118 $ 0.004377243031456118 Praegune hind: $ 0.005232 $ 0.005232 $ 0.005232 Lisateave REDX (REDX) hinna kohta

REDX (REDX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud REDX (REDX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate REDX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: REDX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate REDX tokeni tokenoomikat, avastage REDX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust REDX Kas olete huvitatud REDX (REDX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid REDX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas REDX MEXC-ist osta!

REDX (REDX) hinna ajalugu REDX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage REDX hinna ajalugu kohe!

REDX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu REDX võiks suunduda? Meie REDX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake REDX tokeni hinna ennustust kohe!

