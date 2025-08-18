Rato The Rat (RATO) reaalajas hind on $ 0.000002179. Viimase 24 tunni jooksul RATO kaubeldud madalaim $ 0.000001752 ja kõrgeim $ 0.000003 näitab aktiivset turu volatiivsust. RATOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000080011524699563 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000149321370764.
Lüliajalise tootluse osas on RATO muutunud -1.27% viimase tunni jooksul, -9.17% 24 tunni vältel +22.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Rato The Rat (RATO) – turuteave
Rato The Rat praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 66.75K 24 tunnise kauplemismahuga. RATO ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 420690000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 916.68K.
Rato The Rat (RATO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Rato The Rat tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000021999
-9.17%
30 päeva
$ +0.000000001
+0.04%
60 päeva
$ -0.00000067
-23.52%
90 päeva
$ -0.000024141
-91.73%
Rato The Rat Hinnamuutus täna
Täna registreeris RATO muutuse $ -0.00000021999 (-9.17%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Rato The Rat 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000000001 (+0.04%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Rato The Rat 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RATO $ -0.00000067 (-23.52%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Rato The Rat 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000024141 (-91.73%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Rato The Rat (RATO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
$RATO is a new character created by Matt Furie, the creator of Pepe the Frog. The character, named "Rato," is an elderly figure and is closely related to the meme coin $RATO.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.