Quickswap (QUICK) teave QuickSwap is a fork of the originator of Automated Market Makers in the now rapidly expanding DeFi sector of the Cryptocurrency industry, Uniswap. Both, of course, are magical. Only, rather than settling for the magic of unicorns, we’ve opted for the magic of dragons. It’s a much faster kind of magic, currently only available in a land far far away, known by the locals as Layer 2. Ametlik veebisait: https://quickswap.exchange/ Valge raamat: https://docs.quickswap.exchange/ Plokiahela Explorer: https://polygonscan.com/token/0xB5C064F955D8e7F38fE0460C556a72987494eE17 Ostke QUICK kohe!

Quickswap (QUICK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Quickswap (QUICK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 17.39M $ 17.39M $ 17.39M Koguvaru: $ 947.66M $ 947.66M $ 947.66M Ringlev varu: $ 742.60M $ 742.60M $ 742.60M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 23.42M $ 23.42M $ 23.42M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.119 $ 0.119 $ 0.119 Kõigi aegade madalaim: $ 0.017408148679471012 $ 0.017408148679471012 $ 0.017408148679471012 Praegune hind: $ 0.02342 $ 0.02342 $ 0.02342 Lisateave Quickswap (QUICK) hinna kohta

Quickswap (QUICK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Quickswap (QUICK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate QUICK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: QUICK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate QUICK tokeni tokenoomikat, avastage QUICK tokeni reaalajas hinda!

Quickswap (QUICK) hinna ajalugu QUICK hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage QUICK hinna ajalugu kohe!

QUICK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu QUICK võiks suunduda? Meie QUICK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake QUICK tokeni hinna ennustust kohe!

