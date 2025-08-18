Mis on Quickswap (QUICK)

QuickSwap is a fork of the originator of Automated Market Makers in the now rapidly expanding DeFi sector of the Cryptocurrency industry, Uniswap. Both, of course, are magical. Only, rather than settling for the magic of unicorns, we’ve opted for the magic of dragons. It’s a much faster kind of magic, currently only available in a land far far away, known by the locals as Layer 2.

Quickswap on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Quickswap investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida QUICK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse Quickswap kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Quickswap ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Quickswap hinna ennustus (USD)

Kui palju on Quickswap (QUICK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Quickswap (QUICK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Quickswap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Quickswap hinna ennustust kohe!

Quickswap (QUICK) tokenoomika

Quickswap (QUICK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet QUICK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Quickswap (QUICK) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Quickswap osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Quickswap osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

QUICK kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Quickswap ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Quickswap võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Quickswap kohta Kui palju on Quickswap (QUICK) tänapäeval väärt? Reaalajas QUICK hind USD on 0.02407 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune QUICK/USD hind? $ 0.02407 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind QUICK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Quickswap turukapitalisatsioon? QUICK turukapitalisatsioon on $ 17.89M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on QUICK ringlev varu? QUICK ringlev varu on 743.40M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim QUICK (ATH) hind? QUICK saavutab ATH hinna summas 0.2250459349499163 USD . Mis oli kõigi aegade QUICK madalaim (ATL) hind? QUICK nägi ATL hinda summas 0.017408148679471012 USD . Milline on QUICK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine QUICK kauplemismaht on $ 521.44K USD . Kas QUICK sel aastal kõrgemale ka suundub? QUICK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake QUICK hinna ennustust

Quickswap (QUICK) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

