Rohkem infot RATO

RATO Hinnainfo

RATO Ametlik veebisait

RATO Tokenoomika

RATO Hinnaprognoos

RATO Ajalugu

RATO – ostujuhend

RATO-usaldusraha valuutakonverter

RATO Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Rato The Rat logo

Rato The Rat hind(RATO)

1 RATO/USD reaalajas hind:

$0.000002179
$0.000002179$0.000002179
-9.17%1D
USD
Rato The Rat (RATO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:10:09 (UTC+8)

Rato The Rat (RATO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000001752
$ 0.000001752$ 0.000001752
24 h madal
$ 0.000003
$ 0.000003$ 0.000003
24 h kõrge

$ 0.000001752
$ 0.000001752$ 0.000001752

$ 0.000003
$ 0.000003$ 0.000003

$ 0.000080011524699563
$ 0.000080011524699563$ 0.000080011524699563

$ 0.000000149321370764
$ 0.000000149321370764$ 0.000000149321370764

-1.27%

-9.17%

+22.41%

+22.41%

Rato The Rat (RATO) reaalajas hind on $ 0.000002179. Viimase 24 tunni jooksul RATO kaubeldud madalaim $ 0.000001752 ja kõrgeim $ 0.000003 näitab aktiivset turu volatiivsust. RATOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000080011524699563 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000149321370764.

Lüliajalise tootluse osas on RATO muutunud -1.27% viimase tunni jooksul, -9.17% 24 tunni vältel +22.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Rato The Rat (RATO) – turuteave

No.3687

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 66.75K
$ 66.75K$ 66.75K

$ 916.68K
$ 916.68K$ 916.68K

0.00
0.00 0.00

420,690,000,000
420,690,000,000 420,690,000,000

420,690,000,000
420,690,000,000 420,690,000,000

0.00%

ETH

Rato The Rat praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 66.75K 24 tunnise kauplemismahuga. RATO ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 420690000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 916.68K.

Rato The Rat (RATO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Rato The Rat tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000021999-9.17%
30 päeva$ +0.000000001+0.04%
60 päeva$ -0.00000067-23.52%
90 päeva$ -0.000024141-91.73%
Rato The Rat Hinnamuutus täna

Täna registreeris RATO muutuse $ -0.00000021999 (-9.17%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Rato The Rat 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000000001 (+0.04%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Rato The Rat 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RATO $ -0.00000067 (-23.52%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Rato The Rat 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000024141 (-91.73%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Rato The Rat (RATO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Rato The Rat hinnaajaloo lehte.

Mis on Rato The Rat (RATO)

$RATO is a new character created by Matt Furie, the creator of Pepe the Frog. The character, named "Rato," is an elderly figure and is closely related to the meme coin $RATO.

Rato The Rat on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Rato The Rat investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida RATO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Rato The Rat kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Rato The Rat ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Rato The Rat hinna ennustus (USD)

Kui palju on Rato The Rat (RATO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Rato The Rat (RATO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Rato The Rat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Rato The Rat hinna ennustust kohe!

Rato The Rat (RATO) tokenoomika

Rato The Rat (RATO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RATO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Rato The Rat (RATO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Rato The Rat osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Rato The Rat osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

RATO kohalike valuutade suhtes

1 Rato The Rat(RATO)/VND
0.057340385
1 Rato The Rat(RATO)/AUD
A$0.00000333387
1 Rato The Rat(RATO)/GBP
0.00000159067
1 Rato The Rat(RATO)/EUR
0.00000185215
1 Rato The Rat(RATO)/USD
$0.000002179
1 Rato The Rat(RATO)/MYR
RM0.00000917359
1 Rato The Rat(RATO)/TRY
0.00008888141
1 Rato The Rat(RATO)/JPY
¥0.000320313
1 Rato The Rat(RATO)/ARS
ARS$0.00282252407
1 Rato The Rat(RATO)/RUB
0.00017355735
1 Rato The Rat(RATO)/INR
0.00019068429
1 Rato The Rat(RATO)/IDR
Rp0.03514515637
1 Rato The Rat(RATO)/KRW
0.00302636952
1 Rato The Rat(RATO)/PHP
0.00012322245
1 Rato The Rat(RATO)/EGP
￡E.0.00010507138
1 Rato The Rat(RATO)/BRL
R$0.0000117666
1 Rato The Rat(RATO)/CAD
C$0.00000300702
1 Rato The Rat(RATO)/BDT
0.00026461776
1 Rato The Rat(RATO)/NGN
0.00334201946
1 Rato The Rat(RATO)/UAH
0.00008979659
1 Rato The Rat(RATO)/VES
Bs0.000294165
1 Rato The Rat(RATO)/CLP
$0.002100556
1 Rato The Rat(RATO)/PKR
Rs0.00061726712
1 Rato The Rat(RATO)/KZT
0.00117973239
1 Rato The Rat(RATO)/THB
฿0.00007051244
1 Rato The Rat(RATO)/TWD
NT$0.00006543537
1 Rato The Rat(RATO)/AED
د.إ0.00000799693
1 Rato The Rat(RATO)/CHF
Fr0.0000017432
1 Rato The Rat(RATO)/HKD
HK$0.00001703978
1 Rato The Rat(RATO)/AMD
֏0.00083294454
1 Rato The Rat(RATO)/MAD
.د.م0.00001958921
1 Rato The Rat(RATO)/MXN
$0.00004081267
1 Rato The Rat(RATO)/PLN
0.00000790977
1 Rato The Rat(RATO)/RON
лв0.00000941328
1 Rato The Rat(RATO)/SEK
kr0.00002076587
1 Rato The Rat(RATO)/BGN
лв0.00000363893
1 Rato The Rat(RATO)/HUF
Ft0.00073515102
1 Rato The Rat(RATO)/CZK
0.00004556289
1 Rato The Rat(RATO)/KWD
د.ك0.000000664595
1 Rato The Rat(RATO)/ILS
0.00000734323
1 Rato The Rat(RATO)/NOK
kr0.00002213864
1 Rato The Rat(RATO)/NZD
$0.00000366072

Rato The Rat ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Rato The Rat võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Rato The Rat ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Rato The Rat kohta

Kui palju on Rato The Rat (RATO) tänapäeval väärt?
Reaalajas RATO hind USD on 0.000002179 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RATO/USD hind?
Praegune hind RATO/USD on $ 0.000002179. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Rato The Rat turukapitalisatsioon?
RATO turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RATO ringlev varu?
RATO ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RATO (ATH) hind?
RATO saavutab ATH hinna summas 0.000080011524699563 USD.
Mis oli kõigi aegade RATO madalaim (ATL) hind?
RATO nägi ATL hinda summas 0.000000149321370764 USD.
Milline on RATO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RATO kauplemismaht on $ 66.75K USD.
Kas RATO sel aastal kõrgemale ka suundub?
RATO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RATO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:10:09 (UTC+8)

Rato The Rat (RATO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

RATO/USD kalkulaator

Summa

RATO
RATO
USD
USD

1 RATO = 0.000002179 USD

Kauplemine: RATO

RATOUSDT
$0.000002179
$0.000002179$0.000002179
-9.13%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu