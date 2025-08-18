Rohkem infot RDAC

Redacted Coin logo

Redacted Coin hind(RDAC)

1 RDAC/USD reaalajas hind:

+0.87%1D
USD
Redacted Coin (RDAC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 01:49:35 (UTC+8)

Redacted Coin (RDAC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
$ 0.008814
$ 0.008814$ 0.008814
24 h kõrge

+3.37%

+0.87%

-13.43%

-13.43%

Redacted Coin (RDAC) reaalajas hind on $ 0.00881. Viimase 24 tunni jooksul RDAC kaubeldud madalaim $ 0.007809 ja kõrgeim $ 0.008814 näitab aktiivset turu volatiivsust. RDACkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.17728796901477833 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004333003409324463.

Lüliajalise tootluse osas on RDAC muutunud +3.37% viimase tunni jooksul, +0.87% 24 tunni vältel -13.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Redacted Coin (RDAC) – turuteave

No.2040

14.97%

BASE

Redacted Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 1.32M $ 535.30K 24 tunnise kauplemismahuga. RDAC ringlev varu on 149.71M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.81M.

Redacted Coin (RDAC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Redacted Coin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00007587+0.87%
30 päeva$ +0.002802+46.63%
60 päeva$ +0.00127+16.84%
90 päeva$ -0.01606-64.58%
Redacted Coin Hinnamuutus täna

Täna registreeris RDAC muutuse $ +0.00007587 (+0.87%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Redacted Coin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.002802 (+46.63%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Redacted Coin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RDAC $ +0.00127 (+16.84%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Redacted Coin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01606 (-64.58%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Redacted Coin (RDAC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Redacted Coin hinnaajaloo lehte.

Mis on Redacted Coin (RDAC)

Redacted accelerates web3 start-ups across multiple metas and verticals, shaping the next big industry disruptors via a user and data ecosystem, powered by RDAC. The web3 industry currently suffers from a sustainability challenge - With constant meta changes, token values are not sustaining, combined with lack of product use cases and token sinks post TGE losing user attention. To address this industry challenge, united under 1 token, RDAC powers a suite of revenue-generating products that Redacted co-owns and co-develops across verticals - DeFi, AI, Trading, Payments, NFTFi, and more, with combined 1.3M users, 1.1M social reach, $500M volume. Redacted has raised $10M and is backed by Spartan Group, Animoca Brands, Polygon Ventures, and +100 of the top founders and angels in web3.

Redacted Coin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Redacted Coin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida RDAC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Redacted Coin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Redacted Coin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Redacted Coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Redacted Coin (RDAC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Redacted Coin (RDAC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Redacted Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Redacted Coin hinna ennustust kohe!

Redacted Coin (RDAC) tokenoomika

Redacted Coin (RDAC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RDAC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Redacted Coin (RDAC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Redacted Coin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Redacted Coin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

RDAC kohalike valuutade suhtes

1 Redacted Coin(RDAC)/VND
231.83515
1 Redacted Coin(RDAC)/AUD
A$0.0133912
1 Redacted Coin(RDAC)/GBP
0.0064313
1 Redacted Coin(RDAC)/EUR
0.0074885
1 Redacted Coin(RDAC)/USD
$0.00881
1 Redacted Coin(RDAC)/MYR
RM0.0370901
1 Redacted Coin(RDAC)/TRY
0.3593599
1 Redacted Coin(RDAC)/JPY
¥1.29507
1 Redacted Coin(RDAC)/ARS
ARS$11.4266581
1 Redacted Coin(RDAC)/RUB
0.7022451
1 Redacted Coin(RDAC)/INR
0.7709631
1 Redacted Coin(RDAC)/IDR
Rp142.0967543
1 Redacted Coin(RDAC)/KRW
12.2360328
1 Redacted Coin(RDAC)/PHP
0.4982055
1 Redacted Coin(RDAC)/EGP
￡E.0.4251706
1 Redacted Coin(RDAC)/BRL
R$0.047574
1 Redacted Coin(RDAC)/CAD
C$0.0121578
1 Redacted Coin(RDAC)/BDT
1.0698864
1 Redacted Coin(RDAC)/NGN
13.5122494
1 Redacted Coin(RDAC)/UAH
0.3630601
1 Redacted Coin(RDAC)/VES
Bs1.18935
1 Redacted Coin(RDAC)/CLP
$8.49284
1 Redacted Coin(RDAC)/PKR
Rs2.4956968
1 Redacted Coin(RDAC)/KZT
4.7698221
1 Redacted Coin(RDAC)/THB
฿0.2853559
1 Redacted Coin(RDAC)/TWD
NT$0.2645643
1 Redacted Coin(RDAC)/AED
د.إ0.0323327
1 Redacted Coin(RDAC)/CHF
Fr0.007048
1 Redacted Coin(RDAC)/HKD
HK$0.0688942
1 Redacted Coin(RDAC)/AMD
֏3.3677106
1 Redacted Coin(RDAC)/MAD
.د.م0.0792019
1 Redacted Coin(RDAC)/MXN
$0.1662447
1 Redacted Coin(RDAC)/PLN
0.0320684
1 Redacted Coin(RDAC)/RON
лв0.0380592
1 Redacted Coin(RDAC)/SEK
kr0.0841355
1 Redacted Coin(RDAC)/BGN
лв0.0147127
1 Redacted Coin(RDAC)/HUF
Ft2.974256
1 Redacted Coin(RDAC)/CZK
0.184129
1 Redacted Coin(RDAC)/KWD
د.ك0.00268705
1 Redacted Coin(RDAC)/ILS
0.0296897
1 Redacted Coin(RDAC)/NOK
kr0.0897739
1 Redacted Coin(RDAC)/NZD
$0.0148008

Redacted Coin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Redacted Coin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Redacted Coin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Redacted Coin kohta

Kui palju on Redacted Coin (RDAC) tänapäeval väärt?
Reaalajas RDAC hind USD on 0.00881 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RDAC/USD hind?
Praegune hind RDAC/USD on $ 0.00881. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Redacted Coin turukapitalisatsioon?
RDAC turukapitalisatsioon on $ 1.32M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RDAC ringlev varu?
RDAC ringlev varu on 149.71M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RDAC (ATH) hind?
RDAC saavutab ATH hinna summas 0.17728796901477833 USD.
Mis oli kõigi aegade RDAC madalaim (ATL) hind?
RDAC nägi ATL hinda summas 0.004333003409324463 USD.
Milline on RDAC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RDAC kauplemismaht on $ 535.30K USD.
Kas RDAC sel aastal kõrgemale ka suundub?
RDAC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RDAC hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 01:49:35 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

