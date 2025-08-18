Rohkem infot RDNT

RDNT Hinnainfo

RDNT Valge raamat

RDNT Ametlik veebisait

RDNT Tokenoomika

RDNT Hinnaprognoos

RDNT Ajalugu

RDNT – ostujuhend

RDNT-usaldusraha valuutakonverter

RDNT Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Radiant logo

Radiant hind(RDNT)

1 RDNT/USD reaalajas hind:

$0.02242
$0.02242$0.02242
-3.44%1D
USD
Radiant (RDNT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:19:54 (UTC+8)

Radiant (RDNT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02239
$ 0.02239$ 0.02239
24 h madal
$ 0.02329
$ 0.02329$ 0.02329
24 h kõrge

$ 0.02239
$ 0.02239$ 0.02239

$ 0.02329
$ 0.02329$ 0.02329

$ 0.49524390520889605
$ 0.49524390520889605$ 0.49524390520889605

$ 0.011151453356042723
$ 0.011151453356042723$ 0.011151453356042723

-0.45%

-3.44%

-6.59%

-6.59%

Radiant (RDNT) reaalajas hind on $ 0.02242. Viimase 24 tunni jooksul RDNT kaubeldud madalaim $ 0.02239 ja kõrgeim $ 0.02329 näitab aktiivset turu volatiivsust. RDNTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.49524390520889605 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.011151453356042723.

Lüliajalise tootluse osas on RDNT muutunud -0.45% viimase tunni jooksul, -3.44% 24 tunni vältel -6.59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Radiant (RDNT) – turuteave

No.769

$ 28.97M
$ 28.97M$ 28.97M

$ 195.40K
$ 195.40K$ 195.40K

$ 33.63M
$ 33.63M$ 33.63M

1.29B
1.29B 1.29B

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

86.13%

ARB

Radiant praegune turukapitalisatsioon on $ 28.97M $ 195.40K 24 tunnise kauplemismahuga. RDNT ringlev varu on 1.29B, mille koguvaru on 1500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 33.63M.

Radiant (RDNT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Radiant tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0007987-3.44%
30 päeva$ -0.00203-8.31%
60 päeva$ +0.00105+4.91%
90 päeva$ -0.00381-14.53%
Radiant Hinnamuutus täna

Täna registreeris RDNT muutuse $ -0.0007987 (-3.44%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Radiant 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00203 (-8.31%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Radiant 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RDNT $ +0.00105 (+4.91%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Radiant 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00381 (-14.53%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Radiant (RDNT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Radiant hinnaajaloo lehte.

Mis on Radiant (RDNT)

Radiant is building the first omnichain money market atop LayerZero. Deposit & borrow across multiple chains, seamlessly. Lenders who provide liquidity to Radiant will earn a passive income on the assets they deposit. Borrowers are able to withdraw against collateralized funds in order to obtain liquidity (working capital) without selling their assets and closing their positions.

Radiant on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Radiant investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida RDNT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Radiant kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Radiant ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Radiant hinna ennustus (USD)

Kui palju on Radiant (RDNT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Radiant (RDNT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Radiant nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Radiant hinna ennustust kohe!

Radiant (RDNT) tokenoomika

Radiant (RDNT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RDNT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Radiant (RDNT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Radiant osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Radiant osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

RDNT kohalike valuutade suhtes

1 Radiant(RDNT)/VND
589.9823
1 Radiant(RDNT)/AUD
A$0.0343026
1 Radiant(RDNT)/GBP
0.0163666
1 Radiant(RDNT)/EUR
0.019057
1 Radiant(RDNT)/USD
$0.02242
1 Radiant(RDNT)/MYR
RM0.0943882
1 Radiant(RDNT)/TRY
0.915857
1 Radiant(RDNT)/JPY
¥3.29574
1 Radiant(RDNT)/ARS
ARS$29.0412986
1 Radiant(RDNT)/RUB
1.7855288
1 Radiant(RDNT)/INR
1.9619742
1 Radiant(RDNT)/IDR
Rp361.6128526
1 Radiant(RDNT)/KRW
31.1386896
1 Radiant(RDNT)/PHP
1.2730076
1 Radiant(RDNT)/EGP
￡E.1.0810924
1 Radiant(RDNT)/BRL
R$0.121068
1 Radiant(RDNT)/CAD
C$0.0309396
1 Radiant(RDNT)/BDT
2.7197702
1 Radiant(RDNT)/NGN
34.3337638
1 Radiant(RDNT)/UAH
0.9239282
1 Radiant(RDNT)/VES
Bs3.0267
1 Radiant(RDNT)/CLP
$21.56804
1 Radiant(RDNT)/PKR
Rs6.3457568
1 Radiant(RDNT)/KZT
12.1254086
1 Radiant(RDNT)/THB
฿0.7255112
1 Radiant(RDNT)/TWD
NT$0.6732726
1 Radiant(RDNT)/AED
د.إ0.0822814
1 Radiant(RDNT)/CHF
Fr0.017936
1 Radiant(RDNT)/HKD
HK$0.1753244
1 Radiant(RDNT)/AMD
֏8.573408
1 Radiant(RDNT)/MAD
.د.م0.2015558
1 Radiant(RDNT)/MXN
$0.4194782
1 Radiant(RDNT)/PLN
0.0813846
1 Radiant(RDNT)/RON
лв0.0968544
1 Radiant(RDNT)/SEK
kr0.2138868
1 Radiant(RDNT)/BGN
лв0.0374414
1 Radiant(RDNT)/HUF
Ft7.5640596
1 Radiant(RDNT)/CZK
0.4683538
1 Radiant(RDNT)/KWD
د.ك0.00681568
1 Radiant(RDNT)/ILS
0.0755554
1 Radiant(RDNT)/NOK
kr0.2277872
1 Radiant(RDNT)/NZD
$0.0376656

Radiant ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Radiant võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Radiant ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Radiant kohta

Kui palju on Radiant (RDNT) tänapäeval väärt?
Reaalajas RDNT hind USD on 0.02242 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RDNT/USD hind?
Praegune hind RDNT/USD on $ 0.02242. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Radiant turukapitalisatsioon?
RDNT turukapitalisatsioon on $ 28.97M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RDNT ringlev varu?
RDNT ringlev varu on 1.29B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RDNT (ATH) hind?
RDNT saavutab ATH hinna summas 0.49524390520889605 USD.
Mis oli kõigi aegade RDNT madalaim (ATL) hind?
RDNT nägi ATL hinda summas 0.011151453356042723 USD.
Milline on RDNT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RDNT kauplemismaht on $ 195.40K USD.
Kas RDNT sel aastal kõrgemale ka suundub?
RDNT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RDNT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:19:54 (UTC+8)

Radiant (RDNT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

RDNT/USD kalkulaator

Summa

RDNT
RDNT
USD
USD

1 RDNT = 0.02242 USD

Kauplemine: RDNT

RDNTUSDT
$0.02242
$0.02242$0.02242
-3.47%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu