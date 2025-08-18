Mis on Radiant (RDNT)

Radiant is building the first omnichain money market atop LayerZero. Deposit & borrow across multiple chains, seamlessly. Lenders who provide liquidity to Radiant will earn a passive income on the assets they deposit. Borrowers are able to withdraw against collateralized funds in order to obtain liquidity (working capital) without selling their assets and closing their positions.

Radiant hinna ennustus (USD)

Kui palju on Radiant (RDNT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Radiant (RDNT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Radiant nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Radiant (RDNT) tokenoomika

Radiant (RDNT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RDNT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Radiant ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Radiant võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Kui palju on Radiant (RDNT) tänapäeval väärt? Reaalajas RDNT hind USD on 0.02242 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune RDNT/USD hind? $ 0.02242 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind RDNT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Radiant turukapitalisatsioon? RDNT turukapitalisatsioon on $ 28.97M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on RDNT ringlev varu? RDNT ringlev varu on 1.29B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim RDNT (ATH) hind? RDNT saavutab ATH hinna summas 0.49524390520889605 USD . Mis oli kõigi aegade RDNT madalaim (ATL) hind? RDNT nägi ATL hinda summas 0.011151453356042723 USD . Milline on RDNT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine RDNT kauplemismaht on $ 195.40K USD . Kas RDNT sel aastal kõrgemale ka suundub? RDNT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta.

