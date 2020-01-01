Rarible (RARI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Rarible (RARI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Rarible (RARI) teave Rarible, an NFT-based digital collection and trading platform, has launched the governance token RARI, through which users can mint, buy and sell digital collections without any coding skills. With the increase in the number of users of the platform and the expansion of the market, the future plans to transform to a fully decentralized autonomous organization. Therefore, the governance token will manage the development and decision-making of the platform. RARI allows the most active creators and collectors on Rarible to vote for any platform upgrade and participate in management and review. RARI is not sold on the platform and can only be obtained through active participation in the platform. The team calls this method "Marketplace Liquidity Mining" (Marketplace Liquidity Mining). More than half of the total supply of RARI tokens are reserved for sellers and buyers on the Rarible market. The team will obtain RARI through weekly distribution based on the user's weekly purchases and sales. Ametlik veebisait: https://rari.foundation Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xfca59cd816ab1ead66534d82bc21e7515ce441cf Ostke RARI kohe!

Rarible (RARI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Rarible (RARI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 19.07M $ 19.07M $ 19.07M Koguvaru: $ 25.00M $ 25.00M $ 25.00M Ringlev varu: $ 19.65M $ 19.65M $ 19.65M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 24.27M $ 24.27M $ 24.27M Kõigi aegade kõrgeim: $ 49.33 $ 49.33 $ 49.33 Kõigi aegade madalaim: $ 0.309504826433 $ 0.309504826433 $ 0.309504826433 Praegune hind: $ 0.9706 $ 0.9706 $ 0.9706 Lisateave Rarible (RARI) hinna kohta

Rarible (RARI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Rarible (RARI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RARI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RARI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RARI tokeni tokenoomikat, avastage RARI tokeni reaalajas hinda!

Rarible (RARI) hinna ajalugu RARI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage RARI hinna ajalugu kohe!

