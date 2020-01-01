Redacted Coin (RDAC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Redacted Coin (RDAC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Redacted Coin (RDAC) teave Redacted accelerates web3 start-ups across multiple metas and verticals, shaping the next big industry disruptors via a user and data ecosystem, powered by RDAC. The web3 industry currently suffers from a sustainability challenge - With constant meta changes, token values are not sustaining, combined with lack of product use cases and token sinks post TGE losing user attention. To address this industry challenge, united under 1 token, RDAC powers a suite of revenue-generating products that Redacted co-owns and co-develops across verticals - DeFi, AI, Trading, Payments, NFTFi, and more, with combined 1.3M users, 1.1M social reach, $500M volume. Redacted has raised $10M and is backed by Spartan Group, Animoca Brands, Polygon Ventures, and +100 of the top founders and angels in web3. Ametlik veebisait: https://redactedgroup.io/ Valge raamat: https://redactedgroup.io/whitepaper Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0xd3f68c6e8aee820569d58adf8d85d94489315192an.org/token/0xd3f68c6e8aee820569d58adf8d85d94489315192 Ostke RDAC kohe!

Redacted Coin (RDAC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Redacted Coin (RDAC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 156.58M $ 156.58M $ 156.58M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.72M $ 8.72M $ 8.72M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.15766 $ 0.15766 $ 0.15766 Kõigi aegade madalaim: $ 0.004333003409324463 $ 0.004333003409324463 $ 0.004333003409324463 Praegune hind: $ 0.00872 $ 0.00872 $ 0.00872 Lisateave Redacted Coin (RDAC) hinna kohta

Redacted Coin (RDAC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Redacted Coin (RDAC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RDAC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RDAC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RDAC tokeni tokenoomikat, avastage RDAC tokeni reaalajas hinda!

