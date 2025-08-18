Rohkem infot RARI

RARI Hinnainfo

RARI Ametlik veebisait

RARI Tokenoomika

RARI Hinnaprognoos

RARI Ajalugu

RARI – ostujuhend

RARI-usaldusraha valuutakonverter

RARI Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Rarible logo

Rarible hind(RARI)

1 RARI/USD reaalajas hind:

$0.9995
$0.9995$0.9995
-0.16%1D
USD
Rarible (RARI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:58:44 (UTC+8)

Rarible (RARI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.975
$ 0.975$ 0.975
24 h madal
$ 1.0401
$ 1.0401$ 1.0401
24 h kõrge

$ 0.975
$ 0.975$ 0.975

$ 1.0401
$ 1.0401$ 1.0401

$ 63.5297647443624
$ 63.5297647443624$ 63.5297647443624

$ 0.309504826433
$ 0.309504826433$ 0.309504826433

-0.70%

-0.16%

+0.77%

+0.77%

Rarible (RARI) reaalajas hind on $ 0.9995. Viimase 24 tunni jooksul RARI kaubeldud madalaim $ 0.975 ja kõrgeim $ 1.0401 näitab aktiivset turu volatiivsust. RARIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 63.5297647443624 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.309504826433.

Lüliajalise tootluse osas on RARI muutunud -0.70% viimase tunni jooksul, -0.16% 24 tunni vältel +0.77% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Rarible (RARI) – turuteave

No.903

$ 19.53M
$ 19.53M$ 19.53M

$ 550.90K
$ 550.90K$ 550.90K

$ 24.99M
$ 24.99M$ 24.99M

19.54M
19.54M 19.54M

25,000,000
25,000,000 25,000,000

ETH

Rarible praegune turukapitalisatsioon on $ 19.53M $ 550.90K 24 tunnise kauplemismahuga. RARI ringlev varu on 19.54M, mille koguvaru on 25000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Rarible (RARI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Rarible tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.001602-0.16%
30 päeva$ -0.0059-0.59%
60 päeva$ +0.102+11.36%
90 päeva$ -0.2287-18.63%
Rarible Hinnamuutus täna

Täna registreeris RARI muutuse $ -0.001602 (-0.16%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Rarible 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0059 (-0.59%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Rarible 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RARI $ +0.102 (+11.36%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Rarible 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.2287 (-18.63%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Rarible (RARI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Rarible hinnaajaloo lehte.

Mis on Rarible (RARI)

Rarible, an NFT-based digital collection and trading platform, has launched the governance token RARI, through which users can mint, buy and sell digital collections without any coding skills. With the increase in the number of users of the platform and the expansion of the market, the future plans to transform to a fully decentralized autonomous organization. Therefore, the governance token will manage the development and decision-making of the platform. RARI allows the most active creators and collectors on Rarible to vote for any platform upgrade and participate in management and review. RARI is not sold on the platform and can only be obtained through active participation in the platform. The team calls this method "Marketplace Liquidity Mining" (Marketplace Liquidity Mining). More than half of the total supply of RARI tokens are reserved for sellers and buyers on the Rarible market. The team will obtain RARI through weekly distribution based on the user's weekly purchases and sales.

Rarible on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Rarible investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida RARI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Rarible kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Rarible ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Rarible hinna ennustus (USD)

Kui palju on Rarible (RARI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Rarible (RARI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Rarible nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Rarible hinna ennustust kohe!

Rarible (RARI) tokenoomika

Rarible (RARI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RARI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Rarible (RARI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Rarible osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Rarible osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

RARI kohalike valuutade suhtes

1 Rarible(RARI)/VND
26,301.8425
1 Rarible(RARI)/AUD
A$1.51924
1 Rarible(RARI)/GBP
0.729635
1 Rarible(RARI)/EUR
0.849575
1 Rarible(RARI)/USD
$0.9995
1 Rarible(RARI)/MYR
RM4.207895
1 Rarible(RARI)/TRY
40.769605
1 Rarible(RARI)/JPY
¥146.9265
1 Rarible(RARI)/ARS
ARS$1,296.361495
1 Rarible(RARI)/RUB
79.670145
1 Rarible(RARI)/INR
87.466245
1 Rarible(RARI)/IDR
Rp16,120.965485
1 Rarible(RARI)/KRW
1,388.18556
1 Rarible(RARI)/PHP
56.521725
1 Rarible(RARI)/EGP
￡E.48.23587
1 Rarible(RARI)/BRL
R$5.3973
1 Rarible(RARI)/CAD
C$1.37931
1 Rarible(RARI)/BDT
121.37928
1 Rarible(RARI)/NGN
1,532.97313
1 Rarible(RARI)/UAH
41.189395
1 Rarible(RARI)/VES
Bs134.9325
1 Rarible(RARI)/CLP
$963.518
1 Rarible(RARI)/PKR
Rs283.13836
1 Rarible(RARI)/KZT
541.139295
1 Rarible(RARI)/THB
฿32.28385
1 Rarible(RARI)/TWD
NT$30.014985
1 Rarible(RARI)/AED
د.إ3.668165
1 Rarible(RARI)/CHF
Fr0.7996
1 Rarible(RARI)/HKD
HK$7.81609
1 Rarible(RARI)/AMD
֏382.06887
1 Rarible(RARI)/MAD
.د.م8.985505
1 Rarible(RARI)/MXN
$18.860565
1 Rarible(RARI)/PLN
3.63818
1 Rarible(RARI)/RON
лв4.31784
1 Rarible(RARI)/SEK
kr9.545225
1 Rarible(RARI)/BGN
лв1.669165
1 Rarible(RARI)/HUF
Ft337.4312
1 Rarible(RARI)/CZK
20.88955
1 Rarible(RARI)/KWD
د.ك0.3048475
1 Rarible(RARI)/ILS
3.368315
1 Rarible(RARI)/NOK
kr10.184905
1 Rarible(RARI)/NZD
$1.67916

Rarible ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Rarible võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Rarible ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Rarible kohta

Kui palju on Rarible (RARI) tänapäeval väärt?
Reaalajas RARI hind USD on 0.9995 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RARI/USD hind?
Praegune hind RARI/USD on $ 0.9995. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Rarible turukapitalisatsioon?
RARI turukapitalisatsioon on $ 19.53M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RARI ringlev varu?
RARI ringlev varu on 19.54M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RARI (ATH) hind?
RARI saavutab ATH hinna summas 63.5297647443624 USD.
Mis oli kõigi aegade RARI madalaim (ATL) hind?
RARI nägi ATL hinda summas 0.309504826433 USD.
Milline on RARI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RARI kauplemismaht on $ 550.90K USD.
Kas RARI sel aastal kõrgemale ka suundub?
RARI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RARI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:58:44 (UTC+8)

Rarible (RARI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

RARI/USD kalkulaator

Summa

RARI
RARI
USD
USD

1 RARI = 0.9995 USD

Kauplemine: RARI

RARIUSDT
$0.9995
$0.9995$0.9995
-0.33%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu