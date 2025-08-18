Rain Coin (RAINCOIN) reaalajas hind on $ 4.473. Viimase 24 tunni jooksul RAINCOIN kaubeldud madalaim $ 4.435 ja kõrgeim $ 4.86 näitab aktiivset turu volatiivsust. RAINCOINkõigi aegade kõrgeim hind on $ 18.028660604972888 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000114358726534958.
Lüliajalise tootluse osas on RAINCOIN muutunud -0.54% viimase tunni jooksul, -2.42% 24 tunni vältel -17.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Rain Coin (RAINCOIN) – turuteave
No.1452
$ 4.47M
$ 4.47M$ 4.47M
$ 116.77K
$ 116.77K$ 116.77K
$ 4.47M
$ 4.47M$ 4.47M
1.00M
1.00M 1.00M
1,000,000
1,000,000 1,000,000
MATIC
Rain Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 4.47M$ 116.77K 24 tunnise kauplemismahuga. RAINCOIN ringlev varu on 1.00M, mille koguvaru on 1000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Rain Coin (RAINCOIN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Rain Coin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.11053
-2.42%
30 päeva
$ -4.403
-49.61%
60 päeva
$ +0.275
+6.55%
90 päeva
$ +0.715
+19.02%
Rain Coin Hinnamuutus täna
Täna registreeris RAINCOIN muutuse $ -0.11053 (-2.42%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Rain Coin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -4.403 (-49.61%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Rain Coin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RAINCOIN $ +0.275 (+6.55%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Rain Coin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.715 (+19.02%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Rain Coin (RAINCOIN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
RAIN Coin is an automated meme coin where 1% of all transactions (buys, sells, & transfers) are redistributed back to all other holders! Plus, every day at midnight UTC there is a large THUNDERSTORM that gives all wallets bonus coins, even those in cold storage! With no team, no treasury, and no expenses, RAIN has no built-in selling pressure! (Note: buy/sell tax only available on DEX, MEXC only supports transfer tax)
Rain Coin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Rain Coin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida RAINCOIN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Rain Coin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Rain Coin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Rain Coin hinna ennustus (USD)
Kui palju on Rain Coin (RAINCOIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Rain Coin (RAINCOIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Rain Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Rain Coin (RAINCOIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RAINCOIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Rain Coin (RAINCOIN) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Rain Coin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Rain Coin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.