Redacted Coin (RDAC) reaalajas hind on $ 0.00881. Viimase 24 tunni jooksul RDAC kaubeldud madalaim $ 0.007809 ja kõrgeim $ 0.008814 näitab aktiivset turu volatiivsust. RDACkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.17728796901477833 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004333003409324463.
Lüliajalise tootluse osas on RDAC muutunud +3.37% viimase tunni jooksul, +0.87% 24 tunni vältel -13.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Redacted Coin (RDAC) – turuteave
No.2040
$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M
$ 535.30K
$ 535.30K$ 535.30K
$ 8.81M
$ 8.81M$ 8.81M
149.71M
149.71M 149.71M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
14.97%
BASE
Redacted Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 1.32M$ 535.30K 24 tunnise kauplemismahuga. RDAC ringlev varu on 149.71M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.81M.
Redacted Coin (RDAC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Redacted Coin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00007587
+0.87%
30 päeva
$ +0.002802
+46.63%
60 päeva
$ +0.00127
+16.84%
90 päeva
$ -0.01606
-64.58%
Redacted Coin Hinnamuutus täna
Täna registreeris RDAC muutuse $ +0.00007587 (+0.87%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Redacted Coin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.002802 (+46.63%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Redacted Coin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RDAC $ +0.00127 (+16.84%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Redacted Coin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01606 (-64.58%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Redacted Coin (RDAC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Redacted accelerates web3 start-ups across multiple metas and verticals, shaping the next big industry disruptors via a user and data ecosystem, powered by RDAC. The web3 industry currently suffers from a sustainability challenge - With constant meta changes, token values are not sustaining, combined with lack of product use cases and token sinks post TGE losing user attention. To address this industry challenge, united under 1 token, RDAC powers a suite of revenue-generating products that Redacted co-owns and co-develops across verticals - DeFi, AI, Trading, Payments, NFTFi, and more, with combined 1.3M users, 1.1M social reach, $500M volume. Redacted has raised $10M and is backed by Spartan Group, Animoca Brands, Polygon Ventures, and +100 of the top founders and angels in web3.
Redacted Coin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Redacted Coin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida RDAC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Redacted Coin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Redacted Coin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Redacted Coin hinna ennustus (USD)
Kui palju on Redacted Coin (RDAC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Redacted Coin (RDAC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Redacted Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Redacted Coin (RDAC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RDAC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Redacted Coin (RDAC) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Redacted Coin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Redacted Coin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.