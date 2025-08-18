Rohkem infot QUICK

Quickswap hind(QUICK)

1 QUICK/USD reaalajas hind:

$0.02407
$0.02407$0.02407
-1.71%1D
USD
Quickswap (QUICK) reaalajas hinnagraafik
Quickswap (QUICK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02342
$ 0.02342$ 0.02342
24 h madal
$ 0.02461
$ 0.02461$ 0.02461
24 h kõrge

$ 0.02342
$ 0.02342$ 0.02342

$ 0.02461
$ 0.02461$ 0.02461

$ 0.2250459349499163
$ 0.2250459349499163$ 0.2250459349499163

$ 0.017408148679471012
$ 0.017408148679471012$ 0.017408148679471012

-0.54%

-1.71%

+0.12%

+0.12%

Quickswap (QUICK) reaalajas hind on $ 0.02407. Viimase 24 tunni jooksul QUICK kaubeldud madalaim $ 0.02342 ja kõrgeim $ 0.02461 näitab aktiivset turu volatiivsust. QUICKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2250459349499163 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.017408148679471012.

Lüliajalise tootluse osas on QUICK muutunud -0.54% viimase tunni jooksul, -1.71% 24 tunni vältel +0.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Quickswap (QUICK) – turuteave

No.942

$ 17.89M
$ 17.89M$ 17.89M

$ 521.44K
$ 521.44K$ 521.44K

$ 24.07M
$ 24.07M$ 24.07M

743.40M
743.40M 743.40M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

947,798,421.668241
947,798,421.668241 947,798,421.668241

74.34%

2021-06-08 00:00:00

MATIC

Quickswap praegune turukapitalisatsioon on $ 17.89M $ 521.44K 24 tunnise kauplemismahuga. QUICK ringlev varu on 743.40M, mille koguvaru on 947798421.668241. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 24.07M.

Quickswap (QUICK) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Quickswap tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0004188-1.71%
30 päeva$ -0.00039-1.60%
60 päeva$ -0.00382-13.70%
90 päeva$ +0.00079+3.39%
Quickswap Hinnamuutus täna

Täna registreeris QUICK muutuse $ -0.0004188 (-1.71%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Quickswap 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00039 (-1.60%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Quickswap 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus QUICK $ -0.00382 (-13.70%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Quickswap 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00079 (+3.39%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Quickswap (QUICK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Quickswap hinnaajaloo lehte.

Mis on Quickswap (QUICK)

QuickSwap is a fork of the originator of Automated Market Makers in the now rapidly expanding DeFi sector of the Cryptocurrency industry, Uniswap. Both, of course, are magical. Only, rather than settling for the magic of unicorns, we’ve opted for the magic of dragons. It’s a much faster kind of magic, currently only available in a land far far away, known by the locals as Layer 2.

Quickswap on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Quickswap investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida QUICK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Quickswap kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Quickswap ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Quickswap hinna ennustus (USD)

Kui palju on Quickswap (QUICK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Quickswap (QUICK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Quickswap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Quickswap hinna ennustust kohe!

Quickswap (QUICK) tokenoomika

Quickswap (QUICK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet QUICK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Quickswap (QUICK) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Quickswap osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Quickswap osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

QUICK kohalike valuutade suhtes

1 Quickswap(QUICK)/VND
633.40205
1 Quickswap(QUICK)/AUD
A$0.0368271
1 Quickswap(QUICK)/GBP
0.0175711
1 Quickswap(QUICK)/EUR
0.0204595
1 Quickswap(QUICK)/USD
$0.02407
1 Quickswap(QUICK)/MYR
RM0.1013347
1 Quickswap(QUICK)/TRY
0.9818153
1 Quickswap(QUICK)/JPY
¥3.53829
1 Quickswap(QUICK)/ARS
ARS$31.1785931
1 Quickswap(QUICK)/RUB
1.9171755
1 Quickswap(QUICK)/INR
2.1063657
1 Quickswap(QUICK)/IDR
Rp388.2257521
1 Quickswap(QUICK)/KRW
33.4303416
1 Quickswap(QUICK)/PHP
1.3611585
1 Quickswap(QUICK)/EGP
￡E.1.1606554
1 Quickswap(QUICK)/BRL
R$0.129978
1 Quickswap(QUICK)/CAD
C$0.0332166
1 Quickswap(QUICK)/BDT
2.9230608
1 Quickswap(QUICK)/NGN
36.9171218
1 Quickswap(QUICK)/UAH
0.9919247
1 Quickswap(QUICK)/VES
Bs3.24945
1 Quickswap(QUICK)/CLP
$23.20348
1 Quickswap(QUICK)/PKR
Rs6.8185496
1 Quickswap(QUICK)/KZT
13.0317387
1 Quickswap(QUICK)/THB
฿0.7789052
1 Quickswap(QUICK)/TWD
NT$0.7228221
1 Quickswap(QUICK)/AED
د.إ0.0883369
1 Quickswap(QUICK)/CHF
Fr0.019256
1 Quickswap(QUICK)/HKD
HK$0.1882274
1 Quickswap(QUICK)/AMD
֏9.2009982
1 Quickswap(QUICK)/MAD
.د.م0.2163893
1 Quickswap(QUICK)/MXN
$0.4508311
1 Quickswap(QUICK)/PLN
0.0873741
1 Quickswap(QUICK)/RON
лв0.1039824
1 Quickswap(QUICK)/SEK
kr0.2293871
1 Quickswap(QUICK)/BGN
лв0.0401969
1 Quickswap(QUICK)/HUF
Ft8.1207366
1 Quickswap(QUICK)/CZK
0.5033037
1 Quickswap(QUICK)/KWD
د.ك0.00734135
1 Quickswap(QUICK)/ILS
0.0811159
1 Quickswap(QUICK)/NOK
kr0.2445512
1 Quickswap(QUICK)/NZD
$0.0404376

Quickswap ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Quickswap võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Quickswap ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Quickswap kohta

Kui palju on Quickswap (QUICK) tänapäeval väärt?
Reaalajas QUICK hind USD on 0.02407 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune QUICK/USD hind?
Praegune hind QUICK/USD on $ 0.02407. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Quickswap turukapitalisatsioon?
QUICK turukapitalisatsioon on $ 17.89M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on QUICK ringlev varu?
QUICK ringlev varu on 743.40M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim QUICK (ATH) hind?
QUICK saavutab ATH hinna summas 0.2250459349499163 USD.
Mis oli kõigi aegade QUICK madalaim (ATL) hind?
QUICK nägi ATL hinda summas 0.017408148679471012 USD.
Milline on QUICK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine QUICK kauplemismaht on $ 521.44K USD.
Kas QUICK sel aastal kõrgemale ka suundub?
QUICK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake QUICK hinna ennustust.
Quickswap (QUICK) Olulised valdkonna uudised

