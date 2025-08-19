Rohkem infot REACT

REACT Hinnainfo

REACT Valge raamat

REACT Ametlik veebisait

REACT Tokenoomika

REACT Hinnaprognoos

REACT Ajalugu

REACT – ostujuhend

REACT-usaldusraha valuutakonverter

REACT Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Wrapped REACT logo

Wrapped REACT hind(REACT)

1 REACT/USD reaalajas hind:

$0.0686
$0.0686$0.0686
-0.16%1D
USD
Wrapped REACT (REACT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 02:27:59 (UTC+8)

Wrapped REACT (REACT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.06708
$ 0.06708$ 0.06708
24 h madal
$ 0.084
$ 0.084$ 0.084
24 h kõrge

$ 0.06708
$ 0.06708$ 0.06708

$ 0.084
$ 0.084$ 0.084

$ 0.15256872692269793
$ 0.15256872692269793$ 0.15256872692269793

$ 0.01737960734108853
$ 0.01737960734108853$ 0.01737960734108853

-1.51%

-0.16%

+5.97%

+5.97%

Wrapped REACT (REACT) reaalajas hind on $ 0.0686. Viimase 24 tunni jooksul REACT kaubeldud madalaim $ 0.06708 ja kõrgeim $ 0.084 näitab aktiivset turu volatiivsust. REACTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.15256872692269793 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01737960734108853.

Lüliajalise tootluse osas on REACT muutunud -1.51% viimase tunni jooksul, -0.16% 24 tunni vältel +5.97% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Wrapped REACT (REACT) – turuteave

No.3567

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 30.12K
$ 30.12K$ 30.12K

$ 34.30M
$ 34.30M$ 34.30M

0.00
0.00 0.00

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

0.00%

ETH

Wrapped REACT praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 30.12K 24 tunnise kauplemismahuga. REACT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 34.30M.

Wrapped REACT (REACT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Wrapped REACT tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0001099-0.16%
30 päeva$ +0.02015+41.58%
60 päeva$ +0.0586+586.00%
90 päeva$ +0.0586+586.00%
Wrapped REACT Hinnamuutus täna

Täna registreeris REACT muutuse $ -0.0001099 (-0.16%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Wrapped REACT 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.02015 (+41.58%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Wrapped REACT 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus REACT $ +0.0586 (+586.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Wrapped REACT 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0586 (+586.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Wrapped REACT (REACT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Wrapped REACT hinnaajaloo lehte.

Mis on Wrapped REACT (REACT)

Reactive Network is an execution layer enabling reactive smart contracts to monitor on-chain and off-chain events and execute the instant a trigger fires. Powered by the high-speed ReactVM and a Proof-of-Stake validator set, it plugs into any chain, enabling DeFi, AI, gaming, and DePIN apps to enjoy millisecond-level, fully on-chain automation—no opaque off-chain bots required. $REACT is the community-owned engine behind it all: every gas payment, event-processing fee, and validator stake is settled in $REACT, with zero VC allocation. As network fees are burned while new rewards are minted, the tokenomics tilt deflationary at scale, tightening supply in step with adoption.

Wrapped REACT on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Wrapped REACT investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida REACT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Wrapped REACT kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Wrapped REACT ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Wrapped REACT hinna ennustus (USD)

Kui palju on Wrapped REACT (REACT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wrapped REACT (REACT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wrapped REACT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Wrapped REACT hinna ennustust kohe!

Wrapped REACT (REACT) tokenoomika

Wrapped REACT (REACT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet REACT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Wrapped REACT (REACT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Wrapped REACT osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Wrapped REACT osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

REACT kohalike valuutade suhtes

1 Wrapped REACT(REACT)/VND
1,805.209
1 Wrapped REACT(REACT)/AUD
A$0.105644
1 Wrapped REACT(REACT)/GBP
0.050764
1 Wrapped REACT(REACT)/EUR
0.05831
1 Wrapped REACT(REACT)/USD
$0.0686
1 Wrapped REACT(REACT)/MYR
RM0.289492
1 Wrapped REACT(REACT)/TRY
2.804368
1 Wrapped REACT(REACT)/JPY
¥10.0842
1 Wrapped REACT(REACT)/ARS
ARS$88.629828
1 Wrapped REACT(REACT)/RUB
5.5223
1 Wrapped REACT(REACT)/INR
5.990838
1 Wrapped REACT(REACT)/IDR
Rp1,106.451458
1 Wrapped REACT(REACT)/KRW
95.277168
1 Wrapped REACT(REACT)/PHP
3.912944
1 Wrapped REACT(REACT)/EGP
￡E.3.318868
1 Wrapped REACT(REACT)/BRL
R$0.372498
1 Wrapped REACT(REACT)/CAD
C$0.094668
1 Wrapped REACT(REACT)/BDT
8.332156
1 Wrapped REACT(REACT)/NGN
105.053354
1 Wrapped REACT(REACT)/COP
$275.501716
1 Wrapped REACT(REACT)/ZAR
R.1.210104
1 Wrapped REACT(REACT)/UAH
2.827692
1 Wrapped REACT(REACT)/VES
Bs9.261
1 Wrapped REACT(REACT)/CLP
$66.1304
1 Wrapped REACT(REACT)/PKR
Rs19.45496
1 Wrapped REACT(REACT)/KZT
36.960994
1 Wrapped REACT(REACT)/THB
฿2.2295
1 Wrapped REACT(REACT)/TWD
NT$2.062116
1 Wrapped REACT(REACT)/AED
د.إ0.251762
1 Wrapped REACT(REACT)/CHF
Fr0.05488
1 Wrapped REACT(REACT)/HKD
HK$0.535766
1 Wrapped REACT(REACT)/AMD
֏26.293008
1 Wrapped REACT(REACT)/MAD
.د.م0.618086
1 Wrapped REACT(REACT)/MXN
$1.286936
1 Wrapped REACT(REACT)/SAR
ريال0.25725
1 Wrapped REACT(REACT)/PLN
0.249704
1 Wrapped REACT(REACT)/RON
лв0.297038
1 Wrapped REACT(REACT)/SEK
kr0.65513
1 Wrapped REACT(REACT)/BGN
лв0.114562
1 Wrapped REACT(REACT)/HUF
Ft23.23825
1 Wrapped REACT(REACT)/CZK
1.437856
1 Wrapped REACT(REACT)/KWD
د.ك0.020923
1 Wrapped REACT(REACT)/ILS
0.231868
1 Wrapped REACT(REACT)/AOA
Kz62.533702
1 Wrapped REACT(REACT)/BHD
.د.ب0.0258622
1 Wrapped REACT(REACT)/BMD
$0.0686
1 Wrapped REACT(REACT)/DKK
kr0.438354
1 Wrapped REACT(REACT)/HNL
L1.795948
1 Wrapped REACT(REACT)/MUR
3.119242
1 Wrapped REACT(REACT)/NAD
$1.208732
1 Wrapped REACT(REACT)/NOK
kr0.69972
1 Wrapped REACT(REACT)/NZD
$0.115248
1 Wrapped REACT(REACT)/PAB
B/.0.0686
1 Wrapped REACT(REACT)/PGK
K0.28469
1 Wrapped REACT(REACT)/QAR
ر.ق0.249704
1 Wrapped REACT(REACT)/RSD
дин.6.88744

Wrapped REACT ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Wrapped REACT võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Wrapped REACT ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wrapped REACT kohta

Kui palju on Wrapped REACT (REACT) tänapäeval väärt?
Reaalajas REACT hind USD on 0.0686 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune REACT/USD hind?
Praegune hind REACT/USD on $ 0.0686. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Wrapped REACT turukapitalisatsioon?
REACT turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on REACT ringlev varu?
REACT ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim REACT (ATH) hind?
REACT saavutab ATH hinna summas 0.15256872692269793 USD.
Mis oli kõigi aegade REACT madalaim (ATL) hind?
REACT nägi ATL hinda summas 0.01737960734108853 USD.
Milline on REACT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine REACT kauplemismaht on $ 30.12K USD.
Kas REACT sel aastal kõrgemale ka suundub?
REACT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake REACT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 02:27:59 (UTC+8)

Wrapped REACT (REACT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Värsked uudised

Mis on ETHFI? ETHFI mündi täielik juhend: Ether.fi likviidne panustamisprotokoll süvaintervjuu ja investeerimisstrateegiad

Kokkuvõte: Vastavalt MEXC kauplemisplatvormi ETHFI/USDT spotturu pakkumistele, on 14. augustil 2025 ETHFI hind vahemikus $1.2~$1.4, võrreldes maikuu madalaima hinnaga $0.5, on kolme kuu jooksul ETHFI hind tõusnud üle 200%, näidates teatud tõusupotentsiaali.

August 18, 2025

Mis on ENA token? ENA tokeni hinna tõusu põhjused?

Kokkuvõte: Vastavalt krüptovaluutade kauplemisplatvormi MEXC andmetele tõusis ENA tokeni hind 2025. aasta juunist kuni 2025. aasta augustini minimaalsest 0,22 USDT kuni 0,85 USDT, maksimaalne tõus oli pea 300%, mis ületas sama perioodi Bitcoin’i hinnatõusu.

August 18, 2025

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

REACT/USD kalkulaator

Summa

REACT
REACT
USD
USD

1 REACT = 0.0686 USD

Kauplemine: REACT

REACTUSDT
$0.0686
$0.0686$0.0686
-0.16%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu