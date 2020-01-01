Rato The Rat (RATO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Rato The Rat (RATO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Rato The Rat (RATO) teave $RATO is a new character created by Matt Furie, the creator of Pepe the Frog. The character, named "Rato," is an elderly figure and is closely related to the meme coin $RATO. Ametlik veebisait: https://www.ratotherat.com Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xf816507e690f5aa4e29d164885eb5fa7a5627860 Ostke RATO kohe!

Rato The Rat (RATO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Rato The Rat (RATO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 743.36K $ 743.36K $ 743.36K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00008888 $ 0.00008888 $ 0.00008888 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000149321370764 $ 0.000000149321370764 $ 0.000000149321370764 Praegune hind: $ 0.000001767 $ 0.000001767 $ 0.000001767 Lisateave Rato The Rat (RATO) hinna kohta

Rato The Rat (RATO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Rato The Rat (RATO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RATO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RATO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RATO tokeni tokenoomikat, avastage RATO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust RATO Kas olete huvitatud Rato The Rat (RATO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid RATO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas RATO MEXC-ist osta!

Rato The Rat (RATO) hinna ajalugu RATO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage RATO hinna ajalugu kohe!

RATO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RATO võiks suunduda? Meie RATO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RATO tokeni hinna ennustust kohe!

