RichQUACK (QUACK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi RichQUACK (QUACK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

RichQUACK (QUACK) teave QUACK is 100% community-driven, governance-based, and transparent. The first of its kind, Hyper-Deflationary Token with Real Utility. Make the most out of your crypto with QUACK: Invest. Build. Earn. Win. QUACK is building a community of people that are ready to work hard and contribute towards that goal is a priority. We aim to become the future of a safe and secure investing and fundraising platform, where you can also win a jackpot raffle for holding, and play lotto that pays out every hour, day, week and month. Ametlik veebisait: https://www.richquack.com Valge raamat: https://www.richquack.com/whitepaper Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xD74b782E05AA25c50e7330Af541d46E18f36661C Ostke QUACK kohe!

RichQUACK (QUACK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage RichQUACK (QUACK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 14.24M $ 14.24M $ 14.24M Koguvaru: $ 46,775.86T $ 46,775.86T $ 46,775.86T Ringlev varu: $ 44,085.96T $ 44,085.96T $ 44,085.96T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 15.11M $ 15.11M $ 15.11M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.000000009 $ 0.000000009 $ 0.000000009 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.000000000323 $ 0.000000000323 $ 0.000000000323 Lisateave RichQUACK (QUACK) hinna kohta

RichQUACK (QUACK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud RichQUACK (QUACK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate QUACK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: QUACK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate QUACK tokeni tokenoomikat, avastage QUACK tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust QUACK Kas olete huvitatud RichQUACK (QUACK) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid QUACK ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas QUACK MEXC-ist osta!

RichQUACK (QUACK) hinna ajalugu QUACK hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage QUACK hinna ajalugu kohe!

QUACK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu QUACK võiks suunduda? Meie QUACK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake QUACK tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!