$0.004985
-0.08%1D
USD
REDX (REDX) reaalajas hinnagraafik
REDX (REDX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
$ 0.005215
$ 0.005215$ 0.005215
24 h kõrge

$ 0.007301821126266444
$ 0.007301821126266444$ 0.007301821126266444

$ 0.004377243031456118
$ 0.004377243031456118$ 0.004377243031456118

+0.24%

-0.08%

+1.27%

+1.27%

REDX (REDX) reaalajas hind on $ 0.004985. Viimase 24 tunni jooksul REDX kaubeldud madalaim $ 0.004726 ja kõrgeim $ 0.005215 näitab aktiivset turu volatiivsust. REDXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.007301821126266444 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004377243031456118.

Lüliajalise tootluse osas on REDX muutunud +0.24% viimase tunni jooksul, -0.08% 24 tunni vältel +1.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

REDX (REDX) – turuteave

No.880

$ 19.80M
$ 19.80M$ 19.80M

$ 129.45K
$ 129.45K$ 129.45K

$ 49.85M
$ 49.85M$ 49.85M

3.97B
3.97B 3.97B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

39.72%

TONCOIN

REDX praegune turukapitalisatsioon on $ 19.80M $ 129.45K 24 tunnise kauplemismahuga. REDX ringlev varu on 3.97B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 49.85M.

REDX (REDX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse REDX tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000399-0.08%
30 päeva$ -0.000494-9.02%
60 päeva$ -0.000739-12.92%
90 päeva$ -0.000238-4.56%
REDX Hinnamuutus täna

Täna registreeris REDX muutuse $ -0.00000399 (-0.08%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

REDX 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000494 (-9.02%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

REDX 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus REDX $ -0.000739 (-12.92%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

REDX 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000238 (-4.56%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada REDX (REDX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe REDX hinnaajaloo lehte.

Mis on REDX (REDX)

The REDX Project leverages Web3 technology to create innovative entertainment experiences and aims to build a sustainable global entertainment economy. With Tokyo Tower as the ground zero, REDX establishes a Web3 hub centered around RED° TOKYO TOWER, where fans, creators, content (IP), investors, and partners come together. Using REDX tokens as the core, we are expanding next-generation entertainment experiences to the world by integrating online and offline interactions.

REDX on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie REDX investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida REDX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse REDX kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie REDX ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

REDX hinna ennustus (USD)

Kui palju on REDX (REDX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie REDX (REDX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida REDX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake REDX hinna ennustust kohe!

REDX (REDX) tokenoomika

REDX (REDX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet REDX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

REDX (REDX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas REDX osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust REDX osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

REDX kohalike valuutade suhtes

1 REDX(REDX)/VND
131.180275
1 REDX(REDX)/AUD
A$0.0075772
1 REDX(REDX)/GBP
0.00363905
1 REDX(REDX)/EUR
0.00423725
1 REDX(REDX)/USD
$0.004985
1 REDX(REDX)/MYR
RM0.02098685
1 REDX(REDX)/TRY
0.20333815
1 REDX(REDX)/JPY
¥0.732795
1 REDX(REDX)/ARS
ARS$6.46559485
1 REDX(REDX)/RUB
0.39735435
1 REDX(REDX)/INR
0.43623735
1 REDX(REDX)/IDR
Rp80.40321455
1 REDX(REDX)/KRW
6.9235668
1 REDX(REDX)/PHP
0.28190175
1 REDX(REDX)/EGP
￡E.0.2405761
1 REDX(REDX)/BRL
R$0.026919
1 REDX(REDX)/CAD
C$0.0068793
1 REDX(REDX)/BDT
0.6053784
1 REDX(REDX)/NGN
7.6456939
1 REDX(REDX)/UAH
0.20543185
1 REDX(REDX)/VES
Bs0.672975
1 REDX(REDX)/CLP
$4.80554
1 REDX(REDX)/PKR
Rs1.4121508
1 REDX(REDX)/KZT
2.69892885
1 REDX(REDX)/THB
฿0.16146415
1 REDX(REDX)/TWD
NT$0.14969955
1 REDX(REDX)/AED
د.إ0.01829495
1 REDX(REDX)/CHF
Fr0.003988
1 REDX(REDX)/HKD
HK$0.0389827
1 REDX(REDX)/AMD
֏1.9055661
1 REDX(REDX)/MAD
.د.م0.04481515
1 REDX(REDX)/MXN
$0.09406695
1 REDX(REDX)/PLN
0.0181454
1 REDX(REDX)/RON
лв0.0215352
1 REDX(REDX)/SEK
kr0.04760675
1 REDX(REDX)/BGN
лв0.00832495
1 REDX(REDX)/HUF
Ft1.682936
1 REDX(REDX)/CZK
0.1041865
1 REDX(REDX)/KWD
د.ك0.001520425
1 REDX(REDX)/ILS
0.01679945
1 REDX(REDX)/NOK
kr0.05079715
1 REDX(REDX)/NZD
$0.0083748

REDX ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest REDX võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse REDX ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse REDX kohta

Kui palju on REDX (REDX) tänapäeval väärt?
Reaalajas REDX hind USD on 0.004985 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune REDX/USD hind?
Praegune hind REDX/USD on $ 0.004985. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on REDX turukapitalisatsioon?
REDX turukapitalisatsioon on $ 19.80M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on REDX ringlev varu?
REDX ringlev varu on 3.97B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim REDX (ATH) hind?
REDX saavutab ATH hinna summas 0.007301821126266444 USD.
Mis oli kõigi aegade REDX madalaim (ATL) hind?
REDX nägi ATL hinda summas 0.004377243031456118 USD.
Milline on REDX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine REDX kauplemismaht on $ 129.45K USD.
Kas REDX sel aastal kõrgemale ka suundub?
REDX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake REDX hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

