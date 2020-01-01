Rain Coin (RAINCOIN) tokenoomika
RAIN Coin is an automated meme coin where 1% of all transactions (buys, sells, & transfers) are redistributed back to all other holders! Plus, every day at midnight UTC there is a large THUNDERSTORM that gives all wallets bonus coins, even those in cold storage! With no team, no treasury, and no expenses, RAIN has no built-in selling pressure! (Note: buy/sell tax only available on DEX, MEXC only supports transfer tax)
Rain Coin (RAINCOIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage Rain Coin (RAINCOIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
Rain Coin (RAINCOIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Rain Coin (RAINCOIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate RAINCOIN tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
RAINCOIN tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate RAINCOIN tokeni tokenoomikat, avastage RAINCOIN tokeni reaalajas hinda!
Kuidas osta üksust RAINCOIN
Kas olete huvitatud Rain Coin (RAINCOIN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid RAINCOIN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.
Rain Coin (RAINCOIN) hinna ajalugu
RAINCOIN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.
RAINCOIN – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu RAINCOIN võiks suunduda? Meie RAINCOIN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?
MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.
