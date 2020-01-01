Rain Coin (RAINCOIN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Rain Coin (RAINCOIN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Rain Coin (RAINCOIN) teave RAIN Coin is an automated meme coin where 1% of all transactions (buys, sells, & transfers) are redistributed back to all other holders! Plus, every day at midnight UTC there is a large THUNDERSTORM that gives all wallets bonus coins, even those in cold storage! With no team, no treasury, and no expenses, RAIN has no built-in selling pressure! (Note: buy/sell tax only available on DEX, MEXC only supports transfer tax) Ametlik veebisait: https://raincoin.xyz Valge raamat: https://raincoin.xyz/whitepaper Plokiahela Explorer: https://polygonscan.com/token/0x8e677ca17065ed74675bc27bcabadb7eef10a292 Ostke RAINCOIN kohe!

Rain Coin (RAINCOIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Rain Coin (RAINCOIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.49M $ 4.49M $ 4.49M Koguvaru: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Ringlev varu: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.49M $ 4.49M $ 4.49M Kõigi aegade kõrgeim: $ 23.21 $ 23.21 $ 23.21 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000114358726534958 $ 0.000114358726534958 $ 0.000114358726534958 Praegune hind: $ 4.487 $ 4.487 $ 4.487 Lisateave Rain Coin (RAINCOIN) hinna kohta

Rain Coin (RAINCOIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Rain Coin (RAINCOIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RAINCOIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RAINCOIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RAINCOIN tokeni tokenoomikat, avastage RAINCOIN tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust RAINCOIN Kas olete huvitatud Rain Coin (RAINCOIN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid RAINCOIN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas RAINCOIN MEXC-ist osta!

Rain Coin (RAINCOIN) hinna ajalugu RAINCOIN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage RAINCOIN hinna ajalugu kohe!

RAINCOIN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RAINCOIN võiks suunduda? Meie RAINCOIN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RAINCOIN tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!