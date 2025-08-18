Rohkem infot RAINCOIN

Rain Coin hind(RAINCOIN)

1 RAINCOIN/USD reaalajas hind:

$4.457
$4.457
-2.42%1D
USD
Rain Coin (RAINCOIN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:19:32 (UTC+8)

Rain Coin (RAINCOIN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 4.435
$ 4.435
24 h madal
$ 4.86
$ 4.86
24 h kõrge

$ 4.435
$ 4.435

$ 4.86
$ 4.86

$ 18.028660604972888
$ 18.028660604972888

$ 0.000114358726534958
$ 0.000114358726534958

-0.54%

-2.42%

-17.46%

-17.46%

Rain Coin (RAINCOIN) reaalajas hind on $ 4.473. Viimase 24 tunni jooksul RAINCOIN kaubeldud madalaim $ 4.435 ja kõrgeim $ 4.86 näitab aktiivset turu volatiivsust. RAINCOINkõigi aegade kõrgeim hind on $ 18.028660604972888 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000114358726534958.

Lüliajalise tootluse osas on RAINCOIN muutunud -0.54% viimase tunni jooksul, -2.42% 24 tunni vältel -17.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Rain Coin (RAINCOIN) – turuteave

No.1452

$ 4.47M
$ 4.47M

$ 116.77K
$ 116.77K

$ 4.47M
$ 4.47M

1.00M
1.00M

1,000,000
1,000,000

MATIC

Rain Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 4.47M $ 116.77K 24 tunnise kauplemismahuga. RAINCOIN ringlev varu on 1.00M, mille koguvaru on 1000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Rain Coin (RAINCOIN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Rain Coin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.11053-2.42%
30 päeva$ -4.403-49.61%
60 päeva$ +0.275+6.55%
90 päeva$ +0.715+19.02%
Rain Coin Hinnamuutus täna

Täna registreeris RAINCOIN muutuse $ -0.11053 (-2.42%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Rain Coin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -4.403 (-49.61%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Rain Coin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RAINCOIN $ +0.275 (+6.55%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Rain Coin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.715 (+19.02%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Rain Coin (RAINCOIN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Rain Coin hinnaajaloo lehte.

Mis on Rain Coin (RAINCOIN)

RAIN Coin is an automated meme coin where 1% of all transactions (buys, sells, & transfers) are redistributed back to all other holders! Plus, every day at midnight UTC there is a large THUNDERSTORM that gives all wallets bonus coins, even those in cold storage! With no team, no treasury, and no expenses, RAIN has no built-in selling pressure! (Note: buy/sell tax only available on DEX, MEXC only supports transfer tax)

Rain Coin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Rain Coin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida RAINCOIN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Rain Coin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Rain Coin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Rain Coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Rain Coin (RAINCOIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Rain Coin (RAINCOIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Rain Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Rain Coin hinna ennustust kohe!

Rain Coin (RAINCOIN) tokenoomika

Rain Coin (RAINCOIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RAINCOIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Rain Coin (RAINCOIN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Rain Coin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Rain Coin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

RAINCOIN kohalike valuutade suhtes

1 Rain Coin(RAINCOIN)/VND
117,706.995
1 Rain Coin(RAINCOIN)/AUD
A$6.84369
1 Rain Coin(RAINCOIN)/GBP
3.26529
1 Rain Coin(RAINCOIN)/EUR
3.80205
1 Rain Coin(RAINCOIN)/USD
$4.473
1 Rain Coin(RAINCOIN)/MYR
RM18.83133
1 Rain Coin(RAINCOIN)/TRY
182.72205
1 Rain Coin(RAINCOIN)/JPY
¥657.531
1 Rain Coin(RAINCOIN)/ARS
ARS$5,794.01109
1 Rain Coin(RAINCOIN)/RUB
356.22972
1 Rain Coin(RAINCOIN)/INR
391.43223
1 Rain Coin(RAINCOIN)/IDR
Rp72,145.15119
1 Rain Coin(RAINCOIN)/KRW
6,212.46024
1 Rain Coin(RAINCOIN)/PHP
253.97694
1 Rain Coin(RAINCOIN)/EGP
￡E.215.68806
1 Rain Coin(RAINCOIN)/BRL
R$24.1542
1 Rain Coin(RAINCOIN)/CAD
C$6.17274
1 Rain Coin(RAINCOIN)/BDT
542.61963
1 Rain Coin(RAINCOIN)/NGN
6,849.90747
1 Rain Coin(RAINCOIN)/UAH
184.33233
1 Rain Coin(RAINCOIN)/VES
Bs603.855
1 Rain Coin(RAINCOIN)/CLP
$4,303.026
1 Rain Coin(RAINCOIN)/PKR
Rs1,266.03792
1 Rain Coin(RAINCOIN)/KZT
2,419.13259
1 Rain Coin(RAINCOIN)/THB
฿144.74628
1 Rain Coin(RAINCOIN)/TWD
NT$134.32419
1 Rain Coin(RAINCOIN)/AED
د.إ16.41591
1 Rain Coin(RAINCOIN)/CHF
Fr3.5784
1 Rain Coin(RAINCOIN)/HKD
HK$34.97886
1 Rain Coin(RAINCOIN)/AMD
֏1,710.4752
1 Rain Coin(RAINCOIN)/MAD
.د.م40.21227
1 Rain Coin(RAINCOIN)/MXN
$83.68983
1 Rain Coin(RAINCOIN)/PLN
16.23699
1 Rain Coin(RAINCOIN)/RON
лв19.32336
1 Rain Coin(RAINCOIN)/SEK
kr42.67242
1 Rain Coin(RAINCOIN)/BGN
лв7.46991
1 Rain Coin(RAINCOIN)/HUF
Ft1,509.10074
1 Rain Coin(RAINCOIN)/CZK
93.44097
1 Rain Coin(RAINCOIN)/KWD
د.ك1.359792
1 Rain Coin(RAINCOIN)/ILS
15.07401
1 Rain Coin(RAINCOIN)/NOK
kr45.44568
1 Rain Coin(RAINCOIN)/NZD
$7.51464

Rain Coin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Rain Coin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Rain Coin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Rain Coin kohta

Kui palju on Rain Coin (RAINCOIN) tänapäeval väärt?
Reaalajas RAINCOIN hind USD on 4.473 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RAINCOIN/USD hind?
Praegune hind RAINCOIN/USD on $ 4.473. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Rain Coin turukapitalisatsioon?
RAINCOIN turukapitalisatsioon on $ 4.47M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RAINCOIN ringlev varu?
RAINCOIN ringlev varu on 1.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RAINCOIN (ATH) hind?
RAINCOIN saavutab ATH hinna summas 18.028660604972888 USD.
Mis oli kõigi aegade RAINCOIN madalaim (ATL) hind?
RAINCOIN nägi ATL hinda summas 0.000114358726534958 USD.
Milline on RAINCOIN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RAINCOIN kauplemismaht on $ 116.77K USD.
Kas RAINCOIN sel aastal kõrgemale ka suundub?
RAINCOIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RAINCOIN hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:19:32 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

RAINCOIN/USD kalkulaator

Summa

RAINCOIN
RAINCOIN
USD
USD

1 RAINCOIN = 4.473 USD

Kauplemine: RAINCOIN

RAINCOINUSDT
$4.457
$4.457
-2.42%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu