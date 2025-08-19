Wrapped REACT (REACT) reaalajas hind on $ 0.0686. Viimase 24 tunni jooksul REACT kaubeldud madalaim $ 0.06708 ja kõrgeim $ 0.084 näitab aktiivset turu volatiivsust. REACTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.15256872692269793 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01737960734108853.
Lüliajalise tootluse osas on REACT muutunud -1.51% viimase tunni jooksul, -0.16% 24 tunni vältel +5.97% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Wrapped REACT (REACT) – turuteave
Wrapped REACT praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 30.12K 24 tunnise kauplemismahuga. REACT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 34.30M.
Wrapped REACT (REACT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Wrapped REACT tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0001099
-0.16%
30 päeva
$ +0.02015
+41.58%
60 päeva
$ +0.0586
+586.00%
90 päeva
$ +0.0586
+586.00%
Wrapped REACT Hinnamuutus täna
Täna registreeris REACT muutuse $ -0.0001099 (-0.16%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Wrapped REACT 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.02015 (+41.58%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Wrapped REACT 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus REACT $ +0.0586 (+586.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Wrapped REACT 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0586 (+586.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Wrapped REACT (REACT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Reactive Network is an execution layer enabling reactive smart contracts to monitor on-chain and off-chain events and execute the instant a trigger fires. Powered by the high-speed ReactVM and a Proof-of-Stake validator set, it plugs into any chain, enabling DeFi, AI, gaming, and DePIN apps to enjoy millisecond-level, fully on-chain automation—no opaque off-chain bots required.
$REACT is the community-owned engine behind it all: every gas payment, event-processing fee, and validator stake is settled in $REACT, with zero VC allocation. As network fees are burned while new rewards are minted, the tokenomics tilt deflationary at scale, tightening supply in step with adoption.
Wrapped REACT hinna ennustus (USD)
Kui palju on Wrapped REACT (REACT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wrapped REACT (REACT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wrapped REACT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Wrapped REACT (REACT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet REACT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Wrapped REACT (REACT) ostujuhend
