Mis on REDX (REDX)

The REDX Project leverages Web3 technology to create innovative entertainment experiences and aims to build a sustainable global entertainment economy. With Tokyo Tower as the ground zero, REDX establishes a Web3 hub centered around RED° TOKYO TOWER, where fans, creators, content (IP), investors, and partners come together. Using REDX tokens as the core, we are expanding next-generation entertainment experiences to the world by integrating online and offline interactions.

The REDX Project leverages Web3 technology to create innovative entertainment experiences and aims to build a sustainable global entertainment economy. With Tokyo Tower as the ground zero, REDX establishes a Web3 hub centered around RED° TOKYO TOWER, where fans, creators, content (IP), investors, and partners come together. Using REDX tokens as the core, we are expanding next-generation entertainment experiences to the world by integrating online and offline interactions.

REDX on saadaval MEXC-s.



REDX hinna ennustus (USD)

Kui palju on REDX (REDX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie REDX (REDX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida REDX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

REDX (REDX) tokenoomika

REDX (REDX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet REDX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

REDX (REDX) ostujuhend

REDX kohalike valuutade suhtes

REDX ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest REDX võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse REDX kohta Kui palju on REDX (REDX) tänapäeval väärt? Reaalajas REDX hind USD on 0.004985 USD. Milline on REDX turukapitalisatsioon? REDX turukapitalisatsioon on $ 19.80M USD. Milline on REDX ringlev varu? REDX ringlev varu on 3.97B USD. Mis oli kõigi aegade kõrgeim REDX (ATH) hind? REDX saavutab ATH hinna summas 0.007301821126266444 USD. Mis oli kõigi aegade REDX madalaim (ATL) hind? REDX nägi ATL hinda summas 0.004377243031456118 USD. Milline on REDX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine REDX kauplemismaht on $ 129.45K USD.

REDX (REDX) Olulised valdkonna uudised

Värsked uudised

