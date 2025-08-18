Quickswap (QUICK) reaalajas hind on $ 0.02407. Viimase 24 tunni jooksul QUICK kaubeldud madalaim $ 0.02342 ja kõrgeim $ 0.02461 näitab aktiivset turu volatiivsust. QUICKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2250459349499163 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.017408148679471012.
Lüliajalise tootluse osas on QUICK muutunud -0.54% viimase tunni jooksul, -1.71% 24 tunni vältel +0.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Quickswap (QUICK) – turuteave
No.942
$ 17.89M
$ 521.44K
$ 24.07M
743.40M
1,000,000,000
947,798,421.668241
74.34%
2021-06-08 00:00:00
MATIC
Quickswap praegune turukapitalisatsioon on $ 17.89M$ 521.44K 24 tunnise kauplemismahuga. QUICK ringlev varu on 743.40M, mille koguvaru on 947798421.668241. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 24.07M.
Quickswap (QUICK) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Quickswap tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0004188
-1.71%
30 päeva
$ -0.00039
-1.60%
60 päeva
$ -0.00382
-13.70%
90 päeva
$ +0.00079
+3.39%
Quickswap Hinnamuutus täna
Täna registreeris QUICK muutuse $ -0.0004188 (-1.71%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Quickswap 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00039 (-1.60%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Quickswap 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus QUICK $ -0.00382 (-13.70%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Quickswap 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00079 (+3.39%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Quickswap (QUICK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
QuickSwap is a fork of the originator of Automated Market Makers in the now rapidly expanding DeFi sector of the Cryptocurrency industry, Uniswap. Both, of course, are magical. Only, rather than settling for the magic of unicorns, we’ve opted for the magic of dragons. It’s a much faster kind of magic, currently only available in a land far far away, known by the locals as Layer 2.
Quickswap hinna ennustus (USD)
Kui palju on Quickswap (QUICK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Quickswap (QUICK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Quickswap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Quickswap (QUICK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet QUICK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Quickswap (QUICK) ostujuhend
