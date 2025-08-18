Rarible (RARI) reaalajas hind on $ 0.9995. Viimase 24 tunni jooksul RARI kaubeldud madalaim $ 0.975 ja kõrgeim $ 1.0401 näitab aktiivset turu volatiivsust. RARIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 63.5297647443624 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.309504826433.
Lüliajalise tootluse osas on RARI muutunud -0.70% viimase tunni jooksul, -0.16% 24 tunni vältel +0.77% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Rarible (RARI) – turuteave
No.903
$ 19.53M
$ 19.53M$ 19.53M
$ 550.90K
$ 550.90K$ 550.90K
$ 24.99M
$ 24.99M$ 24.99M
19.54M
19.54M 19.54M
25,000,000
25,000,000 25,000,000
ETH
Rarible praegune turukapitalisatsioon on $ 19.53M$ 550.90K 24 tunnise kauplemismahuga. RARI ringlev varu on 19.54M, mille koguvaru on 25000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Rarible (RARI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Rarible tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.001602
-0.16%
30 päeva
$ -0.0059
-0.59%
60 päeva
$ +0.102
+11.36%
90 päeva
$ -0.2287
-18.63%
Rarible Hinnamuutus täna
Täna registreeris RARI muutuse $ -0.001602 (-0.16%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Rarible 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0059 (-0.59%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Rarible 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RARI $ +0.102 (+11.36%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Rarible 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.2287 (-18.63%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Rarible (RARI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Rarible, an NFT-based digital collection and trading platform, has launched the governance token RARI, through which users can mint, buy and sell digital collections without any coding skills. With the increase in the number of users of the platform and the expansion of the market, the future plans to transform to a fully decentralized autonomous organization. Therefore, the governance token will manage the development and decision-making of the platform. RARI allows the most active creators and collectors on Rarible to vote for any platform upgrade and participate in management and review. RARI is not sold on the platform and can only be obtained through active participation in the platform. The team calls this method "Marketplace Liquidity Mining" (Marketplace Liquidity Mining). More than half of the total supply of RARI tokens are reserved for sellers and buyers on the Rarible market. The team will obtain RARI through weekly distribution based on the user's weekly purchases and sales.
Rarible on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Rarible investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida RARI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Rarible kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Rarible ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Rarible hinna ennustus (USD)
Kui palju on Rarible (RARI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Rarible (RARI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Rarible nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Rarible (RARI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RARI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Rarible (RARI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Rarible osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Rarible osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.