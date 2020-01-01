Radiant (RDNT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Radiant (RDNT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Radiant (RDNT) teave Radiant is building the first omnichain money market atop LayerZero. Deposit & borrow across multiple chains, seamlessly. Lenders who provide liquidity to Radiant will earn a passive income on the assets they deposit. Borrowers are able to withdraw against collateralized funds in order to obtain liquidity (working capital) without selling their assets and closing their positions. Ametlik veebisait: https://radiant.capital/ Valge raamat: https://docs.radiant.capital/radiant/ Plokiahela Explorer: https://arbiscan.io/token/0x3082cc23568ea640225c2467653db90e9250aaa0 Ostke RDNT kohe!

Radiant (RDNT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Radiant (RDNT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 27.75M $ 27.75M $ 27.75M Koguvaru: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Ringlev varu: $ 1.29B $ 1.29B $ 1.29B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 32.22M $ 32.22M $ 32.22M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.52 $ 0.52 $ 0.52 Kõigi aegade madalaim: $ 0.011151453356042723 $ 0.011151453356042723 $ 0.011151453356042723 Praegune hind: $ 0.02148 $ 0.02148 $ 0.02148 Lisateave Radiant (RDNT) hinna kohta

Radiant (RDNT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Radiant (RDNT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RDNT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RDNT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RDNT tokeni tokenoomikat, avastage RDNT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust RDNT Kas olete huvitatud Radiant (RDNT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid RDNT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas RDNT MEXC-ist osta!

Radiant (RDNT) hinna ajalugu RDNT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage RDNT hinna ajalugu kohe!

RDNT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RDNT võiks suunduda? Meie RDNT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RDNT tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!