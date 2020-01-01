RDO (RDO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi RDO (RDO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

RDO (RDO) teave Reddio is a high performance parallel Ethereum-compatible Layer 2, leveraging zero-knowledge technology to achieve unrivaled computation scale with Ethereum-level security. Reddio compatibility with Ethereum's APIs. All smart contracts deployed on Ethereum can be seamlessly implemented on Reddio. Reddio is designed to enhance current blockchain capabilities while maintaining full compatibility for both developers and end-users. Ametlik veebisait: https://www.reddio.com/ Valge raamat: https://static.reddio.com/REDDIO%20WHITEPAPER.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x57240C3E140f98abe315CA8E0213c7a77F34A334 Ostke RDO kohe!

RDO (RDO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage RDO (RDO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.19M $ 7.19M $ 7.19M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.19M $ 7.19M $ 7.19M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02277 $ 0.02277 $ 0.02277 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000453113410342736 $ 0.000453113410342736 $ 0.000453113410342736 Praegune hind: $ 0.0007187 $ 0.0007187 $ 0.0007187 Lisateave RDO (RDO) hinna kohta

RDO (RDO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud RDO (RDO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RDO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RDO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RDO tokeni tokenoomikat, avastage RDO tokeni reaalajas hinda!

RDO (RDO) hinna ajalugu RDO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage RDO hinna ajalugu kohe!

RDO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RDO võiks suunduda? Meie RDO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RDO tokeni hinna ennustust kohe!

