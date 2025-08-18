Mis on Redacted Coin (RDAC)

Redacted accelerates web3 start-ups across multiple metas and verticals, shaping the next big industry disruptors via a user and data ecosystem, powered by RDAC. The web3 industry currently suffers from a sustainability challenge - With constant meta changes, token values are not sustaining, combined with lack of product use cases and token sinks post TGE losing user attention. To address this industry challenge, united under 1 token, RDAC powers a suite of revenue-generating products that Redacted co-owns and co-develops across verticals - DeFi, AI, Trading, Payments, NFTFi, and more, with combined 1.3M users, 1.1M social reach, $500M volume. Redacted has raised $10M and is backed by Spartan Group, Animoca Brands, Polygon Ventures, and +100 of the top founders and angels in web3.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Redacted Coin kohta Kui palju on Redacted Coin (RDAC) tänapäeval väärt? Reaalajas RDAC hind USD on 0.00881 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune RDAC/USD hind? $ 0.00881 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind RDAC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Redacted Coin turukapitalisatsioon? RDAC turukapitalisatsioon on $ 1.32M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on RDAC ringlev varu? RDAC ringlev varu on 149.71M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim RDAC (ATH) hind? RDAC saavutab ATH hinna summas 0.17728796901477833 USD . Mis oli kõigi aegade RDAC madalaim (ATL) hind? RDAC nägi ATL hinda summas 0.004333003409324463 USD . Milline on RDAC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine RDAC kauplemismaht on $ 535.30K USD . Kas RDAC sel aastal kõrgemale ka suundub? RDAC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RDAC hinna ennustust

